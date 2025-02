Pinetree đạt giải "Ứng dụng giao dịch chứng khoán sáng tạo nhất năm 2024"

Là thành viên của Hanwha Investment and Securities Co., Ltd., thuộc Tập đoàn Hanwha Hàn Quốc, Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree bắt đầu hoạt động tại thị trường Việt Nam từ năm 2019.

Tiên phong chiến lược khác biệt "không chi nhánh, không môi giới, chỉ có nền tảng số", Pinetree tập trung đẩy mạnh và phát triển công nghệ. Cụ thể, Pinetree tự phát triển hệ thống core chứng khoán và hệ sinh thái số nhằm phục vụ toàn bộ hành trình đầu tư của khách hàng, từ lúc khởi đầu tìm hiểu đến khi trở thành những nhà đầu tư chuyên nghiệp.