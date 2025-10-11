Doanh nghiệp
11/10/2025 15:26

Lãnh đạo xã Hưng Long thăm, chúc mừng VWS nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

In bài viết

Ngày 9-10, đoàn công tác Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hưng Long (TP HCM) đã đến thăm và chúc mừng VWS nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10

Đoàn do ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã dẫn đầu, cùng đại diện Công an xã, các đoàn thể và cán bộ địa phương.

Tại buổi gặp, ông Hồng gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) trong lĩnh vực xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Ông cho biết: "VWS luôn là đối tác tin cậy, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực hỗ trợ người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cộng đồng."

Ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VWS đón tiếp Đoàn công tác xã Hưng Long

Chính quyền xã mong muốn VWS tiếp tục phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại và duy trì hợp tác chặt chẽ với địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển xanh.

Đáp lại, ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VWS gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo xã, đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên để công ty tiếp tục nỗ lực với phương châm "làm sạch cho hôm nay, giữ gìn cho mai sau."

VWS định hướng tăng cường tái chế, tận dụng chất thải để phát điện và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh. Doanh nghiệp cũng đặc biệt chú trọng trách nhiệm xã hội, chăm lo đời sống người lao động, hỗ trợ người yếu thế và tham gia nhiều chương trình cộng đồng.

Đoàn công tác xã Hưng Long tham quan mô hình xử lý rác của VWS

Sau gần 20 năm hoạt động, VWS – doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do doanh nhân Việt kiều David Dương sáng lập – hiện là đơn vị chủ lực trong xử lý rác thải tại TP HCM, góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường đô thị.

PV
từ khóa : xử lý chất thải, VWS, ngày Doanh nhân Việt Nam, Ông David Dương
HONOR Magic V5 - smartphone gập mỏng nhẹ, bền bỉ chính thức ra mắt tại Việt Nam

HONOR Magic V5 - smartphone gập mỏng nhẹ, bền bỉ chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thị trường 15:31

Ngày 10-10, HONOR chính thức giới thiệu HONOR Magic V5 tại Việt Nam – smartphone gập mỏng nhẹ nhưng vẫn bền bỉ, có pin dung lượng lớn và tính năng AI toàn diện.

Sôi động mùa tuyển dụng cuối năm tại Hội thảo Nhân tài NovaGroup 2025

Sôi động mùa tuyển dụng cuối năm tại Hội thảo Nhân tài NovaGroup 2025

Thị trường 14:19

Hơn 500 cơ hội việc làm tại ba ngành chủ lực của Tập đoàn Nova: bất động sản, dịch vụ, tiêu dùng

Kim Long Motor bàn giao lô xe cho khách hàng chương trình “Đầu tư KIMLONG 99 - nhận ngay KIMLONG X9”

Kim Long Motor bàn giao lô xe cho khách hàng chương trình “Đầu tư KIMLONG 99 - nhận ngay KIMLONG X9”

Thị trường 14:18

Sáng 10-10-2025, Kim Long Motor Huế đã tổ chức Lễ bàn giao xe minibus KIMLONG X9 trong khuôn khổ chương trình ưu đãi “Đầu tư KIMLONG 99 – Nhận ngay KIMLONG X9”.

Bước tiến mới của dự án She-kings, Janet Ngo ra mắt phim điện ảnh đầu tay

Bước tiến mới của dự án She-kings, Janet Ngo ra mắt phim điện ảnh đầu tay

Thị trường 09:00

Nếu từng theo dõi dự án phim huyền sử She-kings, hẳn bạn sẽ quan tâm đến tác phẩm vừa ra mắt của Janet Ngo – bộ phim “Đợi Gì, Mơ Đi!”.

Huyền thoại Jazz Niels Lan Doky trở lại Việt Nam trong đêm nhạc đẳng cấp Jazz Concert - IMMERSED

Huyền thoại Jazz Niels Lan Doky trở lại Việt Nam trong đêm nhạc đẳng cấp Jazz Concert - IMMERSED

Văn hóa – Giải trí 21:54

Jazz Concert - IMMERSED với sự tham gia của nghệ sĩ piano Jazz đẳng cấp thế giới Sir Niels Lan Doky diễn ra vào ngày 15-11-2025 tại GEM Center, TP HCM.

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

Ngân hàng 18:48

Giải thưởng là minh chứng cho cam kết bền vững của MB trong việc tạo ra giá trị thiết thực, lâu dài cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng

Trà Việt: Cá nhân hóa quà Tết - Chiến lược giữ chân khách hàng và đối tác trong thời đại mới

Trà Việt: Cá nhân hóa quà Tết - Chiến lược giữ chân khách hàng và đối tác trong thời đại mới

Sản phẩm 17:40

Một hộp quà được thiết kế riêng không chỉ là món quà vật chất, mà còn là thông điệp nhận diện thương hiệu, cam kết đồng hành và thể hiện đẳng cấp doanh nghiệp.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn