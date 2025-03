Khai trương lớp mầm non hạnh phúc đầu tiên tại Biti's

Sáng 23-03-2025, Biti’s chính thức hợp tác cùng ME Green khai trương lớp mầm non hạnh phúc mang tên ME Green Biti’s tại nhà máy Biti’s Sài Gòn (quận 6, TP HCM) với mong muốn mang đến một môi trường giáo dục tiên tiến, sáng tạo và tràn đầy yêu thương.

Lớp học dự kiến đón 70 trẻ trong năm đầu tiên. Với chương trình giáo dục chất lượng, các em có cơ hội tiếp cận khung chương trình mầm non tiên tiến California, kết hợp chương trình tiếng Anh Oxford Phonics World. Cùng 60% thời gian học tập diễn ra ngoài trời, các bé có cơ hội khám phá thế giới xung quanh và thiên nhiên một cách trọn vẹn. Đồng thời, các em được phát triển kỹ năng xã hội một cách tự nhiên thông qua lớp học trộn độ tuổi.

Bên cạnh chú trọng giáo dục trẻ, nơi đây còn đồng hành cùng phụ huynh và giáo viên, giúp họ kết nối sâu sắc hơn với các em và tìm thấy sự bình an trong chính bản thân. Bởi ME Green Biti's tin rằng: "Khi người lớn bình an, trẻ em sẽ thực sự được lớn lên trong yêu thương và tự do".

Nếu trẻ em là những hạt giống của tương lai, thì giáo dục từ trái tim chính là cách vun trồng những mầm non ấy bằng tình yêu thương và tâm huyết. Suốt nhiều năm qua, Biti’s đã không ngừng nỗ lực đưa triết lý này vào các chiến lược dài hạn, từng bước tiến gần hơn đến ước mơ về một tương lai hạnh phúc cho hàng triệu trẻ em Việt Nam, qua các dự án trọng điểm như: Học bổng Biti’s Nâng niu Tài năng Việt; dự án HappySchools; dự án HappyKids; dự án Trạm Hạnh phúc.

ME Green Biti’s không chỉ là một lớp học, mà còn là hành trình kiến tạo hạnh phúc. Với sự đồng hành cùng ba mẹ, ME Green Biti’s hy vọng mỗi đứa trẻ lớn lên vững vàng trong yêu thương, sẵn sàng lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết và hạnh phúc.