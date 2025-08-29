Thị trường
29/08/2025 14:47

Kim Long Motor hợp tác cùng Công ty LG Energy Solution sản xuất pin ô tô điện

Kim Long Motor bắt tay LG Energy Solution, mở ra hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp ô tô tại Việt Nam và tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới.

Ngày 28.8, lễ công bố hợp tác giữa Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và LG Energy Solution để sản xuất pin NCM thế hệ mới nhất của LG, chính thức diễn ra tại Khu công nghiệp Kim Long Motor Huế (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế).

Hai bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về cung ứng pin NCM thế hệ mới nhất của LG. Đây là loại pin thế hệ mới nhất rất an toàn, chống cháy nổ, thể tích hộp pin nhỏ hơn nhưng trọng lượng nhẹ hơn, đặc biệt tiết kiệm điện năng ít nhất hơn 30% so với pin LFP (dòng pin Lithium Ferrous Phosphate - Lithium sắt phốt phát - LiFePO4) thời gian sử dụng dài hơn và quãng đường chạy sẽ xa hơn rất nhiều... LG Energy Solution sẽ cung cấp các cell pin (tế bào pin), trong khi Kim Long Motor sẽ sản xuất và lắp ráp bộ pin hoàn chỉnh.

Đây là một bước đi chiến lược quan trọng, đánh dấu mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa một tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới và một doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Sự hợp tác nhằm đáp ứng xu hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp ô tô trong nước và khu vực.

Dự án dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2026, trên quy mô 9 ha với tổng vốn đầu tư 1.200 tỉ đồng, nằm trong Khu công nghiệp Kim Long Motor Huế.

Nhà máy Kim Long Motor sẽ hoạt động với phạm vi toàn diện, bao gồm: dập, lắp ráp, hàn và đóng gói (bộ pin). Đây sẽ là một trong những khu liên hợp sản xuất và lắp ráp bộ pin hiện đại hàng đầu tại Việt Nam, được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ tiên tiến với tỷ lệ tự động hóa cao.

Trong giai đoạn đầu, nhà máy dự kiến có công suất 1 triệu kWh/năm và sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tiếp theo.

Việc vận hành nhà máy không chỉ đảm bảo nguồn cung pin chất lượng cao cho các dòng xe điện của Kim Long Motor, mà còn tạo ra một nền tảng để Việt Nam khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành pin và xe điện. Đây là một lĩnh vực chiến lược định hình tương lai giao thông xanh và nền kinh tế tuần hoàn trên toàn thế giới.

Ông Hồ Công Hải, Tổng giám đốc Kim Long Motor chia sẻ. "Chúng tôi coi ‘trái tim’ của xe điện chính là pin, và việc làm chủ công nghệ lõi trong sản xuất và lắp ráp bộ pin là chìa khóa để đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai. Hợp tác với LG Energy Solution sẽ giúp Kim Long Motor chủ động nguồn cung, tối ưu chi phí và kiểm soát chất lượng, đây là yếu tố quan trọng để góp phần định hình và phát triển mạnh mẽ của các dòng xe điện chất lượng đẳng cấp Made in Vietnam trong tương lai".

"Nhà máy sản xuất và lắp ráp bộ pin của Kim Long Motor khi đi vào vận hành, sẽ giúp đạt mục tiêu nội địa hóa trên 80% vào quý 2-2026, đồng thời góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ ngành năng lượng sạch toàn cầu và khu vực", ông Hải cho biết thêm.

Hoạt động hợp tác này góp phần thiết thực về việc triển khai các nghị quyết "bộ tứ trụ cột" của Bộ Chính trị; cũng như những lời hiệu triệu, kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế… Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển đất nước nhanh nhưng bền vững. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sản xuất và lắp ráp bộ pin sẽ trở thành biểu tượng của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Dự án không chỉ tạo cơ hội việc làm, đóng góp vào một khu công nghiệp riêng biệt, mà còn đóng góp trực tiếp vào sự phát triển của TP Huế và cả nước.

Kim Long Motor và dấu ấn xe bus Việt trên hành trình vươn tầm thế giới

KIM LONG MOTOR tiên phong đưa xe buýt "Made in Vietnam" chinh phục thị trường quốc tế, khẳng định vị thế ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên bản đồ thế giới.

KIM LONG MOTOR tiên phong đưa xe buýt "Made in Vietnam" chinh phục thị trường quốc tế, khẳng định vị thế ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên bản đồ thế giới.

