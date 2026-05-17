Khám sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng cho gần 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Khánh Hòa

Nhằm góp phần triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, ngày 16-5-2026, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình "Kiểm tra sức khỏe và nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn" cho 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa với sự đồng hành và hỗ trợ của Công ty CP Dược phẩm Pharmacity và Công ty CP MHD Pharma.

Chương trình được triển khai với mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số – nhóm đối tượng còn gặp nhiều hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và kiến thức dinh dưỡng phù hợp.

Trong khuôn khổ chương trình, 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Ba Ngòi đã được khám sức khỏe tổng quát, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và tư vấn chuyên sâu bởi đội ngũ bác sĩ, dược sĩ của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Những hoạt động trên không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn hướng đến việc xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho trẻ em tại địa phương, góp phần mang đến sự chăm sóc thiết thực cả về thể chất và tinh thần cho trẻ em. Đây cũng là định hướng phù hợp với chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân được nêu trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Gần 300 phần quà chăm sóc sức khỏe do Pharmacity và MHD Pharma tài trợ cũng được trao đến các em tham gia chương trình.

Bên cạnh hoạt động thăm khám, phụ huynh còn tham gia buổi tọa đàm với chủ đề "Vai trò của men tiêu hóa trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng ở trẻ em", qua đó được cập nhật thêm kiến thức chăm sóc dinh dưỡng hằng ngày nhằm cải thiện thể trạng và hỗ trợ sự phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ.

Với sự tham gia phối hợp, đồng hành của Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân Phường Ba Ngòi, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, Công ty Dược phẩm Pharmacity và Công ty CP MHD Pharma, kết quả đạt được của chương trình đến từ sự phối hợp giữa các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cơ quan địa phương và đội ngũ y tế nhằm mang đến những hỗ trợ thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình cũng là một phần trong chuỗi hoạt động hợp tác giữa Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, Pharmacity và MHD Pharma, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam, góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho thế hệ công dân tương lai của đất nước./.