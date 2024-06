Khoa học axit amin – nền tảng cho những đột phá của Tập đoàn Ajinomoto

Trong hơn một 1 thế kỷ qua, dựa trên thế mạnh độc quyền về Khoa học axit amin, Tập đoàn Ajinomoto đã có nhiều bước đột phá đáng kinh ngạc trong nhiều lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin và truyền thông… từ đó đóng góp vào sức khỏe và hạnh phúc cho toàn thể nhân loại, xã hội và hành tinh.

Ứng dụng axit amin trong tầm soát ung thư sớm

Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Với mong muốn hỗ trợ nhận diện được nguy cơ các loại bệnh ung thư ở giai đoạn sớm bằng một cách thức đơn giản, từ đó giúp tăng cơ hội sống sót và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh, Tập đoàn Ajinomoto đã đi sâu nghiên cứu và phát triển công nghệ chẩn đoán ung thư sớm AminoIndex®.

Minh họa sự khác biệt về nồng độ axit amin trong máu của bệnh nhân ung thư tuyến tụy so với người khỏe mạnh

Nguyên lý của AminoIndex® dựa trên sự thay đổi nồng độ axit amin tự do trong máu của bệnh nhân mắc ung thư so với người khỏe mạnh. Khi con người khỏe mạnh, nồng độ các axit amin tự do trong huyết tương (thành phần của máu) luôn được duy trì ở mức nhất định để tạo sự cân bằng axit amin. Tuy nhiên, khi bị ung thư, nồng độ các axit amin này sẽ thay đổi. Tập đoàn Ajinomoto đã nghiên cứu axit amin trong máu của người khỏe mạnh và các bệnh nhân mắc các loại ung thư khác nhau, từ đó đánh giá được sự thay đổi của axit amin tự do trong máu khi bị ung thư.

AminoIndex® kết hợp hai thế mạnh kỹ thuật của Tập đoàn Ajinomoto. Một là tin sinh học, cho phép phân tích thống kê hiệu quả và chỉ số nồng độ axit amin trong máu. Công nghệ còn lại là công nghệ phân tích axit amin nhanh chóng và có độ nhạy cao.

AminoIndex® cho phép tầm soát sớm nguy cơ mắc 6 loại ung thư chỉ với 5ml máu

Với AminoIndex® chỉ cần thu thập 5ml máu của người bệnh là có thể đánh giá nguy cơ mắc ung thư sớm của 5 loại ung thư ở nam giới và 6 loại ung thư ở nữ giới như: ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư tuyến tiền liệt...

Ngoài ung thư, công nghệ AminoIndex® còn có thể chuẩn đoán sớm các bệnh lý khác cũng gây ra những thay đổi về nồng độ axit amin như: xơ cứng động mạch, tiểu đường, bệnh gan, bệnh thận, Alzhemier… Tính đến tháng 2-2016, công nghệ AminoIndex đã được ứng dụng tại 1.077 cơ sở y tế tại Nhật Bản và hướng tới mục tiêu sàng lọc cho hàng trăm nghìn người mỗi năm. Tập đoàn vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và mong muốn có thể mở rộng công nghệ để sàng lọc thêm các bệnh liên quan hội chứng chuyển hóa, tiểu đường, gan nhiễm mỡ và các rối loạn liên quan đến lối sống khác.

Ứng dụng axit amin trong chăm sóc sắc đẹp

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Tập đoàn Ajinomoto đã ứng dụng axit amin để phát triển các sản phẩm cho ngành y và dược học, sản phẩm dinh dưỡng thể thao, sản phẩm dinh dưỡng y học và đặc biệt còn bao gồm các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp.

Cụ thể, Tập đoàn đã sử dụng sức mạnh của axit amin nhằm tăng cường chức năng của protein - một phần thiết yếu của làn da và mái tóc đẹp, nhờ đó giúp cải thiện tình trạng da và tóc.

Da của chúng ta hoạt động như một hàng rào ngăn cản các yếu tố bên ngoài và bên trong cơ thể con người. Bề mặt ngoài của da chính là lớp sừng đóng vai trò "bức tường" chống thấm, bảo vệ da và ngăn chặn mất nước. Trong lớp sừng này, có một thành phần gọi là tác nhân giữ ẩm tự nhiên (NMF) có hơn 50% thành phần là các axit amin. Đây chính là thành phần đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho da luôn có một độ ẩm nhất định. Bên cạnh đó, collagen cũng là một protein thiết yếu của da trong việc giữ da có độ đàn hồi. Tuy nhiên, lớp tác nhân giữ ẩm tự nhiên và collagen theo thời gian khi tiếp xúc nhiều với các tác động bên ngoài như tia UV, hóa chất, tuổi tác… sẽ khiến chúng dần yếu đi, mất cân bằng axit amin gây ra các nếp nhăn, làm da bị chảy xệ.

Axit amin cũng chính là nguyên liệu tạo nên protein keratin - thành phần chủ yếu của tóc. Axit amin trong protein keratin giúp tóc giữ được độ ẩm, có độ sáng bóng và chắc khỏe.

Thông qua những nghiên cứu liên tục từ nhiều góc độ khác nhau, Tập đoàn Ajinomoto đã vận dụng thế mạnh về axit amin – thành phần cấu tạo nên protein, nghiên cứu phát triển các sản phẩm để đưa các axit amin vào làm chất dưỡng ẩm trong nhiều loại mỹ phẩm như lotion, kem dưỡng, sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, dầu xả,… để duy trì lớp tác nhân giữ ẩm tự nhiên cho da và duy trì độ ẩm, bóng mượt cho tóc.

Tóc bóng mượt hơn khi sử dụng Prodew® 500 – thành phần được phát triển bởi Tập đoàn Ajinomoto

Màng phim cách nhiệt ABF từ quá trình sản xuất bột ngọt

Màng phim cách nhiệt ABF (Ajinomoto Build-up Film®) là bước đột phá đưa Tập đoàn Ajinomoto đặt chân vào lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông. ABF là một loại chất nền bán dẫn giúp cách điện cho các chất nền vi mạch phức tạp đảm bảo hiệu suất cao cho các bộ xử lý trung tâm (CPU) của máy tính.

ABF được sử dụng phổ biến trong CPU của máy tính

Quay ngược lại những năm 1970, Tập đoàn Ajinomoto đã phát hiện chất nhựa epoxy là sản phẩm trung gian khi lên men sản xuất bột ngọt, có đặc tính kháng nước tốt, cứng, dai, chịu được lực tốt, bền, không dẫn điện. Tập đoàn bắt đầu nghiên cứu về ứng dụng của hóa học axit amin đối với nhựa epoxy và vật liệu tổng hợp, từ đó phát triển nên vật liệu ABF được ứng dụng vào sản xuất chất bán dẫn lần đầu tiên vào năm 1999. Kể từ đó, ABF đã trở thành sản phẩm được lựa chọn cho gần như tất cả các CPU hiệu suất cao và liên tục được nghiên cứu và phát triển để đáp ứng nhu cầu do những tiến bộ nhanh chóng mang lại trong tích hợp mạch.

Hiện tại, ABF được sử dụng cho các CPU của máy tính, và là một thành phần quan trọng trong thiết bị di động, truyền thông 5G, xe tự lái, dịch vụ đám mây, mạng lưới các thiết bị kết nối internet hoặc bất cứ nơi nào thiết bị điện tử tiên tiến đang biến đổi thế giới của chúng ta.