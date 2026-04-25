Lễ hội Diều Khổng Lồ: Quốc kỳ Việt Nam bay trên biển NovaWorld Phan Thiết dịp lễ 30-4

Tháng 4-2026 – Quốc kỳ Việt Nam với kích thước lên đến 100 m² được kéo lên bằng diều khổng lồ, giữa gió biển trong ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam (30/4), sẽ trở thành khoảnh khắc đầy ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước của mỗi người con Việt Nam. Đây cũng là điểm nhấn trung tâm của Lễ hội Diều Khổng Lồ Sky Fest 30-4.

Tiếp nối khoảnh khắc đặc biệt này, bầu trời lễ hội sẽ được phủ kín bởi hơn 30 con diều khổng lồ cùng hàng chục diều kích thước nhỏ hơn. Phần lớn các mẫu diều được thiết kế theo hình dáng nhân vật hoạt hình, động vật quen thuộc, tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu và gợi nhớ ký ức tuổi thơ. Các cánh diều vận hành theo điều kiện gió biển đặc trưng, mang đến trải nghiệm trực quan, phù hợp với nhiều nhóm du khách trong dịp nghỉ lễ. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời tiếp tục trở nên lung linh với sự xuất hiện của các diều LED.

Màn biểu diễn độc đáo của Nghệ nhân Phạm Văn Tâm

Bên cạnh diều nghệ thuật, lễ hội còn có sự góp mặt của nghệ nhân diều thể thao Phạm Văn Tâm. Với phần trình diễn có "1-0-2" – điều khiển cùng lúc 5 con diều thể thao, nghệ nhân mang đến một nội dung giàu tính kỹ thuật, đòi hỏi khả năng phối hợp và kiểm soát chính xác. Đây là một trong những điểm nhấn chuyên môn nổi bật của chương trình.

Sự kiện được tổ chức tại không gian mở của bãi biển Bikini Beach, cho phép du khách dễ dàng tham gia, theo dõi và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời. Bên cạnh trình diễn diều, chương trình còn bao gồm Live Band, DJ, các khu vực phục vụ BBQ, pháo hoa dọc theo bờ biển cùng nhiều hoạt động check-in, diễn ra liên tục từ chiều đến tối.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng liền mạch, kết hợp giữa yếu tố giải trí, tương tác và không gian biển, phù hợp với đặc điểm du lịch trong kỳ nghỉ lễ.

Du khách không chỉ được thưởng thức các màn trình diễn diều và âm nhạc sôi động mà còn có thể trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng ven biển ngay trong khu vực sự kiện như Làng Hải Sản Trùng Dương, Cơm Niêu Vietnam House, Aloha Beach Club, Pinky Cafe…

Sky Fest 30-4 được tổ chức trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngắn ngày gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt vào các dịp lễ. Việc đưa vào vận hành các hoạt động quy mô lớn như lễ hội diều tại NovaWorld Phan Thiet góp phần bổ sung sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm tổng thể cho du khách.