Lễ hội Diều Khổng Lồ: Quốc kỳ Việt Nam bay trên biển NovaWorld Phan Thiết dịp lễ 30-4

Từ ngày 30-04 đến 02-05-2026 tại NovaWorld Phan Thiet, Lâm Đồng diễn ra Lễ hội Diều Khổng Lồ Sky Fest 30-4

Tháng 4-2026 – Quốc kỳ Việt Nam với kích thước lên đến 100 m² được kéo lên bằng diều khổng lồ, giữa gió biển trong ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam (30/4), sẽ trở thành khoảnh khắc đầy ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước của mỗi người con Việt Nam. Đây cũng là điểm nhấn trung tâm của Lễ hội Diều Khổng Lồ Sky Fest 30-4.

Tiếp nối khoảnh khắc đặc biệt này, bầu trời lễ hội sẽ được phủ kín bởi hơn 30 con diều khổng lồ cùng hàng chục diều kích thước nhỏ hơn. Phần lớn các mẫu diều được thiết kế theo hình dáng nhân vật hoạt hình, động vật quen thuộc, tạo nên một không gian rực rỡ sắc màu và gợi nhớ ký ức tuổi thơ. Các cánh diều vận hành theo điều kiện gió biển đặc trưng, mang đến trải nghiệm trực quan, phù hợp với nhiều nhóm du khách trong dịp nghỉ lễ. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời tiếp tục trở nên lung linh với sự xuất hiện của các diều LED.

Màn biểu diễn độc đáo của Nghệ nhân Phạm Văn Tâm

Bên cạnh diều nghệ thuật, lễ hội còn có sự góp mặt của nghệ nhân diều thể thao Phạm Văn Tâm. Với phần trình diễn có "1-0-2" – điều khiển cùng lúc 5 con diều thể thao, nghệ nhân mang đến một nội dung giàu tính kỹ thuật, đòi hỏi khả năng phối hợp và kiểm soát chính xác. Đây là một trong những điểm nhấn chuyên môn nổi bật của chương trình.

Sự kiện được tổ chức tại không gian mở của bãi biển Bikini Beach, cho phép du khách dễ dàng tham gia, theo dõi và trải nghiệm các hoạt động ngoài trời. Bên cạnh trình diễn diều, chương trình còn bao gồm Live Band, DJ, các khu vực phục vụ BBQ, pháo hoa dọc theo bờ biển cùng nhiều hoạt động check-in, diễn ra liên tục từ chiều đến tối.

Các hoạt động được thiết kế theo hướng liền mạch, kết hợp giữa yếu tố giải trí, tương tác và không gian biển, phù hợp với đặc điểm du lịch trong kỳ nghỉ lễ.

Du khách không chỉ được thưởng thức các màn trình diễn diều và âm nhạc sôi động mà còn có thể trải nghiệm ẩm thực tại các nhà hàng ven biển ngay trong khu vực sự kiện như Làng Hải Sản Trùng Dương, Cơm Niêu Vietnam House, Aloha Beach Club, Pinky Cafe…

Sky Fest 30-4 được tổ chức trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngắn ngày gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt vào các dịp lễ. Việc đưa vào vận hành các hoạt động quy mô lớn như lễ hội diều tại NovaWorld Phan Thiet góp phần bổ sung sản phẩm du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm tổng thể cho du khách.

Lễ hội Diều Khổng Lồ: Quốc kỳ Việt Nam bay trên biển NovaWorld Phan Thiết dịp lễ 30-4 - Ảnh 4.

ATP Challenger 50 lượt thứ nhất khép lại với chức vô địch thuộc về tay vợt Hàn Quốc Soonwoo Kwon tại NovaWorld Phan Thiet.

Cùng với tăng vốn để dẫn đầu, Techcombank làm gì để hệ sinh thái vươn tầm quốc tế?

Ngân hàng 13:06

Ngày 25-4, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026

Chia cổ tức và cổ phiếu thưởng tỉ lệ đến 67%, Techcombank khẳng định vị thế dẫn đầu khối ngân hàng

Ngân hàng 13:02

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Techcombank vừa qua đã chính thức thông qua những quyết sách mang tính chiến lược, tạo tiếng vang lớn trên thị trường tài chính.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026: PVOIL thay đổi nhân sự cấp cao, tiếp đà tăng trưởng

Doanh nghiệp 22:58

Ngày 24-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 theo hình thức trực tuyến.

Sài Gòn Light Event – Đơn vị tổ chức sự kiện quy mô với hệ thống thiết bị riêng, chủ động vận hành

Thị trường 19:30

Sở hữu hệ thống thiết bị riêng, Sài Gòn Light Event khẳng định năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn cho doanh nghiệp và các chương trình có tính chất nhà nước.

Đãi ngộ nhân sự, thu hút nhân tài, ABBank chuẩn bị nền tảng để bứt phá

Ngân hàng 18:11

Xác định nhân sự là yếu tố cốt lõi, lãnh đạo Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai loạt biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, gia tăng sức mạnh hệ thống

Bizfly Cloud - 1 trong những đơn vị đáp ứng chủ quyền cloud với hạ tầng nội địa Make in Vietnam

Thị trường 15:25

Xu hướng sovereign cloud tăng mạnh thúc đẩy doanh nghiệp ưu tiên hạ tầng nội địa, mở ra cơ hội cho các nhà cung cấp cloud "Make in Vietnam".

Agribank tham gia Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc: Thúc đẩy kết nối tài chính

Ngân hàng 13:13

Ngày 23-4-2026, tại Hà Nội, Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc


