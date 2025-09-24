Văn hóa – Giải trí
24/09/2025 10:04

Lalamove mang Trung Thu ấm áp đến từng gia đình của Đối tác tài xế

In bài viết

Nhân dịp Tết Trung Thu cận kề, Lalamove - nền tảng giao hàng và di chuyển 24/7 tổ chức chương trình Vui Hội Trung Thu cho Đối tác tài xế cùng các con của mình.

Chương trình Vui Hội Trung Thu: Cùng Lalamove Vui Tết Đoàn Viên được tổ chức nhằm tri ân các Đối tác tài xế đã đồng hành và chăm chỉ trên từng cung đường. Đóng góp của họ không chỉ hỗ trợ nền tảng Lalamove mà còn duy trì dòng chảy của nền kinh tế hiện nay.

Lalamove mang Trung Thu ấm áp đến từng gia đình của Đối tác tài xế- Ảnh 1.

Tại sự kiện, các Đối tác đã cùng con em của mình tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải đố, gặp gỡ Chú Cuội và Chị Hằng và thưởng thức nhiều tiết mục nhảy múa sôi động. Ngoài ra, chương trình còn tìm ra các Đối tác may mắn nhận được nhiều phần quà hấp dẫn khi tham gia rút thăm may mắn. Trước đó, anh Trần Công Luân - tài xế xe van đã đồng hành cùng Lalamove 2 năm chia sẻ: "Nhờ vào việc tự do chọn đơn và không ép buộc thời gian hoạt động mà anh em tài xế chúng tôi có thể cùng các con tham gia vào Chương trình Trung Thu lần này của Lalamove. Cảm ơn Lalamove vì không chỉ tạo điều kiện để tài xế chúng tôi có thêm nguồn thu nhập mà còn chăm lo đến đời sống tinh thần đến gia đình của chúng tôi."

Lalamove mang Trung Thu ấm áp đến từng gia đình của Đối tác tài xế- Ảnh 2.

Các con được tham gia vui chơi tự do với nhiều trò chơi hấp dẫn

Không chỉ đồng hành trong công việc, nền tảng luôn mong có thể hun đúc thêm tinh thần của các Đối tác tài xế. Nhiều Đối tác chia sẻ nhờ chính sách chiết khấu và các ưu điểm như tự do chọn đơn, ghép đơn, không ép chỉ tiêu, cùng nhiều nhiệm vụ thưởng góp phần tạo thêm nguồn thu nhập cho mọi đối tác.

Khi trở thành Đối tác tài xế của Lalamove, các bác tài sở hữu xe van - tải đều được nhận thưởng mỗi tháng theo chương trình logo, cùng chính sách chiết khấu hấp dẫn cho đơn nội thành - đường dài. Bên cạnh đó, dịch vụ chở khách mới và áp dụng mức chiết khấu chỉ 2% cho Đối tác tài xế xe máy và ô tô, được xem là mức chiết khấu cực hấp dẫn trên thị trường. Mọi thông tin chi tiết và quy trình đăng ký đơn giản, Đối tác có thể tham khảo thêm tại: https://www.lalamove.com/vi-vn/driver

Lalamove mang Trung Thu ấm áp đến từng gia đình của Đối tác tài xế- Ảnh 3.

Chương trình nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng Đối tác tài xế

Lalamove mang Trung Thu ấm áp đến từng gia đình của Đối tác tài xế- Ảnh 4.

Các Đối tác còn nhận được nhiều phần quà may mắn vô cùng hấp dẫn

Chương trình "Vui Hội Trung Thu: Cùng Lalamove Vui Tết Đoàn Viên" đã mang đến một ngày ấm áp tình thân, đong đầy ý nghĩa cho gia đình các bác tài. Đồng thời, nhiều phần quà cũng được gửi đến con em các Đối tác đang hoạt động tại Lalamove.

P. Q
từ khóa : Tết Trung Thu, LalaMove
Tân Văn Lang - Điểm đến uy tín cho dịch vụ xuất nhập cảnh

Tân Văn Lang - Điểm đến uy tín cho dịch vụ xuất nhập cảnh

Thông tin nhanh 17:07

Nhắc đến dịch vụ xuất nhập cảnh, Tân Văn Lang luôn được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ dịch vụ tư vấn uy tín, mang đến giải pháp toàn diện và hiệu quả.

SoundMax M-3: Giảng dạy hết ý, giải trí mê ly

SoundMax M-3: Giảng dạy hết ý, giải trí mê ly

Nhịp sống 16:37

SoundMax M-3 là loa di động thế hệ mới từ thương hiệu Việt, tiếp nối thành công SB-208, vừa gọn nhẹ vừa đa năng

Ajinomoto và hành trình bền bỉ đồng hành cùng dinh dưỡng học đường Việt Nam

Ajinomoto và hành trình bền bỉ đồng hành cùng dinh dưỡng học đường Việt Nam

Doanh nghiệp 16:08

Dự án Bữa ăn học đường của Ajinomoto Việt Nam đã mang đến nhiều sáng kiến đóng góp vào mục tiêu nâng cao tầm vóc thế hệ tương lai Việt Nam

Mondelez Kinh Đô lần đầu công bố Báo cáo Xu hướng ăn nhẹ tại Việt Nam

Mondelez Kinh Đô lần đầu công bố Báo cáo Xu hướng ăn nhẹ tại Việt Nam

Doanh nghiệp 15:38

Công ty Mondelez Kinh Đô vừa ra mắt Báo cáo Xu hướng Ăn nhẹ – State of Snacking Report 2024, lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam.

Du học liên kết - Giải pháp sở hữu bằng Anh quốc, mở rộng cơ hội việc làm quốc tế

Du học liên kết - Giải pháp sở hữu bằng Anh quốc, mở rộng cơ hội việc làm quốc tế

Thị trường 11:24

Hoa Sen Pathway 2+2 giúp sinh viên tiết kiệm chi phí, nhận bằng cử nhân quốc tế, mở rộng cơ hội việc làm toàn cầu

Huyền thoại thế giới cùng di sản Việt Nam

Huyền thoại thế giới cùng di sản Việt Nam

Điểm đến hấp dẫn 17:34

Nam A Bank đồng hành Chương trình Legends Tour 2025 tại Việt Nam, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Race to Legends diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn quốc.

HDBank Green Marathon 2025 lan tỏa giá trị xanh bền vững

HDBank Green Marathon 2025 lan tỏa giá trị xanh bền vững

Nhịp sống 15:36

HDBank Green Marathon 2025 không chỉ là một giải chạy thể thao mà còn là sự kiện cộng đồng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn