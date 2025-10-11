Thị trường
11/10/2025 14:18

Kim Long Motor bàn giao lô xe cho khách hàng chương trình “Đầu tư KIMLONG 99 - nhận ngay KIMLONG X9”

In bài viết

Sáng 10-10-2025, Kim Long Motor Huế đã tổ chức Lễ bàn giao xe minibus KIMLONG X9 trong khuôn khổ chương trình ưu đãi “Đầu tư KIMLONG 99 – Nhận ngay KIMLONG X9”.

Tổng cộng 99 chiếc KIMLONG X9 đã được bàn giao đến quý khách hàng và đối tác trên toàn quốc. Sự kiện là dịp để Kim Long Motor gửi lời tri ân đến những khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua.

Kim Long Motor bàn giao lô xe cho khách hàng chương trình “Đầu tư KIMLONG 99 - nhận ngay KIMLONG X9” - Ảnh 1.

Đại diện Kim Long Motor bàn giao xe KIMLONG X9 cùng quà tặng cho quý khách hàng và đối tác

Với mong muốn mang đến chính sách đầu tư hiệu quả và thiết thực nhất cho khách hàng, Kim Long Motor đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt "Đầu tư KIMLONG 99 – Nhận ngay KIMLONG X9". Theo đó, khách hàng sẽ được tặng 01 xe minibus KIMLONG X9 (16 chỗ) khi mua 04 xe bus giường nằm KIMLONG 99 hoặc 06 xe bus ghế ngồi KIMLONG 99. Đây là chương trình ưu đãi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, giúp doanh nghiệp vừa có cơ hội mở rộng đội xe, vừa tối ưu chi phí vận hành.

Dòng xe KIMLONG 99 và minibus KIMLONG X9 được xem là bộ đôi hoàn hảo, bổ trợ lẫn nhau trong chiến lược phát triển dịch vụ vận tải của doanh nghiệp. Xe bus KIMLONG 99 đóng vai trò "chủ lực" trên các tuyến vận tải hành khách đường dài và tour du lịch với khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ sử dụng động cơ YUCHAI K11 thế hệ mới cho mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 19–22 lít/100km. Trong khi đó, minibus KIMLONG X9 chính là "mảnh ghép linh hoạt", phù hợp khai thác các tuyến ngắn và trung chuyển nội đô. Sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 8–9 lít/100km, dòng xe này giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả khai thác.

Kim Long Motor bàn giao lô xe cho khách hàng chương trình “Đầu tư KIMLONG 99 - nhận ngay KIMLONG X9” - Ảnh 2.

Những chiếc xe minibus KIMLONG X9 được bàn giao cho khách hàng trong đợt này

Buổi lễ có sự tham dự của nhiều doanh nghiệp vận tải tiêu biểu như: Công ty Nụ Cười Mới, Công ty Long Hiền, Công ty Mai Anh, Công ty Hồ Lộc, Công ty Khánh Thịnh, Công ty Thành Liên Quảng Trị... Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng về chất lượng sản phẩm cùng chính sách ưu đãi linh hoạt và dịch vụ hậu mãi tận tâm mà Kim Long Motor mang lại.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Kim Long Motor chia sẻ: "Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, Kim Long Motor cam kết mang đến những giá trị thiết thực, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp vận tải. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn, giúp khách hàng tối ưu hiệu quả đầu tư và kinh doanh. Nhân dịp này, Kim Long Motor xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách hàng và đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Kim Long Motor trong suốt thời gian qua và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của quý vị trên hành trình phía trước."

Kim Long Motor bàn giao lô xe cho khách hàng chương trình “Đầu tư KIMLONG 99 - nhận ngay KIMLONG X9” - Ảnh 3.

Minibus KIMLONG X9 phiên bản 16 chỗ sở hữu mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng từ 8-9l cùng không gian nội thất rộng rãi.

Trước sự đón nhận tích cực thị trường, Kim Long Motor quyết định tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi "Đầu tư KIMLONG 99 - Nhận ngay KIMLONG X9" đến hết ngày 31-01-2026. Chương trình không chỉ thể hiện lời tri ân sâu sắc đến các khách hàng mà còn mang đến cơ hội và lợi ích hấp dẫn, giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả đầu tư và kinh doanh.

Lễ bàn giao xe minibus KIMLONG X9 thể hiện cam kết của Kim Long Motor trong việc không ngừng mang đến những sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm và chính sách đầu tư hiệu quả. Với tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp vận tải Việt Nam, Kim Long Motor tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong và uy tín thương hiệu trên hành trình chinh phục thị trường, hướng tới tương lai phát triển bền vững./.

Kim Long Motor bàn giao lô xe cho khách hàng chương trình “Đầu tư KIMLONG 99 - nhận ngay KIMLONG X9” - Ảnh 4.TP Huế, FUTA Group và Kim Long Motor hợp tác xây dựng đô thị di sản – công nghiệp hiện đại

UBND TP Huế ký kết hợp tác chiến lược với FUTA Group và Kim Long Motor, định hình trung tâm sản xuất ô tô và công nghiệp xanh quốc gia.

PV

TIN LIÊN QUAN

Kim Long Motor hợp tác cùng Công ty LG Energy Solution sản xuất pin ô tô điện

Thị trường 14:47

Kim Long Motor bắt tay LG Energy Solution, mở ra hợp tác chiến lược giữa doanh nghiệp ô tô tại Việt Nam và tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới.

Kim Long Motor và dấu ấn xe bus Việt trên hành trình vươn tầm thế giới

Thị trường 16:01

KIM LONG MOTOR tiên phong đưa xe buýt "Made in Vietnam" chinh phục thị trường quốc tế, khẳng định vị thế ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Lễ ký kết giữa Công ty Kim Long Motor và Tập đoàn Cho Thavee Thái Lan

Thị trường 16:10

KIM LONG MOTOR và Tập đoàn CHO THAVEE Thái Lan ký kết hợp tác mua bán cung cấp hằng năm 3.000 xe buýt phục vụ vận tải hành khách tại Thái Lan

từ khóa : sản xuất ô tô, Kim Long Motor Huế
HONOR Magic V5 - smartphone gập mỏng nhẹ, bền bỉ chính thức ra mắt tại Việt Nam

HONOR Magic V5 - smartphone gập mỏng nhẹ, bền bỉ chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thị trường 15:31

Ngày 10-10, HONOR chính thức giới thiệu HONOR Magic V5 tại Việt Nam – smartphone gập mỏng nhẹ nhưng vẫn bền bỉ, có pin dung lượng lớn và tính năng AI toàn diện.

Lãnh đạo xã Hưng Long thăm, chúc mừng VWS nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Lãnh đạo xã Hưng Long thăm, chúc mừng VWS nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Doanh nghiệp 15:26

Ngày 9-10, đoàn công tác Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long (TP HCM) đã đến thăm và chúc mừng VWS nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Sôi động mùa tuyển dụng cuối năm tại Hội thảo Nhân tài NovaGroup 2025

Sôi động mùa tuyển dụng cuối năm tại Hội thảo Nhân tài NovaGroup 2025

Thị trường 14:19

Hơn 500 cơ hội việc làm tại ba ngành chủ lực của Tập đoàn Nova: bất động sản, dịch vụ, tiêu dùng

Bước tiến mới của dự án She-kings, Janet Ngo ra mắt phim điện ảnh đầu tay

Bước tiến mới của dự án She-kings, Janet Ngo ra mắt phim điện ảnh đầu tay

Thị trường 09:00

Nếu từng theo dõi dự án phim huyền sử She-kings, hẳn bạn sẽ quan tâm đến tác phẩm vừa ra mắt của Janet Ngo – bộ phim “Đợi Gì, Mơ Đi!”.

Huyền thoại Jazz Niels Lan Doky trở lại Việt Nam trong đêm nhạc đẳng cấp Jazz Concert - IMMERSED

Huyền thoại Jazz Niels Lan Doky trở lại Việt Nam trong đêm nhạc đẳng cấp Jazz Concert - IMMERSED

Văn hóa – Giải trí 21:54

Jazz Concert - IMMERSED với sự tham gia của nghệ sĩ piano Jazz đẳng cấp thế giới Sir Niels Lan Doky diễn ra vào ngày 15-11-2025 tại GEM Center, TP HCM.

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

Ngân hàng 18:48

Giải thưởng là minh chứng cho cam kết bền vững của MB trong việc tạo ra giá trị thiết thực, lâu dài cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng

Trà Việt: Cá nhân hóa quà Tết - Chiến lược giữ chân khách hàng và đối tác trong thời đại mới

Trà Việt: Cá nhân hóa quà Tết - Chiến lược giữ chân khách hàng và đối tác trong thời đại mới

Sản phẩm 17:40

Một hộp quà được thiết kế riêng không chỉ là món quà vật chất, mà còn là thông điệp nhận diện thương hiệu, cam kết đồng hành và thể hiện đẳng cấp doanh nghiệp.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn