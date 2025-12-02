Khi trách nhiệm cộng đồng trở thành chiến lược dài hạn của FWD

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam đang khẳng định vị thế của mình bằng chiến lược CSR bền vững, lấy giáo dục tài chính làm trọng tâm và nuôi dưỡng văn hóa sẻ chia từ chính nội lực doanh nghiệp.

Xây dựng văn hóa sẻ chia từ bên trong

Tại FWD, việc gắn kết và hỗ trợ cộng đồng được xem là một phần chiến lược cốt lõi, liên kết trực tiếp với tầm nhìn "Thay đổi cảm nhận của mọi người về bảo hiểm" bởi công ty tin rằng việc bảo vệ khách hàng cần đi đôi với việc đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Các dự án cộng đồng của FWD được đầu tư nghiêm túc và có kế hoạch dài hạn, thay vì chỉ mang tính chất phong trào hay thời điểm. Điểm đặc biệt trong cách tiếp cận của FWD là việc khuyến khích tinh thần đóng góp từ bên trong đội ngũ nhân viên. Thông qua chính sách "Ngày Vì Cộng Đồng - Community Care Volunteering Leave", mỗi nhân viên có thêm một ngày nghỉ để tham gia các hoạt động thiện nguyện mà họ quan tâm. Chính sách này giúp hoạt động chăm sóc cộng đồng không chỉ là trách nhiệm của công ty mà trở thành sự lựa chọn tự nguyện và niềm tự hào của mỗi cá nhân.

Định hướng này đã giúp FWD củng cố văn hóa gắn kết nội bộ và khuyến khích sự tham gia của nhân viên trong các chuỗi sự kiện, biến cam kết thành hành động thực tế. Đó là lý do đã có rất nhiều hoạt động thiện nguyện được FWD cùng đội ngũ nhân viên chung tay thực hiện như chạy bộ gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim, hiến máu nhân đạo, hiến tóc cho bệnh nhân ung thư, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng áo ấm cho trẻ em miền núi hay đồng hành, chia sẻ cùng đồng bào vùng thiên tai…

Đầu tư dài hạn vào tri thức tài chính cho thế hệ trẻ

Với vai trò là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, FWD xác định giáo dục tài chính là trọng tâm trong các hoạt động cộng đồng. Những năm qua, FWD đã triển khai nhiều chương trình hướng đến thế hệ trẻ, nhằm trang bị kỹ năng và nâng cao nhận thức về quản lý tài chính dài hạn.

Từ năm 2022, FWD đã đồng hành cùng hơn 8.200 học sinh trung học cơ sở trên khắp Việt Nam, mở ra cơ hội để các em tiếp cận những kiến thức nền tảng về chi tiêu và tiết kiệm. Không chỉ dừng lại ở việc quản lý ngân sách, chương trình còn tích hợp các kỹ năng xã hội và kỹ năng sống, giúp học sinh tự tin đưa ra quyết định tài chính hợp lý và biết cách đóng góp cho cộng đồng. Đây là hành trình gieo mầm tư duy tài chính vững vàng cho thế hệ tương lai.

Trong năm 2025, FWD mở rộng hành trình giáo dục tài chính đến sinh viên thông qua chương trình "Be A Finnovator", phối hợp cùng Startup Vietnam Foundation (SVF) và Dear Our Community (DOC).

Dự án đã thu hút 600 sinh viên tại 3 trường đại học tại TP HCM tham gia, với sự đồng hành của 23 tình nguyện viên FWD. Chương trình sử dụng hình thức hội thảo trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và cuộc thi tranh biện để giúp các bạn trẻ rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng quản lý tài chính cá nhân và hoạch định nghề nghiệp.

Có thể nói, FWD không chỉ trao kiến thức tài chính mà còn khuyến khích thế hệ trẻ hình thành tư duy độc lập và trách nhiệm với tài chính, đây là một kỹ năng thiết yếu trong xã hội hiện đại, giúp thế hệ trẻ chủ động định hình tương lai của mình. Với những hoạt động nhất quán và lâu dài, FWD đang cho thấy cam kết đồng hành cùng cộng đồng, tạo ra những thay đổi tích cực và góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và đầy cảm hứng cho mọi người.