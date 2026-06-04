Điểm đến hấp dẫn
04/06/2026 16:28

Festival Island: Lời giải cho khoảng trống kinh tế đêm của Nha Trang

In bài viết

Sự xuất hiện của Festival Island (Đảo lễ hội giải trí) tại Charmora City cùng dấu ấn của Sun Group được kỳ vọng sẽ định hình trải nghiệm về đêm của phố biển.

Từ "thủ phủ bar biển" đến khoảng trống của một hệ sinh thái đêm

Đã có một thời, nhắc đến nightlife Việt Nam, Nha Trang luôn là cái tên được gọi đầu tiên. Những địa điểm như Sailing Club, Skylight hay các dãy bar pub dọc đường Trần Phú từng tạo nên một nhịp sống rất riêng: phóng khoáng, sôi động và đậm chất biển. Du khách quốc tế, đặc biệt từ Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc… không chỉ đến Nha Trang để tắm biển mà còn để nhảy múa bên bờ cát, uống cocktail dưới ánh trăng và kéo dài cuộc vui đến tận khuya.

Nha Trang từng là điểm đến tiên phong với các bar, pub ven biển sôi động. Ảnh: Nguyễn Minh Tú

Tuy nhiên, khi các điểm đến khác như Đà Nẵng hay Phú Quốc bắt đầu bứt tốc với những tổ hợp giải trí đêm quy mô lớn, chuỗi show diễn, lễ hội và không gian trải nghiệm được quy hoạch bài bản, nightlife Nha Trang dần bộc lộ sự chững lại. Khu vực trung tâm vẫn có bar, pub, beach club… nhưng chủ yếu vận hành theo dạng điểm lẻ, thiếu sự liên kết và chưa hình thành được một hệ sinh thái đủ sức dẫn dắt trải nghiệm. Tỷ trọng doanh thu kinh tế đêm trong tổng doanh thu du lịch chưa như kỳ vọng.

Nhận định về thực trạng này, PGS.TS. Trần Đình Thiên (Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam) cho rằng, dù xuất phát điểm không muộn, kinh tế đêm Nha Trang vẫn chưa xứng tầm và chậm so với một số nơi khác. "Thành phố đang thiếu một tọa độ quy hoạch tập trung – nơi mang lại không gian gần gũi, ấm áp nhưng đầy sôi động để thu hút du khách. Chỉ khi tọa độ được chọn có sức sống đúng nghĩa, thành phố mới có cơ sở bứt phá hiệu quả", vị chuyên gia đánh giá.

Nha Trang hiện nay cần một tọa độ giải trí quy hoạch tập trung để bứt phá kinh tế đêm hiệu quả.

Sự lệch pha này càng rõ khi đặt trong bức tranh tăng trưởng hiện tại. Theo số liệu thống kê, năm 2025, du lịch Khánh Hòa đạt kỷ lục mới khi đón 16,4 triệu lượt khách lưu trú, mang về doanh thu du lịch lên tới 66,7 nghìn tỷ VNĐ. Bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách (gồm 6,3 triệu lượt khách quốc tế). Du khách đến đông và lưu trú dài ngày, nhưng sản phẩm ban đêm vẫn được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng. Khoảng trống vì thế không nằm ở lượng khách, mà ở việc thiếu một hệ sinh thái đủ sức trả lời câu hỏi: "Đêm ở Nha Trang, nên đi đâu?"

Festival Island - Khi đêm trở thành hành trình cảm xúc liền mạch

Để một "kinh đô không ngủ" thực sự vận hành, điều quan trọng không chỉ là ý tưởng mà là khả năng duy trì sức sống mỗi ngày. Đây chính là lợi thế đến từ Sun Group - doanh nghiệp đã chứng minh năng lực thay đổi diện mạo du lịch và kéo dài thời gian lưu trú của du khách qua các tổ hợp giải trí, lễ hội đêm quy mô tại Đà Nẵng hay Phú Quốc.

Tại Nha Trang, Charmora City với điểm nhấn "đảo lễ hội" Fesitval Island sẽ tiếp nối "kỳ tích" trước đó và bắt đầu hành trình "làm đẹp Nha Trang".

Đại nhạc hội Mega Booming với sự đồng hành của Charmora City By Sun Group sẽ được tổ chức vào ngày 13/6.

Charmora City có quy mô 227ha được bao quanh bởi sông Quán Trường và sông Tắc, do Sun Property (thành viên Sun Group) phát triển theo mô hình "Live - Work - Play". Trong đó, Festival Island được định vị như "trái tim giải trí" của toàn khu. Với quy mô 116ha cùng hồ sân khấu nước 7.3ha biểu tượng, đảo lễ hội giải trí sẽ mang đến một "Downtown không ngủ" giúp kết nối mọi trải nghiệm thành một dòng chảy liền mạch.

Khi hoàng hôn buông xuống, Festival Island chuyển mình thành một sân khấu trình diễn ánh sáng mapping sống động. Hành trình trải nghiệm của du khách được nối dài liên tục: từ không gian ẩm thực, mua sắm đa sắc màu tại chợ đêm VUIFest, những chuyến dạo thuyền ngắm sông đêm từ bến du thuyền đẳng cấp, đến cao trào là các show trình diễn đa phương tiện cùng màn pháo hoa tầm cao mãn nhãn hằng đêm. Sự kết hợp chặt chẽ này giúp xóa nhòa mọi "khoảng lặng", đưa đêm tại Festival Island trở thành một thế giới riêng đầy lôi cuốn, thay vì chỉ là phần thời gian còn lại của ngày.

Chân dung đô thị đáng sống và cơ hội khai thác dòng tiền bền vững

Nhằm hiện thực hóa bức tranh phồn hoa đó tại Nha Trang, Đảo lễ hội Festival Island cũng được quy hoạch đồng bộ với hệ thống bất động sản đẳng cấp và linh hoạt. Theo hé lộ, dự án sẽ mang tới bộ sưu tập giới hạn các căn shophouse mang đậm phong vị kiến trúc Champa đặc sắc, mở ra cơ hội kinh doanh ẩm thực và mua sắm nhộn nhịp.

Sun Property phát triển dự án Charmora City tại Nam Nha Trang theo mô hình "Live - Work - Play"

Song hành cùng đó là phân khu cao tầng tọa lạc tại vị trí "giao lộ thịnh vượng" sầm uất. Nổi bật tại đây là bộ ba tháp căn hộ dịch vụ The Fest, được định vị trở thành tâm điểm lễ hội, tâm điểm sinh lời nhờ kết nối mọi dòng khách, hành trình trải nghiệm và chi tiêu khi đến Đảo lễ hội Festival Island.

Sở hữu vị trí tiếp giáp trực diện hồ sân khấu nước 7,3ha biểu tượng, The Fest mang đến tầm nhìn Panorama độc bản không "góc chết" với ba lớp cảnh quan hiếm có: view sông và thành phố, view hồ trung tâm cùng view pháo hoa rực rỡ mỗi đêm. Từ ban công căn hộ, du khách có thể thu trọn những màn trình diễn nghệ thuật, ánh sáng, nhạc nước và pháo hoa mãn nhãn ngay trước mắt, biến mỗi căn hộ thành một "khán đài VIP" giữa trung tâm lễ hội không ngủ.

Để đáp ứng linh hoạt nhu cầu lưu trú cao cấp, các tháp căn hộ dịch vụ tại đây được quy hoạch thông minh theo mô hình 100% thương mại dịch vụ (TMDV) tối ưu cho kinh doanh Airbnb/homestay . Đi kèm là hệ thống tiện ích tiêu chuẩn quốc tế với bể bơi, vườn cảnh quan và Clubhouse định hướng sảnh lobby cao cấp, hoàn thiện đặc quyền nghỉ dưỡng trọn vẹn và an tâm đầu tư cho cộng đồng cư dân toàn cầu.

"Sun Property đã mang đến nhiều tổ hợp vui chơi, giải trí và những show diễn mang tính biểu tượng trên khắp Việt Nam. Với Festival Island, chúng tôi hướng tới kiến tạo một không gian trải nghiệm đêm nơi hội tụ tinh hoa giải trí, kiến trúc và nghệ thuật, góp phần đưa Nha Trang trở thành một điểm đến không ngủ của thế giới", đại diện Sun Property (thành viên Sun Group) chia sẻ.

Bộ ba tháp căn hộ dịch vụ The Fest được định vị trở thành tâm điểm lễ hội, tâm điểm sinh lời.

Hội tụ đầy đủ các điều kiện cần từ nền tảng khách quốc tế lớn cho đến sức bật hạ tầng đồng bộ, sự xuất hiện của Festival Island và phân khu căn hộ du lịch cao cấp chính là cú hích hệ thống để du lịch Nha Trang tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Festival Island khi ấy không chỉ là một điểm giải trí hấp dẫn mà là lời khẳng định rằng phố biển đã sẵn sàng nâng cấp cuộc chơi - nơi đêm không còn là khoảng lặng mà chính thức trở thành phần rực rỡ nhất trong hành trình trải nghiệm của mọi du khách.

Mai Anh
từ khóa : bất động sản, đại nhạc hội, hệ sinh thái
VFF và EA Sports FC™ đưa bóng đá Việt Nam đến gần thế hệ người hâm mộ mới

VFF và EA Sports FC™ đưa bóng đá Việt Nam đến gần thế hệ người hâm mộ mới

Văn hóa – Giải trí 17:00

Lần đầu tiên, người hâm mộ có thể gặp ĐTQG Việt Nam trong game với áo đấu và huy hiệu chính thức qua FC Online và FC Mobile Việt Nam.

Dấu ấn quốc tế hóa của Trường ĐH Quốc tế

Dấu ấn quốc tế hóa của Trường ĐH Quốc tế

Thị trường 14:03

Với mô hình đào tạo bằng tiếng Anh và chất lượng chuẩn quốc tế, Trường ĐH Quốc tế ngày càng khẳng định vị thế tiên phong hội nhập

Pháo hoa - cách Sun Group đang làm đẹp cho những vùng đất Việt Nam

Pháo hoa - cách Sun Group đang làm đẹp cho những vùng đất Việt Nam

Điểm đến hấp dẫn 09:13

Từ DIFF đến những show diễn mỗi đêm tại Phú Quốc hay Hạ Long, Cát Bà, Hà Nam, Vũng Tàu… Sun Group định vị sức hấp dẫn của những điểm đến về đêm bằng… ánh sáng.

Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh”: Bệ phóng cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung vì môi trường

Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh”: Bệ phóng cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung vì môi trường

Giáo dục - Cộng đồng 18:31

Cuộc thi sản xuất video “Thử thách Sáng tạo xanh” nhằm khuyến khích giới trẻ dùng ngôn ngữ hình ảnh để lan tỏa lối sống xanh và bảo vệ môi trường

Văn Lang Legacy Golf Journey 2026: Hành trình kết nối thể thao, văn hóa và tinh thần di sản Việt

Văn Lang Legacy Golf Journey 2026: Hành trình kết nối thể thao, văn hóa và tinh thần di sản Việt

Thị trường 15:00

Ngày 31-5, giải golf thường niên “Văn Lang Legacy Golf Journey 2026” diễn ra tại sân Văn Lang Empire T&T Golf Club (Phú Thọ).

VinWonders phối hợp cùng Quỹ Khuyến Học mang mùa hè ý nghĩa đến thiếu nhi khắp cả nước

VinWonders phối hợp cùng Quỹ Khuyến Học mang mùa hè ý nghĩa đến thiếu nhi khắp cả nước

Giáo dục - Cộng đồng 13:03

VinWonders phối hợp cùng Quỹ Khuyến học, các Sở Giáo dục và nhà trường tại nhiều địa phương triển khai chương trình "Cùng em vui hè, cùng em lớn xanh"

EPS: Chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2026

EPS: Chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2026

Doanh nghiệp 18:00

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, EPS triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hướng về người lao động.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn