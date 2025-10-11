Đoàn do ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã dẫn đầu, cùng đại diện Công an xã, các đoàn thể và cán bộ địa phương.

Tại buổi gặp, ông Hồng gửi lời chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) trong lĩnh vực xử lý chất thải, bảo vệ môi trường và đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Ông cho biết: "VWS luôn là đối tác tin cậy, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực hỗ trợ người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cộng đồng."

Ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VWS đón tiếp Đoàn công tác xã Hưng Long

Chính quyền xã mong muốn VWS tiếp tục phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ hiện đại và duy trì hợp tác chặt chẽ với địa phương trong các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển xanh.

Đáp lại, ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VWS gửi lời cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo xã, đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên để công ty tiếp tục nỗ lực với phương châm "làm sạch cho hôm nay, giữ gìn cho mai sau."

VWS định hướng tăng cường tái chế, tận dụng chất thải để phát điện và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh. Doanh nghiệp cũng đặc biệt chú trọng trách nhiệm xã hội, chăm lo đời sống người lao động, hỗ trợ người yếu thế và tham gia nhiều chương trình cộng đồng.

Đoàn công tác xã Hưng Long tham quan mô hình xử lý rác của VWS

Sau gần 20 năm hoạt động, VWS – doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do doanh nhân Việt kiều David Dương sáng lập – hiện là đơn vị chủ lực trong xử lý rác thải tại TP HCM, góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường đô thị.