Xu hướng ghép cặp song lập tại Bạch Vân trước đà tăng tốc của đại đô thị bên vịnh Nam Chơn

Cùng với sự hình thành ngày càng rõ nét của đại đô thị bên vịnh Nam Chơn và tận dụng chính sách ưu đãi mới, nhiều nhà đầu tư mạnh tay sở hữu cùng lúc hai biệt thự song lập tại khu Bạch Vân.

"Lời" 7 tỉ so với căn đơn lập diện tích tương đương

Sau chuyến khảo sát Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) dịp cuối tuần, ông Nguyễn Văn Dũng, nhà đầu tư nhiều năm kinh nghiệm tại Hà Nội, quyết định sở hữu hai căn song lập liền nhau tại khu Bạch Vân. Trong đó, một căn dành cho nhu cầu nghỉ dưỡng của gia đình mỗi khi đến Đà Nẵng, căn còn lại dùng để khai thác dịch vụ và cho thuê.

Nhà đầu tư chọn mua hai căn song lập Bạch Vân để tối ưu chi phí và tối đa hiệu quả sử dụng

Quyết định nhanh chóng của ông Dũng trước hết đến từ các chính sách bán hàng hiện tại. Theo chính sách mới của Vinhomes, khách hàng mua thêm căn thứ hai được hưởng ưu đãi 1% (áp dụng có điều kiện). Kết hợp với chính sách cố định lãi suất từ 0%-6%/năm trong nửa thập kỷ và giãn tiến độ xây dựng, nhà đầu tư có thể chủ động dòng tiền, tiết kiệm hàng tỉ đồng, đồng thời giảm áp lực vốn ở giai đoạn đầu.

Đặc biệt, khi so sánh với việc đầu tư một căn đơn lập có quy mô gần tương đương, ông Dũng càng thấy rõ hiệu quả phân bổ vốn.

Với tổng mức đầu tư khoảng 20,5 tỉ đồng, ông có thể sở hữu hai căn song lập liền kề với tổng diện tích xây dựng 592m² và mặt tiền 14m. Trong khi đó, một căn đơn lập có giá khoảng 27 tỉ đồng, diện tích xây dựng khoảng 510 m² và mặt tiền 13 m.

"Như vậy, tôi có thể tiết kiệm khoảng 7 tỉ đồng nhưng lại sở hữu tài sản có quy mô lớn hơn về cả diện tích lẫn mặt tiền. Quan trọng hơn, hai căn song lập cho phép tách biệt nhu cầu sử dụng và khai thác, đồng thời sau này dễ chuyển nhượng hơn", ông Dũng phân tích.

Theo các đơn vị phân phối, xu hướng sở hữu hai căn song lập đang khá phổ biến trong nhóm khách hàng Hà Nội và TP HCM.

"Các căn có vị trí đẹp luôn được thị trường săn đón. Nhu cầu ghép hai căn song lập rất lớn nhưng nguồn hàng ngày càng khan hiếm, nên để tìm được một cặp căn phù hợp cho khách hiện nay không phải dễ dàng, thường phải cạnh tranh rất quyết liệt", ông Nguyễn Đăng Hồng, Phó Tổng giám đốc QueenLand Group, chia sẻ.

Quỹ căn song lập tại Bạch Vân ngày càng thu hẹp

Xuống tiền sớm để đón đầu làn sóng du khách và tăng trưởng dài hạn

Sở dĩ song lập Bạch Vân "lọt mắt xanh" các nhà đầu tư lão luyện là bởi khả năng tạo dòng tiền đều đặn và dư địa tăng trưởng trong dài hạn.

Quỹ căn này nằm tại tâm điểm giao thương của Bạch Vân khi tiếp giáp tuyến đường rộng 13-30 m, kề cận cụm chung cư, dòng suối tự nhiên và hệ tiện ích trọng điểm của đại đô thị. Lợi thế vị trí giúp sản phẩm đón lượng lớn cư dân, chuyên gia và khách du lịch, từ đó tạo dư địa phát triển cho các mô hình thương mại, dịch vụ và lưu trú.

Quy mô lớn mở ra nhiều phương án khai thác trên cùng một tài sản. Không gian tầng 1 phù hợp với các mô hình thương mại, dịch vụ hoặc F&B. Các tầng trên có thể phục vụ nhu cầu lưu trú của chuyên gia, khách công tác hoặc khách nghỉ dưỡng dài ngày. Tầng 4 có thể phát triển thành pent-studio hoặc không gian nghỉ dưỡng riêng biệt.

Mặt bằng lớn khi ghép hai căn còn phù hợp với nhu cầu thuê của các thương hiệu mở showroom, spa, trung tâm chăm sóc sức khỏe hoặc các mô hình dịch vụ cao cấp.

Thiết kế đa công năng, mặt sàn lớn giúp song lập Bạch Vân phù hợp với nhiều phương án kinh doanh

Bên cạnh khả năng khai thác, song lập Bạch Vân còn hưởng lợi từ những động lực phát triển mang tính bước ngoặt của khu Tây Bắc Đà Nẵng. Siêu cảng Liên Chiểu khi đi vào vận hành vào năm 2028 sẽ đưa bất động sản khu vực bước vào "cơn sóng thần" tăng giá. Cùng với đó, khu thương mại tự do FTZ và trung tâm tài chính quốc tế thu hút dòng vốn, doanh nghiệp, chuyên gia và lực lượng lao động chất lượng cao đến sinh sống, làm việc và đầu tư.

Song song, Vinhomes Hải Vân Bay cũng đang tăng tốc hiện thực hóa giá trị của đại đô thị. Hàng trăm căn thấp tầng dự kiến hoàn thiện vào cuối năm 2026. Các tiện ích trọng điểm như VinWonders, resort 5 sao và hệ thống cảnh quan dự kiến hoàn thiện trong năm 2027.

"Hạ tầng cất cánh và tốc độ lấp đầy cư dân sẽ là hai động lực chính thúc đẩy giá trị Bạch Vân trong 1-3 năm tới. Chúng ta đã chứng kiến điều này tại Ocean City ở Hà Nội. Khi hệ tiện ích được hoàn thiện đồng bộ, tốc độ lấp đầy diễn ra rất nhanh. Sự cộng hưởng giữa hạ tầng khu vực và hệ sinh thái của Vingroup là nền tảng cho tăng trưởng bền vững", ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc phát triển kinh doanh Vision Realty, nhận định.

Vinhomes Hải Vân Bay được vinh danh tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Niềm tin của giới đầu tư càng được củng cố khi Vinhomes Hải Vân Bay vừa được vinh danh trong "Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam" tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Cùng sự ghi nhận dành cho dự án, Vinhomes cũng được trao Giải đặc biệt - "Doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu Việt Nam". Đây cũng là một trong những cơ sở để ngày càng nhiều nhà đầu tư lựa chọn đồng hành cùng đô thị vịnh biển đẳng cấp bậc nhất miền Trung ngay từ những giai đoạn đầu phát triển.