Doanh nhân Trần Việt Tân và bước chuyển của quảng cáo ngoài trời

Ông Trần Việt Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA, quảng cáo ngoài trời (OOH) tại Việt Nam đang có những thay đổi rõ nét dưới tác động của công nghệ và dữ liệu.

Từ một kênh hiển thị truyền thống, OOH đang dần được đặt trong yêu cầu phải đo lường hiệu quả và đóng vai trò cụ thể trong chiến lược truyền thông tổng thể của doanh nghiệp.

Ông Trần Việt Tân phát biểu Đại hội Liên đoàn Thể thao TP HCM

Những năm gần đây, tại các đô thị lớn, nhiều hình thức quảng cáo ngoài trời ứng dụng công nghệ như DOOH, màn hình LED công nghệ cao, 3D Mapping hay trình diễn ánh sáng được triển khai ngày càng phổ biến. Sự phát triển này góp phần làm thay đổi diện mạo không gian đô thị, đồng thời mở ra khả năng tiếp cận công chúng linh hoạt hơn cho các thương hiệu.



Quá trình chuyển dịch cũng đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp trong ngành. Chi phí đầu tư lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, công tác quản lý đô thị và bài toán minh bạch trong đánh giá hiệu quả truyền thông đang trở thành những áp lực ngày càng rõ rệt. Trong bối cảnh đó, quảng cáo ngoài trời không còn là cuộc chơi của số lượng vị trí, mà là bài toán về hiệu quả và khả năng tích hợp trong tổng thể chiến lược truyền thông.

Thực tế cho thấy, trong giai đoạn trước, thị trường quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam còn thiếu các chuẩn đánh giá chung. Hiệu quả truyền thông chủ yếu được nhìn nhận theo cảm tính, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi so sánh OOH với các kênh truyền thông khác. Khi ngân sách truyền thông ngày càng được quản lý chặt chẽ, hạn chế này buộc các doanh nghiệp quảng cáo phải thay đổi cách tiếp cận, từ hiển thị đơn thuần sang tư duy dựa trên hiệu quả.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Trần Việt Tân cho rằng việc đầu tư vào quảng cáo ngoài trời ứng dụng công nghệ cần được thực hiện một cách chọn lọc. Theo ông, không phải mọi hình thức công nghệ mới đều phù hợp nếu thiếu nền tảng vận hành ổn định và khả năng mang lại hiệu quả thực chất cho khách hàng. Do đó, doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ yếu tố vị trí, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng khai thác dài hạn trong bối cảnh chi phí đầu tư ngày càng gia tăng.

Ông Trần Việt Tân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA trao tặng Giải thưởng Đại Quảng cáo Thành Tựu trọn đời cho ca sĩ Mỹ Tâm (bên phải)

Cùng với sự thay đổi của thị trường, vai trò của doanh nghiệp quảng cáo ngoài trời cũng đang dịch chuyển. Khách hàng hiện nay không chỉ tìm kiếm vị trí quảng cáo mà cần các giải pháp phù hợp với mục tiêu truyền thông cụ thể. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp trong ngành phải điều chỉnh mô hình hoạt động, chuyển từ cho thuê mặt bằng quảng cáo sang tư vấn và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng.



Trong các giai đoạn thị trường biến động, theo ông Trần Việt Tân, việc tái cấu trúc hệ thống và chuẩn hóa quy trình vận hành là cần thiết để doanh nghiệp thích ứng với thay đổi về chính sách và môi trường cạnh tranh. Chuẩn hóa giúp giảm rủi ro trong vận hành dài hạn, đồng thời tạo nền tảng ổn định cho sự phát triển bền vững.

Ở góc độ ngành, ông Trần Việt Tân hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và tham gia xây dựng Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam (Vạn Xuân Awards). Theo ông, việc hình thành các sân chơi chuyên môn là cần thiết nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành quảng cáo trong nước.

Theo nhận định của giới chuyên môn, giai đoạn tiếp theo của quảng cáo ngoài trời sẽ gắn nhiều hơn với dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và trải nghiệm người dùng. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp quảng cáo không chỉ đầu tư công nghệ mà còn thay đổi tư duy, từ hiển thị đơn thuần sang cung cấp giải pháp truyền thông hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, những chia sẻ của ông Trần Việt Tân phản ánh xu hướng chung của thị trường quảng cáo ngoài trời Việt Nam: phát triển theo hướng sàng lọc, chuẩn hóa và chú trọng hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số.

Ông Trần Việt Tân hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông VINAMA, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ Tài năng Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe Thể thao TP.HCM, nhà sản xuất và thực hiện Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards…



