Thị trường
31/01/2026 10:02

INschool Việt Nam được vinh danh tại World School Summit 2026

In bài viết

Tại Hội thảo Quốc tế World School Summit diễn ra tại Malaysia ngày 24-01-2026, INschool đã nhận giải “Vinh danh sự tận tâm vì hạnh phúc toàn diện của học sinh”.


INschool Việt Nam được vinh danh tại World School Summit 2026 - Ảnh 1.

Cô Christina Nguyễn – Đại diện INschool Việt Nam nhận giải thưởng

Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình giáo dục mà INschool đã kiên định theo đuổi ngay từ những ngày đầu thành lập, lấy triết lý giáo dục hạnh phúc làm nền tảng xuyên suốt. Theo INschool: "Giáo dục là cả một hành trình, không phải là điểm đến. Điều mà INschool mong muốn mỗi cộng sự và học sinh của mình nhất định phải có được, đó là hạnh phúc - Hạnh phúc trên chính hành trình sống, học tập, trải nghiệm và trưởng thành của mình".

Trong nhiều năm qua, INschool đã không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, nơi mỗi học sinh biết rõ mình là ai, mình muốn gì, có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì và có thể sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới này - Một thế hệ công dân toàn cầu luôn mang theo trong mình bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

Việc INschool Việt Nam được vinh danh tại một diễn đàn giáo dục quốc tế uy tín không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, mà còn cho thấy những nỗ lực xây dựng "Trường học hạnh phúc" tại INschool đã được cộng đồng giáo dục quốc tế ghi nhận.

---

INschool là ngôi trường lý tưởng cho các bạn học sinh (k12 – Từ bậc Mầm non đến lớp 12) muốn theo học chương trình văn hóa quốc gia, phát triển năng lực ngôn ngữ (Anh, Việt, Hoa) và công nghệ - cùng các chương trình Liên kết quốc tế: lấy song bằng (tốt nghiệp THPT Quốc Gia và Diploma QTS Australia) hoặc chuyển tiếp chương trình Đại Học PSB Singapore (hết lớp 9 - không cần học THPT). Với cơ sở vật chất tiên tiến cùng đội ngũ nhân viên và giáo viên nhiệt huyết, có chuyên môn cao, INschool tin tưởng rằng đây sẽ là nơi các em có những trải nghiệm học tập hạnh phúc.

Website: https://inschool.edu.vn/

PV
từ khóa : INschool Việt Nam
Dự báo thời tiết hôm nay, 31-1: Chất lượng không khí ở TPHCM tiếp tục kém

Dự báo thời tiết hôm nay, 31-1: Chất lượng không khí ở TPHCM tiếp tục kém

Thời sự 09:37

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy người dân cần lưu ý chất lượng không khí ở TPHCM tiếp tục ở mức có hại cho sức khoẻ.

21 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025 - “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”

21 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025 - “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”

Thị trường 21:27

21 đề cử Nhân vật Truyền cảm hứng WeChoice Awards 2025 là 21 mảnh ghép trong bức tranh về một Việt Nam rạng rỡ, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

TTC World - Tà Cú: Điểm đến sinh thái tâm linh và văn hóa đặc sắc

TTC World - Tà Cú: Điểm đến sinh thái tâm linh và văn hóa đặc sắc

Nhịp sống 15:42

Khóa lễ Tam bộ nhất bái lần ba, kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo vừa được tổ chức tại TTC World - Tà Cú

Cuối tuần này, ngày hội “Đổi xăng lấy điện” tái ngộ khách hàng ba miền với loạt ưu đãi hấp dẫn

Cuối tuần này, ngày hội “Đổi xăng lấy điện” tái ngộ khách hàng ba miền với loạt ưu đãi hấp dẫn

Sản phẩm 15:41

Chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” do VinFast tổ chức cuối tuần này hứa hẹn sẽ tiếp tục “bùng nổ”

Năm 2025 của Nam Long: Kỷ lục doanh số 11.800 tỷ, lãi ròng cao nhất 4 năm, đạt 701 tỷ

Năm 2025 của Nam Long: Kỷ lục doanh số 11.800 tỷ, lãi ròng cao nhất 4 năm, đạt 701 tỷ

Thị trường 15:41

(VNF) - Nam Long (HoSE: NLG) đã kết thúc năm 2025 với thành công lớn, tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Mùa Tết, đưa nhang – trầm xứ Huế bứt phá trên TikTok Shop

Mùa Tết, đưa nhang – trầm xứ Huế bứt phá trên TikTok Shop

Thị trường 15:41

Nhang sạch Tân Nguyên hiện bán khoảng 1.000 đơn hàng mỗi ngày trên TikTok Shop – kênh mang lại doanh thu lớn nhất cho doanh nghiệp.

Cơ hội mua VinFast VF MPV 7 - xe gia đình thực dụng, tiết kiệm với mức giá tối ưu trước Tết

Cơ hội mua VinFast VF MPV 7 - xe gia đình thực dụng, tiết kiệm với mức giá tối ưu trước Tết

Sản phẩm 15:39

Theo chuyên gia, VinFast VF MPV 7 mang lại lựa chọn tối ưu cho gia đình nhiều thế hệ khi đáp ứng nhu cầu về tính năng và chi phí sở hữu, sử dụng tiết kiệm.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn