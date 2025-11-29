Hoạt động cộng đồng
29/11/2025 10:35

LPBank "tiếp lửa" Đoàn Thể thao Việt Nam chinh phục "giấc mơ vàng" tại SEA Games 33

SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20-12-2025, quy tụ hàng ngàn VĐV đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á với những cuộc tranh tài đỉnh cao.

Ngày 28-11, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam trong Lễ xuất quân tham dự SEA Games 33, tiếp thêm khí thế cho các vận động viên trước khi bước vào những ngày tranh tài căng thẳng tại Thái Lan. Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi hỗ trợ bền bỉ của LPBank dành cho thể thao nước nhà, thể hiện nỗ lực góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33

SEA Games 33: Áp lực - kỳ vọng và tinh thần Việt Nam

Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt nhóm dẫn đầu, đặc biệt ở các bộ môn điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, bóng đá và võ thuật - những môn từng mang lại nhiều huy chương cho thể thao nước nhà. Thi đấu trên sân khách với cường độ cao, yêu cầu chuyên môn và áp lực thành tích, các tuyển thủ càng cần một hậu phương vững mạnh để tự tin bước vào từng nội dung thi đấu.

Ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT LPBank trao biểu trưng tài trợ cho Đoàn Thể thao Việt Nam

Trong bối cảnh đó, sự đồng hành của những định chế tài chính lớn như LPBank mang ý nghĩa thiết thực và sâu sắc. Mang tinh thần "tiếp lửa" cho các "chiến binh sao vàng", LPBank đã tài trợ 300 triệu đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam, góp phần hỗ trợ công tác chuẩn bị chuyên môn cũng như các điều kiện cần thiết trước thềm đại hội. Sự đồng hành này mang ý nghĩa động viên kịp thời, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để các vận động viên nỗ lực hơn nữa vì màu cờ sắc áo, vì niềm tự hào Việt Nam trên trường quốc tế.

LPBank - Dấu ấn bền bỉ với thể thao Việt Nam

Trong nhiều năm qua, LPBank cũng khẳng định vị thế là một nhà tài trợ đầy nhiệt huyết, sẵn sàng đầu tư và hỗ trợ cho sự phát triển của thể thao Việt Nam bằng chiến lược bài bản và dài hạn. Ngân hàng đang là nhà tài trợ chính của LPBank V.League 1 trong 3 mùa liên tiếp, góp phần tạo động lực để giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam nâng tầm về quy mô lẫn chất lượng. Bên cạnh đó, LPBank cũng phối hợp tổ chức các giải bóng đá quốc tế uy tín như LPBank Cup 2024, tạo cơ hội cọ xát chất lượng cho đội tuyển Việt Nam và đầu tư cho công tác đào tạo trẻ ở nhiều địa phương.

LPBank tiếp sức các "chiến binh sao vàng" quyết tâm chinh phục mục tiêu vàng tại SEA Games 33

Không chỉ dừng lại ở bóng đá, LPBank còn góp phần thúc đẩy bóng chuyền Việt Nam vươn tầm châu lục. CLB bóng chuyền nữ LPBank Ninh Bình từng gây tiếng vang khi giành thành tích nổi bật tại Giải các CLB nữ châu Á 2024, cho thấy định hướng đầu tư dài hạn, bài bản và có trách nhiệm của LPBank trong việc phát triển các môn thể thao mũi nhọn.

Hướng tới SEA Games 33, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn của các đội tuyển, cùng nguồn lực hỗ trợ từ những doanh nghiệp tâm huyết như LPBank, hứa hẹn sẽ là điểm tựa quan trọng để Đoàn Thể thao Việt Nam tự tin trước ngày tranh tài. Người hâm mộ cả nước hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng vào một kỳ SEA Games thành công với nhiều màn trình diễn ấn tượng và những tấm huy chương giá trị.

Minh Quân
