Lãnh đạo MB hé lộ mảnh ghép mới trong hệ sinh thái số MB

Ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT MB chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của trên 300 đại diện đến từ các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán trong và ngoài nước.

MB tổ chức Hội nghị Nhà đầu tư nhằm cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và định hướng 6 tháng cuối năm 2025

Duy trì vị thế Big 5, dẫn đầu nhiều chỉ tiêu cốt lõi của ngành

MB đang ngày càng khẳng định vị thế vững chắc trong Top 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam nhờ nền tảng tài chính mạnh, hiệu quả sinh lời vượt trội và năng lực chuyển đổi số tiên phong. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2025, tổng tài sản của MB đạt 1,29 triệu tỉ đồng, đứng Top 5 toàn ngành, chỉ xếp sau các ngân hàng quốc doanh lâu đời. Đây là kết quả của quá trình tăng trưởng quy mô bền vững trong nhiều năm liên tiếp, phản ánh năng lực huy động vốn ổn định, khả năng phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng và tầm nhìn mở rộng thị phần.

Báo cáo kết quả kinh doanh của MB, bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Giám đốc Tài chính MB cho biết, 6 tháng đầu năm 2025, quy mô tăng trưởng tín dụng và huy động vốn của MB khoảng trên 12%, song tăng trưởng doanh thu đạt trên 25%. Thu nhập lãi thuần (NII) tăng trưởng 23% so với cùng kỳ nhờ ngân hàng tập trung tăng trưởng và điều chỉnh cơ cấu tín dụng. Trên cơ sở đó, thu nhập từ phí (NFI) đạt mức cao (37%) so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động (CIR) được MB quản trị tốt, với tốc độ tăng trưởng chi phí bằng một nửa tốc độ tăng trưởng doanh thu. "So với cùng kỳ năm trước, đà tăng trưởng của MB năm nay tốt hơn nhờ tận dụng tốt dư địa về room tăng trưởng sau khi MB nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng 0 đồng, nay là MBV", bà cho hay.

Tỉ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát ở mức 1,6% toàn tập đoàn và 1,47% riêng cho ngân hàng. Theo Giám đốc Tài chính MB, NPL sẽ được kiểm soát chặt chẽ trong năm 2025, đạt mục tiêu 1,5% (ngân hàng) và 1,7% (hợp nhất) vào cuối năm.

Các công ty thành viên (CTTV) đều hoạt động hiệu quả ở những lĩnh vực riêng. Doanh thu của các CTTV tăng 25%, lợi nhuận tăng 39%, đóng góp khoảng 9% vào lợi nhuận toàn tập đoàn.

"Hai năm qua, chúng tôi áp dụng cơ chế điều hành tập đoàn mới - trực diện hơn, cùng với đó, các CTTV tích cực đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động. Có thể thấy những điều này đã phát huy tác dụng rõ rệt trong nửa đầu năm 2025, thể hiện ở kết quả kinh doanh khả quan của các CTTV", ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT MB lý giải.

Các CTTV đều giữ vững và cải thiện thị phần, vị thế trên thị trường. Cụ thể, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) xếp top 4 doanh thu phí bảo hiểm, Công ty Tài chính tín dụng tiêu dùng TNHH MB Shinsei (MCredit) xếp top 3 nhóm công ty tài chính tiêu dùng, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS) xếp top 7 thị phần môi giới chứng khoán trong quý II-2025.

Đặc biệt, mới đây, MIC vừa chính thức được tổ chức xếp hạng tín nhiệm bảo hiểm hàng đầu thế giới AM Best công bố hai mức xếp hạng quốc tế gồm: B++ (Tốt) về năng lực tài chính (Financial Strength Rating - FSR) và bbb (Tốt) về tín nhiệm phát hành dài hạn (Issuer Credit Rating - ICR), cho thấy chiến lược phát triển đúng đắn của các CTTV nói riêng và MB Group nói chung.

Kinh doanh tài sản số - mảnh ghép mới của hệ sinh thái MB

Tại hội nghị, ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT MB cho biết ngân hàng đang mở rộng hệ sinh thái sang lĩnh vực kinh doanh tài sản số và hợp tác với đối tác top 3 thế giới trong lĩnh vực này.

"MB là ngân hàng có năng lực công nghệ tốt với hơn 2.000 kỹ sư công nghệ và đầu tư lớn cho nền tảng. Việc mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh tài sản số là điều tất yếu để 33 triệu khách hàng hiện tại của MB có đầy đủ các lựa chọn khi sử dụng hệ sinh thái của chúng tôi, không chỉ dừng ở các dịch vụ ngân hàng mà còn mở rộng đến chứng chỉ quỹ, cổ phiếu, trái phiếu… và tiến tới là tài sản số", ông Trung nhấn mạnh.

Ông Vũ Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT MB khẳng định, năm 2025, chuyển đổi số tiếp tục là động lực tăng trưởng của MB. Các nền tảng số chủ lực như App MBBank, BIZ MBBank và mảng dịch vụ Banking-as-a-Service (BAAS) đóng góp mạnh mẽ vào sự tăng trưởng của MB cả về số lượng khách hàng, CASA, doanh thu…

Cụ thể, tính đến cuối tháng 6-2025, số lượng khách hàng của MB đạt gần 33 triệu, tăng gấp 13 lần trong 5 năm qua. Quy mô giao dịch trên kênh số của MB giữ vững top 1 thị trường. Tổng doanh thu trên kênh số đạt 8,6 ngàn tỉ đồng, tăng 50% so với bình quân năm 2024 và chiếm 38% tổng doanh thu toàn ngân hàng. Tỉ lệ doanh thu trên kênh số tăng mạnh hằng năm, dự kiến cuối năm 2025 sẽ đạt 40%.

Bên cạnh đó, MB đang triển khai mô hình BAAS và API với tốc độ cao. "MB đang dẫn dắt thị trường mô hình kinh doanh này", lãnh đạo MB khẳng định.

Đối với BAAS, MB đã có 783 đối tác kết nối trong năm 2024 và phát triển 228 khách hàng mới trong 6 tháng đầu năm 2025. Hiện có 1210 APIs đã được phát triển nội bộ và dự kiến đạt con số 1600 APIs trong năm 2025. Cùng với đó, MB đang triển khai 91 mini apps với 8 triệu tỉ đồng giá trị giao dịch chỉ trong nửa đầu năm 2025.

Đặc biệt, ông Trung cũng cho biết, mới đây, MB đã thành công cung cấp hệ thống lõi tích hợp công nghệ thông tin y tế cho một bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam. Đây là bước mở đầu để MB sẵn sàng tiến sâu hơn và đóng góp nhiều hơn cho hệ sinh thái y tế của đất nước.

Chia sẻ về định hướng chiến lược 6 tháng cuối năm 2025, ông Đàm Nhân Đức - Kinh tế trưởng MB nhấn mạnh, MB sẽ tiếp tục đẩy mạnh khách hàng mới và khai thác hiệu quả khách hàng hiện tại, đồng thời, tăng trưởng huy động phù hợp với nhu cầu tín dụng, tập trung CASA và tối ưu kỳ hạn, nguồn vốn để duy trì chi phí vốn huy động (COF) ở mức 3,1-3,2%. Cùng với đó, MB sẽ tăng cường hợp lực tập đoàn, bán chéo và nâng cao hiệu quả các CTTV, phấn đấu tăng năng suất toàn tập đoàn khoảng 10% trong năm 2025.

Kết thúc hội nghị, ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT nhận định: "Với những chỉ tiêu, tình hình hiện nay của nền kinh tế cũng như khả năng cạnh tranh của MB, MB có khả năng sẽ đạt và vượt kế hoạch năm nay".