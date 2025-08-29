Doanh nghiệp
29/08/2025 13:38

Masan giới thiệu nhiều thương hiệu mạnh tại Triển lãm Thành tựu 80 năm của đất nước

Masan Group mang đến các thương hiệu Việt hàng đầu, góp phần khắc họa thành tựu 80 năm phát triển của đất nước

Triển lãm "Thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (1945–2025)" với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) từ ngày 28-8 đến hết ngày 5-9-2025. Tại đây, Tập đoàn Masan (Masan Group) mang đến các thương hiệu Việt hàng đầu, góp phần khắc họa thành tựu 80 năm phát triển của đất nước.

Masan góp mặt tại Triển lãm Thành tựu đất nước 80 năm

Trong gần 30 năm hình thành và phát triển, Masan Group là một trong những doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, với mục tiêu cung cấp sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chất lượng cho hơn 100 triệu người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hệ sinh thái của Masan gồm nhiều lĩnh vực tiềm năng tăng trưởng như: Hàng tiêu dùng nhanh (Masan Consumer với Chin-Su, Nam Ngư, Omachi, Kokomi, Wake-Up 247, Vinacafé), thịt có thương hiệu (Masan MEATLife với MEATDeli, Ponnie, Heo Cao Bồi), bán lẻ (WinCommerce với WinMart, WinMart+), trà và cà phê (Phúc Long Heritage), cùng vật liệu công nghệ cao (Masan High-Tech Materials).

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ tốt hơn cho 100 triệu người tiêu dùng trong nước, Masan đang hướng tới chiến lược "Go Global - Make Vietnamese Foods Global Foods" – Đưa ẩm thực Việt ra toàn cầu. Đến nay, các thương hiệu lớn của Masan đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, chinh phục những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc… Đây là minh chứng rõ ràng cho sức cạnh tranh và giá trị thương hiệu ẩm thực Việt Nam trên bản đồ toàn cầu.

Omachi mang đến bộ sưu tập hộp đồ ăn Quán Xá Châu Á đang được nhiều bạn trẻ sành ăn yêu thích

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Masan thuộc Top 10 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam với mức đóng góp 4.000 - 5.000 tỉ đồng/năm. Tập đoàn này cũng lọt vào TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune, TOP công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (do Forbes bình chọn) ...

Tại Phân khu "Khởi nghiệp kiến quốc" của Triển lãm, cùng với các doanh nghiệp tiêu biểu, Tập đoàn Masan lan tỏa niềm tự hào dân tộc thông qua từng sản phẩm, từng thương hiệu uy tín của các công ty thành viên như: Chin-Su, Omachi, Nam Ngư, Vinacafé BH, MEATDeli, ...

Thương hiệu MEATDeli của Masan được nhiều bạn trẻ và gia đình yêu thích

Đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan cho biết: "Tham gia Triển lãm dịp này là một hoạt động quan trọng của Tập đoàn, thể hiện niềm tự hào được là một phần của hành trình "80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". Những năm qua, chúng tôi đã không ngừng đổi mới sáng tạo để mang đến những sản phẩm tốt hơn, đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, nỗ lực đưa sản phẩm, thương hiệu Việt vươn xa toàn cầu, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trên bản đồ thế giới".

Triển lãm có 230 gian hàng trưng bày trong nhà và ngoài trời với diện tích 250.900 m² với rất nhiều hoạt động quy mô lớn, đặc sắc. Đây là sự kiện có quy mô toàn quốc, trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh từ 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước.

PV
từ khóa : Masan, chin-su, Nam Ngư, Omachi, MEATDeli, thương hiệu Việt
