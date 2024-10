Lễ ký kết cung cấp giải pháp an cư giữa Đất Xanh Miền Bắc và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

Ngày 8-10-2024, tại khu căn hộ mẫu Benhill (TP Thuận An, Bình Dương), đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương về cung cấp gói giải pháp an cư dành cho cán bộ công nhân viên đang làm việc tại khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Lễ ký kết có sự tham dự của Ông Nguyễn Chí Nghĩa - Phó tổng giám đốc Đất Xanh Miền Bắc, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cùng các lãnh đạo doanh nghiệp, chủ tịch công đoàn tại các thành phố, huyện, ngành, khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại Bình Dương. Đồng thời sự kiện cũng có sự tham dự của đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam và các đối tác ngân hàng Vietinbank, Agribank, Oceanbank.

Là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước, tỉnh Bình Dương thu hút đông đảo người lao động từ nhiều tỉnh thành đến an cư lập nghiệp mỗi năm. Bên cạnh những cơ hội việc làm dồi dào, vấn đề về nhà ở của cán bộ công nhân viên tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương là một trong những vấn đề rất cấp thiết được các lãnh đạo cơ quan ban ngành quan tâm.

Với thỏa thuận hợp tác này, Đất Xanh Miền Bắc chính thức trở thành đơn vị cung cấp giải pháp an cư chất lượng phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của đại đa số người dân với khởi đầu là chung cư Benhill (Đường Thuận Giao 25, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Việc ký kết đã thể hiện khát vọng của Đất Xanh Miền Bắc trong việc là cầu nối uy tín chuyên nghiệp đem đến những tổ ấm an cư ước mơ cho khách hàng, góp phần thúc đẩy nâng cao đời sống xã hội tại Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

Chia sẻ tại buổi lễ ký kết, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương bày tỏ cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã đến với mảnh đất Bình Dương và góp phần dựng xây, phát triển địa phương này. Đồng thời, bà Trân cũng chia sẻ "Trong số 1,2 triệu lao động đang làm việc tại Bình Dương có đến 80% có nhu cầu về nhà ở, tuy nhiên điều kiện tiếp cận rất khó, nhất là việc sở hữu một căn nhà. Bởi vậy, việc giới thiệu dự án Benhill với các giải pháp tài chính phù hợp đến với đông đảo cán bộ nhân viên không chỉ đem đến cơ hội an cư, nâng tầm chất lượng cuộc sống mà còn phần nào mở ra cơ hội đầu tư cho chính các cán bộ nhân viên đang làm việc tại đây."

Với vai trò là đơn vị kết nối, kiến tạo những tổ ấm an cư cho khách hàng, Đất Xanh Miền Bắc sẽ cùng đồng hành với Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương giới thiệu không gian sống chất lượng tại Benhill tới cán bộ công nhân viên đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ tại buổi lễ, Ông Nguyễn Chí Nghĩa - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc phát biểu:"Đất Xanh Miền Bắc xây dựng nền móng từ tiêu chí cùng chia sẻ lợi ích với khách hàng, theo đuổi mục tiêu phát triển bất động sản bền vững dựa trên nhu cầu thiết thực của người dân. Vì vậy, chúng tôi đã cùng với các đối tác lâu năm như Tập đoàn Tecco, Công ty Cổ phần Đầu tư Benhouse Việt Nam và chung tay cùng các ngân hàng tại địa phương như Agribank, Vietinbank, OceanBank với hy vọng đem đến một giải pháp an cư bền vững, tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, an cư lạc nghiệp cho mọi người dân."

Chung cư Benhill là dự án nhà ở thương mại đầu tiên được tiếp cận tới đông đảo người lao động có nhu cầu ở thực đang làm việc tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp tại Bình Dương. Tọa lạc tại khu đất vàng trung tâm thành phố Thuận An - Trung tâm kinh tế, công nghiệp của tỉnh Bình Dương, Benhill sở hữu vị trí đặc địa, thuận tiện kết nối với TP HCM và các khu công nghiệp lớn tại địa phương như như VSIP, VSIP 1, Đồng An, Việt Hương chỉ với 5 đến 10 phút di chuyển.

Chung cư Benhill là giải pháp an cư chất lượng phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của đại đa số người dân

Từ Benhill kết nối nhanh đến các tiện ích ngoại khu như trường học các cấp, hệ thống phòng khám, bệnh viện hiện đại, các trung tâm thương mại như Aeon Mall Thuận An, Lotte Mart,... mang đến sự thuận tiện tối đa cho cuộc sống hàng ngày của cư dân.

Với diện tích đa dạng từ 37 - 96m2, bố trí từ 1 - 3 phòng ngủ, chung cư Benhill là tổ ấm an cư lý tưởng cho những người trẻ và các gia đình từ 1 - 2 con nhỏ hay các gia đình đa thế hệ. Các căn hộ được thiết kế hiện đại, tối ưu hóa công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của mọi thành viên. Dự án cũng sở hữu tiện ích nội khu toàn diện, hiện đại bao gồm hồ bơi rộng 300m2, khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ bố trí ngay tại tầng 1 và tầng 2, khuôn viên cây xanh rộng lớn, 5 phòng sinh hoạt cộng đồng… tất cả đều tạo nên một môi trường sống lý tưởng cho mọi gia đình.

Dự án Benhill được mở bán mức giá hợp lý chỉ 26 triệu/m2, phù hợp với thu nhập của cán bộ công nhân viên, giúp họ dễ dàng sở hữu một nơi ở hiện đại, an toàn và tiện nghi. Chính sách mua nhà "thân thiện" với các gói hỗ trợ tài chính từ các đơn vị uy tín Ngân hàng Agribank, Vietinbank và Oceanbank cũng giúp cho cán bộ công nhân viên an tâm về tài chính và dễ dàng trở thành chủ nhân của ngôi nhà mơ ước.

Buổi lễ ký kết hợp tác giữa Đất Xanh Miền Bắc và Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã khép lại thành công và mở ra cơ hội an cư tốt đẹp hơn cho mọi người dân tại tỉnh Bình Dương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng thịnh vượng.