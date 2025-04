Điểm cộng pháp lý vững chắc giúp Vinhomes Grand Park tăng sức hút

An tâm pháp lý, vững tin đầu tư

Pháp lý dự án minh bạch và hoàn thiện luôn là tiêu chí hàng đầu với giới đầu tư khi "chọn mặt gửi vàng" nhằm hạn chế rủi ro. Lợi thế pháp lý cũng giúp việc khai thác hay chuyển nhượng được đảm bảo theo quy định của pháp luật, từ đó tăng tính thanh khoản cho tài sản. Đặc biệt, sau khi Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 và Luật Đất đai 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-8-2024, vấn đề pháp lý bất động sản lại càng được nhà đầu tư đặt lên cao hơn.

Tuy nhiên trên thực tế, vấn đề pháp lý vẫn luôn là một bài toán khó đối với cả chủ đầu tư và người mua bất động sản. Theo thông tin từ UBND TP HCM, nhiều năm qua thành phố tồn hơn 81.000 căn nhà thuộc 335 dự án đã đủ điều kiện nhưng chưa thể hoàn tất cấp sổ hồng. Mặc dù tính đến nay thành phố đã giải quyết cấp sổ hồng cho khoảng hơn 70.675 căn, đạt tỉ lệ 87%, nhưng một điều không thể phủ nhận là trong suốt thời gian chờ đợi, người mua nhà với mục đích đầu tư hay hay an cư đều gặp rất nhiều khó khăn, bất lợi.

Vinhomes Grand Park là điểm đến an cư hàng đầu giữa lúc giá nhà đất tại TP HCM liên tục neo cao

Theo các chuyên gia, hiện nay nhà đầu tư có tâm lý thận trọng hơn, đa số chỉ tập trung vào những dự án bất động sản đạt chuẩn pháp lý, được xây dựng bởi những chủ đầu tư có uy tín. Tại TP HCM, một trong những dự án dẫn đầu về pháp lý là Vinhomes Grand Park.

Với nền tảng pháp lý vững chắc và hoàn thiện, Vinhomes Grand Park tập trung vào việc xây dựng, đảm bảo tiến độ các dự án, cung cấp ra thị trường đa dạng các dòng sản phẩm chất lượng cao. Chỉ trong vòng 5 năm, đại đô thị đã ra mắt hàng chục dự án hạng sang dành cho giới tinh hoa, như The Manhattan, The Manhattan Glory, The Origami, The Rainbow, The Beverly, The Beverly Solari, The Opus One… trở thành hình mẫu lý tưởng về một dự án BĐS phát triển bền vững trên thị trường.

Tiến độ bàn giao căn hộ và cấp sổ hồng thần tốc

Tốc độ bàn giao căn hộ và cấp sổ hồng của các dự án tại Vinhomes Grand Park được đánh giá là nhanh hiếm có trên thị trường. Chỉ trong vòng 5 tháng cuối năm 2024, đã có hơn 11.000 sổ hồng được trao tay cư dân. Đến cuối năm 2025, con số này dự kiến đạt 20.000, với 9.000 sổ hồng sẽ được bàn giao tại các dự án The Beverly Solari, The Beverly…

So sánh với nhiều dự án tại TP HCM bị vướng mắc pháp lý, đi vào vận hành nhiều năm nhưng cư dân chưa nhận được sổ hồng, Vinhomes Grand Park đã trở thành cửa sáng của thị trường, đáp ứng khẩu vị "ăn chắc mặc bền" của khách hàng và nhà đầu tư.

Vinhomes Grand Park đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ trao 20.000 sổ hồng tới tay cư dân

Bên cạnh đó, giá bán duy trì ở mức từ 40-80 triệu đồng/m2 của các dự án tại Vinhomes Grand Park, thấp hơn nhiều so với mức giá trung bình của thị trường là 91 triệu đồng/m2 (theo thống kê của Savills), cũng tác động đáng kể đến quyết định xuống tiền của nhà đầu tư. Người mua căn hộ và nhà phố thương mại tại dự án ở thời điểm hiện tại sẽ nhận được nhiều khoản lợi.

Đầu tiên, khách hàng được sở hữu ngay các sản phẩm có mức tài chính phù hợp để đón đầu tiềm năng tăng giá của BĐS khu Đông trong bối cảnh hàng loạt công trình hạ tầng giao thông ngàn tỉ đã và sắp về đích trong giai đoạn 2024-2026, gồm: tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (đã khai thác từ tháng 12-2024), Vành đai 3 trên cao đoạn qua TP Thủ Đức (thông xe tháng 12-2025), đường Vành đai 3 (thông xe toàn tuyến tháng 6-2026), sân bay quốc tế Long Thành (dự kiến đón chuyến bay đầu tiên vào tháng 9-2026)…

Căn hộ cao cấp đang được bán với mức giá từ 40-80 triệu đồng/m2 tại Vinhomes Grand Park

Ở khía cạnh an cư, Vinhomes Grand Park dẫn đầu thị trường khi kiến tạo thành công đại đô thị đáng sống bậc nhất cho các gia đình hiện đại. Trong quần thể rộng 271 ha được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Tắc và sông Đồng Nai, cư dân đại đô thị được tận hưởng một hệ sinh thái tiện ích đủ đầy, trọn vẹn và đẳng cấp chưa từng có.

Tại đây có TTTM Vincom Mega Mall, quảng trường Golden Eagle, đại công viên 36 ha, hệ thống trường học Vinschool, toà tháp văn phòng cao 43 tầng, bệnh viện quốc tế Vinmec. Cùng với đó là hàng loạt tiện ích giải trí hấp dẫn, như công viên giải trí Grand Park, tuyến phố thương mại dịch vụ Broadway và Ginza, đại lộ mua sắm Rodeo, phố đi bộ kiosk ven hồ Wonder Boxes với 9 zone ăn chơi mua sắm đa chủ đề và 92 kiosk đặc sắc, sân tập golf 2 tầng 36 slots, chuỗi sân tập pickleball, bến du thuyền… Chuỗi tiện ích độc đáo với những trải nghiệm thời thượng đã đưa Vinhomes Grand Park trở thành tọa độ du lịch, check-in hấp dẫn tại TP HCM, mở ra 1.001 cơ hội đầu tư, kinh doanh sáng giá.

Hội tụ những lợi thế không đối thủ đến từ pháp lý vững chắc, tiềm năng tăng giá mạnh mẽ cho đến tiêu chuẩn sống sang xịn bậc nhất, Vinhomes Grand Park đã trở thành điểm đến đầu tư - an cư top đầu và không ngừng thăng hạng trên bản đồ BĐS TP HCM.