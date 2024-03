Khám phá chất sống thượng lưu hiếm có tại khu đô thị hàng đầu Quảng Trị

Nhiều nhà đầu tư từ khắp nơi cũng đang đổ về đây khi nhận thấy tiềm năng to lớn của dự án.

Không gian sống đẳng cấp "đo ni đóng giày" cho giới tinh hoa

Tọa lạc tại tâm điểm TP Đông Hà (Quảng Trị), nơi giao nhau của 2 tuyến đường trọng điểm là Hùng Vương và Điện Biên Phủ, khu đô thị Vincom Shophouse Royal Park hội tụ mọi yếu tố đắt giá từ quy hoạch bài bản, hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp, xứng tầm khu đô thị đáng sống bậc nhất TP Đông Hà.

Là dự án được Vingroup mạnh tay đầu tư ở khu vực miền Trung, Vincom Shophouse Royal Park được xây dựng theo mô hình độc đáo, kết hợp giữa nhà phố thương mại hiện đại cùng tổ hợp mua sắm - giải trí Vincom Plaza, mang tới cho cư dân tương lai cuộc sống tiện nghi "all - in - one" duy nhất tại Quảng Trị.

Cư dân khu đô thị Vincom Shophouse Royal Park được hưởng thụ những đặc quyền sống hiếm có giữa lòng phố thị sôi động

An cư tại khu đô thị, cư dân được hưởng thụ đặc quyền sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với hệ tiện ích đẳng cấp, đa dạng, mang cảm hứng resort sang trọng. Mật độ xây dựng thấp, trong đó tỉ lệ cảnh quan cây xanh lên đến hơn 1/4 diện tích nội khu toàn khu đô thị, mang đến bầu không khí trong lành, thuần khiết mỗi ngày.

Đan xen trong khuôn viên nội khu là các tiện ích đẳng cấp như bộ đôi bể bơi gồm bể bơi trên cao ngoài trời phong cách resort và bể bơi 4 mùa vách kính trong với khu vườn châu Âu 2.500 m2; hồ sinh thái trung tâm 6.000 m2 với bến thuyền thiên nga, hồ thuỷ tạ, khu BBQ; tuyến phố đi bộ - đại lộ Ánh sáng rực rỡ… tất cả tạo nên bức tranh cuộc sống nghỉ dưỡng đáng mơ ước.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Quảng Trị, cư dân Vincom Shophouse Royal Park sẽ được khám phá tổ hợp trò chơi phong cách VinWonders ngay bên cạnh hồ trung tâm với đa dạng các trò chơi phù hợp mọi lứa tuổi như xe điện đụng, đu quay dây văng, đu ngay ngựa nhún, khu trò chơi vận động, sân chơi trẻ em.

Mỗi ngày tại Vincom Shophouse Royal Park đều sẽ là những ngày nghỉ dưỡng đầy cảm hứng

Đặc biệt, trong năm nay, TTTM Vincom Plaza đầu tiên và duy nhất tại Quảng Trị nằm ngay trong quần thể dự án dự kiến sẽ đi vào hoạt động, quy tụ đa dạng thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Đây sẽ là cột mốc mới trong hành trình tận hưởng một cuộc sống đẳng cấp, trọn vẹn của cư dân khi mọi nhu cầu mua sắm - giải trí - ẩm thực đều được đáp ứng.

Song song với đó, cộng đồng thượng lưu tại khu đô thị có thể thoải mái rèn luyện sức khỏe, tái tạo năng lượng tích cực mỗi ngày với đa dạng các tiện ích từ chuỗi sân gym ngoài trời phù hợp nhiều độ tuổi, các công viên thể thao được bố trí xen kẽ trong nội khu... Tất cả góp phần tạo thành các dịch vụ cao cấp và tiện ích đặc quyền chỉ dành riêng cho các cư dân tinh hoa.

Điểm sáng an cư, đầu tư trên bản đồ BĐS Quảng Trị

Cuộc sống đẳng cấp, khác biệt tại Vincom Shophouse Royal Park càng đắt giá khi nơi đây đã trở thành điểm đến của hàng loạt lễ hội, các chương trình vui chơi giải trí, hội thi hay những sự kiện văn hóa phong phú, sôi động bậc nhất địa phương. Nổi bật là các các sự kiện "Bừng sắc lễ hội, mở triệu niềm vui" với nhiều chủ đề khác nhau như Rise up Royal Park, Ngày hội sức sống trung tâm, Thắp sáng lễ hội - bừng sắc phồn vinh, Nhạc hội đêm Noel, Giáng sinh diệu kỳ giữa Đại lộ Ánh sáng… đã thu hút đông đảo cư dân và người dân địa phương tới trải nghiệm.

Những sự kiện hoành tráng liên tục thu hút hàng ngàn lượt khách đến với Vincom Shophouse Royal Park

Đặc biệt, cuộc sống của cư dân khu đô thị còn được bổ sung thêm nhiều "gia vị" ý nghĩa từ các hoạt động phong trào gắn kết, cùng hướng tới lối sống xanh, văn minh và hiện đại. Qua 2 câu lạc bộ Sống Vui - Khỏe và Sống Xanh - Văn minh - Đẳng cấp do Vinhomes thành lập, các cư dân được tham gia nhiều hoạt động bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng.



Bên cạnh đó, hệ thống an ninh đa lớp đảm bảo sự riêng tư, an toàn cho mọi cư dân cũng là một lợi thế hiếm có khó tìm của Vincom Shophouse Royal Park. Cộng hưởng cùng bảo chứng từ thương hiệu của đơn vị vận hành Vincom Retail, cư dân khu đô thị có thể "quẳng mọi gánh lo" để an tâm hưởng thụ cuộc sống thượng lưu, đủ đầy trong từng khoảnh khắc.

Lợi thế đáng sống hàng đầu của Vincom Shophouse Royal còn đến từ vị trí đắc địa của đại đô thị ngay trung tâm TP Đông Hà, xung quanh là các bệnh viện lớn, cơ quan hành chính, trường học, KCN Nam Đông Hà… Từ đây, cư dân dễ dàng kết nối đến Quốc lộ 1A, Cảng hàng không Quảng Trị trong tương lai. Do đó, các chuyên gia BĐS đánh giá, tọa độ "trung tâm của trung tâm" sẽ giúp Vincom Shophouse Royal luôn là điểm sáng an cư và đầu tư trên bản đồ BĐS Quảng Trị.

Hội tụ mọi giá trị tạo dựng môi trường sống lý tưởng hòa hợp độc đáo giữa không gian sinh thái trong lành cùng nhịp sống sôi động của phố thị, khu đô thị Vincom Shophouse Royal Park hứa hẹn là tâm điểm đáng sống bậc nhất của giới tinh hoa Quảng Trị.