Liên doanh PVD Baker Hughes: 15 năm làm chủ khoan công nghệ cao

Thời điểm 2011, trong bối cảnh ngành dầu khí Việt Nam đứng trước yêu cầu ngày càng cao về thăm dò, khai thác tại các mỏ nước sâu, xa bờ, có cấu trúc địa chất phức tạp, việc PV Drilling chủ động liên doanh với Baker Hughes đã thể hiện tầm nhìn dài hạn cùng quyết tâm làm chủ công nghệ khoan lõi.

Ngay từ những ngày đầu sau khi thành lập, PVD Baker Hughes xác định rõ sứ mệnh là trở thành nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật giếng khoan hàng đầu tại Việt Nam, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế, đồng thời phù hợp với điều kiện vận hành trong nước. Theo đó, lợi thế cốt lõi của PVD Baker Hughes đến từ sự kết hợp hài hòa giữa am hiểu sâu sắc thị trường, pháp lý và môi trường hoạt động tại Việt Nam của PV Drilling, cùng với nền tảng công nghệ, thiết bị hiện đại và kinh nghiệm toàn cầu của Baker Hughes. Sự cộng hưởng này cho phép liên doanh cung cấp cho khách hàng những giải pháp kỹ thuật tối ưu, linh hoạt và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ dầu khí trong nước.

Dấu ấn đầu tiên và quy mô của Liên doanh này là cùng Tổng công ty PV Drilling tham gia cung cấp dịch vụ cùng với giàn khoan TAD-PV DRILLING V cho dự án Biển Đông 01 trong 5 năm (giai đoạn 2011-2015). Với việc ứng dụng công nghệ cao khoan sâu - khoan xa hiện đại, phức tạp, giàn khoan nước sâu TAD - PV DRILLING V cùng với các dịch vụ đi kèm đã thực hiện thành công các giếng có độ phức tạp cao, bảo đảm tuyệt đối an toàn, rút ngắn thời gian thi công và tiết giảm nhiều chi phí cho Petrovietnam. Thành công này không chỉ khẳng định năng lực kỹ thuật của PVD Baker Hughes và các đơn vị thành viên khác của Tổng công ty, mà còn chứng minh PV Drilling từng bước làm chủ các công nghệ khoan hiện đại hàng đầu thế giới.



Dịch vụ gia tăng sản lượng (Production enhancement services)

Sau 15 năm hình thành và phát triển, PVD Baker Hughes đã không ngừng mở rộng thị trường và danh mục dịch vụ, cung cấp đầy đủ các giải pháp kỹ thuật giếng khoan từ khoan định hướng và khảo sát, đo trong khi khoan, lấy mẫu lõi, đo địa vật lý giếng khoan (trừ dịch vụ đo karota khai thác), cung cấp đầu treo đầu ống chống lửng, dịch vụ cứu kẹt, cung cấp choòng khoan, hoàn thiện giếng thông minh, dịch vụ kéo thả ống mềm, can thiệp/sửa chữa giếng, bơm trám xi măng, nứt vỉa thủy lực, kích thích vỉa bằng acid và dung môi... Liên doanh cũng tiên phong đưa vào ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ tiên tiến, được khách hàng tin tưởng lựa chọn, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và tối ưu chi phí cho các dự án dầu khí.

Dịch vụ bơm trám xi măng (Cementing)

Trong hai năm 2024-2025, với sự hỗ trợ của Tổng công ty, Liên doanh PVD Baker Hughes đã phối hợp cùng với các công ty thành viên PV Drilling cung cấp các giải pháp trọn gói cho khách hàng trong một số dự án quan trọng như cung cấp dịch vụ tích hợp "Bundled Services" cho chương trình phát triển mỏ Đại Hùng phase 3 của chủ đầu tư PVEP-POC. Sự phối hợp này nhằm cung cấp các giải pháp tích hợp cho khách hàng, đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của Tổng công ty và là dấu son trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVD Baker Hughes trong hai năm này. Đây cũng là năm Liên doanh tận dụng thế mạnh công nghệ của mình triển khai thành công một số dự án ứng dụng công nghệ cao cho các khách hàng ở Việt Nam, trong đó có thể kể đến dự án cung cấp “Tele-Coil Tubing Perforation” cho khách hàng Idemitsu và dự án “Multi Stage Fracturing” cho khách hàng Vietsovpetro.

Song song với phát triển công nghệ khoan, sau 15 năm hoạt động, một trong những dấu ấn quan trọng nữa của PVD Baker Hughes là thành công trong việc nội địa hóa nguồn nhân lực. Đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý người Việt Nam ngày càng làm chủ công nghệ, quy trình và vận hành, qua đó giảm thiểu sự phụ thuộc vào nguồn lực nước ngoài, bảo đảm tính chủ động, ổn định và bền vững trong quá trình cung cấp dịch vụ tại thị trường Việt Nam.



Dịch vụ Coil tubing

Bước sang giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh ngành dầu khí Việt Nam tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia và quá trình chuyển dịch năng lượng, PVD Baker Hughes xác định tiếp tục đồng hành, mở rộng và phát triển cùng Tổng công ty PV Drilling và Petrovietnam, không ngừng nâng cao năng lực kỹ thuật, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện mô hình quản trị phù hợp với chuẩn mực quốc tế và yêu cầu trong nước.

Với nền tảng đã xây dựng trong 15 năm qua, PVD Baker Hughes sẵn sàng bước tiếp chặng đường phía trước, giữ vững niềm tin và danh tiếng, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của ngành dầu khí Việt Nam trong hành trình 50 năm và xa hơn nữa.