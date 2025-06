Khám phá “vương quốc mộng mơ” của các cư dân nhí Vinhomes Grand Park

Tại đây, một sân chơi quy mô lớn hoàn toàn miễn phí với sân khấu rực rỡ, mê cung hơi, trò chơi tương tác và nhiều bất ngờ hấp dẫn đang chờ đón.

Món quà tuổi thơ

Sân khấu hoành tráng tại Công viên Ánh sáng - Vinhomes Grand Park, khu mê cung hơi được bơm căng, những gian hàng, khu trò chơi, photobooth… sẵn sàng cho sự kiện "Vương quốc mộng mơ" diễn ra vào ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Từ 15 giờ ngày 1-6, chương trình mang đến hàng loạt hoạt động hấp dẫn như: chuỗi game tương tác, xiếc, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu cùng ca sĩ nổi tiếng; thi nhảy "Lalawonder Xanh" với giải nhất 5 triệu đồng; các workshop sáng tạo; hoạt động trải nghiệm, gian hàng sáng tạo và mê cung hơi siêu lớn. Chương trình mở cửa đón chào tất cả các bạn nhỏ và hoàn toàn miễn phí. Đây không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là không gian rèn luyện sự tự lập, tương tác xã hội và kích thích tư duy phát triển toàn diện.

Sự kiện "Vương quốc mộng mơ" tại Vinhomes Grand Park mở cửa miễn phí với hàng loạt hoạt động hấp dẫn

Bên cạnh đó, Vinhomes Grand Park còn đồng hành cùng TAO Fest 2025 - lễ hội sáng tạo lớn nhất dành cho giới trẻ, diễn ra tại Bưu điện TP HCM và Nhà hát Thành phố từ ngày 29-5 đến 1-6. Chương trình quy tụ hàng loạt nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng, những gương mặt nổi bật của thế hệ Gen Z, cùng các workshop về nội dung, công nghệ, phong cách sống...

Những sự kiện này là lát cắt trong chuỗi hoạt động cộng đồng được Vinhomes Grand Park tổ chức thường xuyên và đã trở thành một phần trong "văn hóa sống" tại đại đô thị hơn 60.000 cư dân. Nhưng sâu xa hơn những tràng pháo tay hay ánh đèn sân khấu chính là sự gắn kết giữa các thế hệ. Tại Vinhomes Grand Park, cộng đồng cư dân không chỉ "sống" mà còn "chơi cùng nhau", "trưởng thành cùng nhau", và xây dựng những giá trị chung. Đó là lý do vì sao sau 5 năm phát triển, Vinhomes Grand Park đã vượt xa quy mô của một khu đô thị để trở thành biểu tượng sống mới của khu Đông TP HCM.

Sức sống sôi động nâng tầm giá trị an cư và đầu tư

Không chỉ là nơi lý tưởng để nuôi dạy con trẻ, Vinhomes Grand Park tỏa sức hút mạnh mẽ của một đại đô thị đã vào guồng vận hành với hệ tiện ích đồng bộ. Từ Vincom Mega Mall Grand Park, đại công viên 36 ha, trường liên cấp Vinschool đến loạt sân thể thao đa dạng như sân tập golf 2 tầng, sân tập pickle ball thời thượng, tuyến phố thương mại… mọi tiện ích cao cấp đều đã hiện diện, vận hành ổn định.

Sự sôi động này cũng cộng thêm tiềm năng đầu tư cho các sản phẩm căn hộ tại Vinhomes Grand Park. Điển hình là The Opus One - phân khu căn hộ cao cấp có vị trí trung tâm trong lòng trung tâm đại đô thị. Toàn bộ các tiện ích cao cấp của đại đô thị chỉ cách The Opus One chỉ từ 1-10 phút di chuyển. Đặc biệt, thụ hưởng tầm nhìn hiếm có ra toàn bộ hệ tiện ích trọng điểm và hai dòng sông, The Opus One đang được thị trường săn đón như một biểu tượng sống kết hợp hài hòa giữa yếu tố nghỉ dưỡng và tiện nghi hiện đại.

The Opus One liền kề Vincom Mega Mall, đại công viên 36 ha và các tiện ích cốt lõi của đại đô thị

Gia tăng sức hút cho dự án Top 1 khu Đông TP HCM ở thời điểm này còn có chính sách hấp dẫn bậc nhất trên thị trường, mang đến giải pháp tài chính linh hoạt cho khách hàng. Bằng vốn tự có, nếu chọn thanh toán theo tiến độ chuẩn, khách sẽ được nhận ngay ưu đãi tới 9,5%.

Chọn tiến độ giãn, khách hàng chỉ cần thanh toán ban đầu 15% và nhận nhà vào tháng 3-2026. Trong vòng 2 năm, gia chủ không phải trả thêm bất kỳ khoản lãi hay gốc nào. Đồng nghĩa, chủ nhân căn hộ có thể ở miễn phí hoặc khai thác cho thuê trong thời gian này mà không lo áp lực tài chính. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người trẻ có thu nhập khá nhưng chưa muốn dồn toàn bộ tài chính ngay từ đầu, hoặc muốn tận dụng thời gian miễn lãi và khai thác cho thuê để bù đắp dòng tiền.

Mua căn hộ 1PN+1 tại The Opus One khách hàng sẽ nhận ưu đãi 220 triệu đồng

Chưa kể, mức giá của The Opus One đang vô cùng cạnh tranh trên thị trường, khi chỉ cần bỏ ra hơn 400 triệu đồng vốn ban đầu khách đã có cơ hội sở hữu. Đi cùng với đó, khách hàng còn được nhiều phần quà hấp dẫn như: ưu đãi tới 280 triệu đồng chiết khấu vào giá bán theo tùy loại hình căn hộ; chủ nhân của 99 căn đầu tiên (loại hình 1PN+1; 2PN) sẽ có cơ hội nhận về xe VF 3 sành điệu…

Chính sách ưu đãi không chỉ giúp nhà đầu tư tối ưu lợi nhuận mà còn mở ra cơ hội an cư quý giá cho các gia đình trẻ. Chỉ với số tiền vừa tầm, các gia đình đã có thể nhận nhà sớm, tận hưởng hệ tiện ích đầy đủ, và để con cái tiếp cận môi trường sống lý tưởng. Từ công viên xanh mát, trường học chuẩn quốc tế, đến các lễ hội cộng đồng đặc sắc như ngày Quốc tế Thiếu nhi, tất cả đều đã hiện diện và chờ đợi sẵn tại Vinhomes Grand Park.