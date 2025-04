Căn hộ Bình Dương “sét” mặt bằng giá mới, có nơi chạm mốc gần 70 triệu đồng/m2

Ở vị trí giáp ranh, nếu căn hộ TP Thủ Đức (TP HCM) hầu hết ở ngưỡng giá từ 75-120 triệu đồng/m2 thì phía Bình Dương hiện thấp hơn 30%-50%. Tuy nhiên, mức giá này có thể sẽ "rượt đuổi" nhau trong tương lai gần.

Thực tế, khá nhiều lý do để phân khúc căn hộ Bình Dương có cơ hội tăng giá trong bối cảnh thông tin tốt đang đổ dồn về khu vực này. Nhờ vị trí liền kề TP HCM và hạ tầng phát triển, Bình Dương vốn là điểm đến "sáng giá" của nhu cầu ở và đầu tư suốt nhiều năm qua.

Theo bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1-1-2025, giá đất tại nhiều khu vực Bình Dương đã tăng từ 30%-80%. Sự điều chỉnh này đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá căn hộ trên địa bàn. Đầu năm 2025, giá căn hộ Bình Dương tăng 10%-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng nói, một số dự án căn hộ trên địa bàn chạm mốc gần 70 triệu đồng/m2 - mức giá ngang ngửa với căn hộ khu vực TP Thủ Đức (TP HCM).

Trong tương lai, giá bất động sản Bình Dương còn tiếp tục gia tăng nhờ các động lực từ hạ tầng, quy hoạch. (Ảnh minh hoạ)

Ghi nhận rổ hàng căn hộ đang chào bán tại khu vực Bình Dương cho thấy, hiện người mua không dễ dàng tìm kiếm căn hộ giá từ 40-55 triệu đồng/m2. Sự biến động tăng giá trong suốt thời gian qua đã khiến một số dự án có vị trí giáp ranh TP Thủ Đức (TP HCM) "sét" mặt bằng giá mới khá cao.

Chẳng hạn, dự án Green Tower của TBS Group dự kiến chào bán từ 68-70 triệu đồng/m2; Midori Park The Ten từ nhà Becamex Tokyu có giá từ 58 triệu đồng/m2, dự án Lapura của Phát Đạt (Astral City cũ) được "rumor" từ 60 triệu đồng/m2, Sycamore của CapitaLand có giá khoảng 50 triệu đồng/m2,... Mặt bằng giá cao, khoảng cách xa trung tâm TP HCM vô hình chung tạo áp lực lên thanh khoản các dự án.

Khảo sát các dự án căn hộ dọc Quốc lộ 13, phía TP Thủ Đức (TP HCM) - TP Thuận An và TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) nhận thấy, số dự án có mức giá từ 45-50 triệu đồng mỗi m2 gần như "tuyệt chủng", trong khi căn hộ giá trên dưới 55 triệu đồng/m2 ngày càng ít. Đặc biệt, để tìm dự án có vị trí "sát cạnh" TP Thủ Đức (TP HCM) ở khoảng giá này càng không dễ dàng. Nếu còn thì mức độ tăng giá chắc chắn sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Điều này thể hiện, sự biến động giá đang diễn ra khá nhanh tại khu vực lân cận TP HCM.

Nằm trên mặt tiền Quốc lộ 13, thuộc địa phận TP Thuận An (Bình Dương) nhưng cách TP Thủ Đức (TP HCM) ranh giới chỉ 800 m, hiện chỉ có dự án The Emerald 68 của Tập đoàn Lê Phong và Coteccons, do DKRA Realty triển khai tiếp thị và phân phối đang chào bán giá từ 48-60 triệu đồng/m2. Mức giá này được xem là "hàng hiếm" của khu vực. Nếu xét về vị trí nằm cùng trục đường với một số dự án tại TP Thủ Đức thì giá này đang mềm hơn khoảng 30%-50%.

Hiện một số dự án "sát cạnh" The Emerald 68 như căn hộ thuộc KĐT Vạn Phúc TP.Thủ Đức có giá dự kiến không dưới mức 120 triệu đồng/m2, hay Urban Green (TP Thủ Đức) giá bán dao động từ 75-82,3 triệu đồng/m2. Thậm chí, so với các dự án thuộc TP Thuận An và TP Thủ Dầu Một, dự án The Emerald 68 vẫn thuộc ngưỡng giá tốt. Chưa kể, pháp lý hoàn chỉnh 100%, uy tín chủ đầu tư, chất lượng xây dựng, khoảng cách di chuyển vào quận 1 (chỉ 11,5 km),... đang là "điểm cộng" của dự án này.

Vừa qua, dự án nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường. Người mua kỳ vọng, với mức giá nêu trên, The Emerald 68 còn gia tăng giá trị nếu xét ở cả góc độ ở, chuyển nhượng và cho thuê. Đặc biệt trong bối cảnh Bình Dương đang đón nhận nhiều thông tin tích cực về hạ tầng, sáp nhập...

Trong dữ liệu về mức độ quan tâm bất động sản sau thông tin sáp nhập tỉnh thành, Batdongsan.com.vn chỉ ra, tại Bình Dương, TP Thuận An có mức độ quan tâm bất động sản tăng 26%, cao nhất khu vực; tiếp đến là TP Dĩ An với 23%, Dầu Tiếng khoảng 19% và Bàu Bàng là 10%. Con số này phản ánh đúng tâm lý tích cực và sự đồng thuận của nhà đầu tư với tiềm năng của việc sáp nhập, đặc biệt tại các khu vực có vị trí chiến lược gần TP HCM. Dẫu vậy, việc sáp nhập chỉ là một trong số nhiều nguyên nhân khiến người mua gia tăng nhu cầu với bất động sản Bình Dương.

Thuận An dẫn đầu về mức độ quan tâm bất động sản sau thông tin sáp nhập tỉnh, thành. Nguồn: Batdongsan.com.vn

Trước đó, trong báo cáo về thị trường Bình Dương, Batdongsan.com.vn cũng chỉ ra, Bình Dương đang có hơn 210 dự án chung cư với dân số hiện hữu 2,5 triệu tương đương với 12 ngàn người/dự án, nhu cầu này cao hơn hẳn thị trường TP HCM 8,9 triệu dân/1.035 dự án và Hà Nội 8,5 triệu dân/1.010 dự án chung cư.

Bên cạnh dân cư hiện hữu thì tỉ lệ nhập cư thuần của Bình Dương nằm Top 2 cả nước sau Bắc Ninh. Nghĩa là cứ 5 người ở bình Dương thì hằng năm có 1 người nhập cư từ nơi khác tới, chủ yếu tập trung xung quanh các KCN tại Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một. Theo đó, nhu cầu mua căn hộ Bình Dương còn cao, vẫn rất nhiều dự án nữa có thể tiếp tục mở bán tại thị trường này với tỉ lệ hấp thụ khá tốt.

Theo bà Nguyễn Bảo Khuê - CEO DKRA Vega (Thành viên DKRA Group) nhận định, tác động tăng giá từ thị trường khu Đông TP HCM lan rộng ra các khu vực lân cận và tạo ưu thế cho nhiều dự án Bình Dương triển khai gần đó. Nếu giá căn hộ TP Thủ Đức (giáp Bình Dương) hầu hết trên ngưỡng 100 triệu đồng/m2 thì ở phía Bình Dương hiện mặt bằng giá chỉ bằng 50%-70%, cùng hạ tầng kết nối thậm chí vượt trội hơn. Chính vì còn dư địa tăng giá nên nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang khu vực này như một lựa chọn thay thế với mức giá còn hợp lý hơn.

Theo bà Khuê, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mặt bằng giá căn hộ Bình Dương. Thứ nhất là việc điều chỉnh giá đất tạo áp lực lên chi phí phát triển dự án, dẫn đến việc tăng giá bán căn hộ.

Thứ hai, sự phát triển của các tuyến đường huyết mạch và kết nối giữa Bình Dương với TP HCM làm tăng giá trị bất động sản khu vực. Có thể kể đến một số tuyến đường nổi bật như Quốc lộ 13 là tuyến giao thông chính kết nối trực tiếp TP HCM với Bình Dương sắp mở rộng lên 10 làn đường; Đường Vành đai 2 và 3 kết nối Bình Dương với các tỉnh Đông Nam bộ và TP HCM; Cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn là tuyến đường quan trọng giảm đáng kể thời gian di chuyển từ các khu công nghiệp của Bình Dương đến các cảng biển lớn tại TP HCM.

Thứ ba, so với TP HCM, giá căn hộ Bình Dương vẫn ở mức hợp lý dù đang tăng mạnh. Với tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng, nhu cầu mua, thuê nhà ở từ lực lượng lao động địa phương và khu vực lân cận thúc đẩy tiềm năng của bất động sản Bình Dương trong tương lai.