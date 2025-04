Kim Oanh Group đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 6.000 căn hộ "chuẩn Singapore" tại thành phố Dĩ An

Hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện Lễ công bố quy hoạch chung thành phố Dĩ An và xúc tiến thu hút đầu tư. Khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp bổ sung thêm nguồn cung hơn 6.000 căn hộ nhà ở xã hội giúp người dân Dĩ An có thêm cơ hội an cư lạc nghiệp.

Bà Đặng Thị Kim Oanh (áo hồng) – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group – nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo thành phố Dĩ An sau nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ về phát triển dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Thắng.

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Kim Oanh Group – cho biết đây là một dự án tâm huyết mà Tập đoàn đã ấp ủ và chuẩn bị quỹ đất từ rất lâu với vốn đầu tư lên đến hơn 5.600 tỉ đồng. Đặc biệt, dự án này cũng sẽ được phát triển theo chuẩn nhà ở xã hội Singapore và hệ thống chứng nhận công trình xanh EDGE. Bên cạnh đó, nội khu dự án cũng sẽ được đầu tư đầy đủ hệ thống tiện ích hiện đại phục vụ cư dân, tương tự dự án K-Home New City tại thành phố mới Bình Dương hiện đang được Kim Oanh Group triển khai xây dựng.

"Chúng tôi nhận thấy thành phố Dĩ An dân cư rất đông và nhiều dân nhập cư, không ít gia đình vẫn chưa có nhà ở để ổn định an cư lập nghiệp. Từ đó, Kim Oanh Group quyết định dành quỹ đất 8,6ha này để phát triển nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tìm kiếm, tích lũy thêm quỹ đất để chuẩn bị phát triển một loạt dự án nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của người dân", bà Kim Oanh chia sẻ.

Được biết, hiện nay Kim Oanh Group đang tập trung phát triển hàng loạt dự án nhà ở xã hội (bao gồm sản phẩm thấp tầng và cao tầng) tại các địa bàn phát triển sôi động và tập trung nhiều dân cư như Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM. Riêng tại Bình Dương, hai địa bàn Tập đoàn đang tìm kiếm quỹ đất để phát triển dự án là thành phố Dĩ An và thành phố Thủ Dầu Một. Các dự án này Tập đoàn chưa đặt nặng vấn đề lợi nhuận mà mong muốn góp phần cùng chính quyền địa phương kiến tạo cơ hội an cư lạc nghiệp cho số đông người lao động chưa có điều kiện sở hữu nhà ở.

Toàn cảnh Lễ công bố quy hoạch chung thành phố Dĩ An và xúc tiến thu hút đầu tư.

Để hiện thực hóa mục tiêu nói trên, gần đây Kim Oanh Group đã nghiên cứu, hoàn thiện quy trình phát triển các dự án nhà vừa túi tiền và nhà ở xã hội theo chuẩn Singapore với mức giá rất hợp lý. Bên cạnh đó, Kim Oanh Group cũng hợp tác với Surbana Jurong – tập đoàn phát triển 80% số lượng nhà ở xã hội tại Singapore – để tối ưu hóa quy hoạch, thiết kế các dự án nhà ở xã hội cũng như bắt tay với một loạt nhà cung cấp vật liệu xây dựng danh tiếng như An Cường, Varmora, Poli-FSL, Hảo Cảnh…

Phối cảnh dự kiến dự án nhà ở xã hội Kim Oanh Group chuẩn bị phát triển tại phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An.

Về công tác xây dựng, Kim Oanh Group đang nhận được sự hậu thuẫn tốt nhất của nhiều đối tác giàu kinh nghiệm như Handong, COSACO, TLT. Ngoài ra, để hỗ trợ người dân thêm điều kiện dễ dàng sở hữu nhà ở xã hội, Kim Oanh Group cũng hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank) để thiết kế các gói vay ưu đãi hiếm có trên thị trường.

Phối cảnh K-Home New City – Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam, đang được Kim Oanh Group phát triển tại thành phố mới Bình Dương.

Cũng theo bà Kim Oanh, định hướng phát triển theo ESG, giai đoạn từ nay đến 2028, Kim Oanh Group dự kiến sẽ phát triển khoảng 40.000 sản phẩm nhà ở xã hội chất lượng cao nhằm hưởng ứng Đề án phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ. Song song đó, Tập đoàn cũng sẽ phát triển một loạt dự án tầm khu đô thị và căn hộ với các sản phẩm cao cấp, tích hợp tiện ích "all in one" đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.