INschool Việt Nam được vinh danh tại World School Summit 2026





Cô Christina Nguyễn – Đại diện INschool Việt Nam nhận giải thưởng

Giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình giáo dục mà INschool đã kiên định theo đuổi ngay từ những ngày đầu thành lập, lấy triết lý giáo dục hạnh phúc làm nền tảng xuyên suốt. Theo INschool: "Giáo dục là cả một hành trình, không phải là điểm đến. Điều mà INschool mong muốn mỗi cộng sự và học sinh của mình nhất định phải có được, đó là hạnh phúc - Hạnh phúc trên chính hành trình sống, học tập, trải nghiệm và trưởng thành của mình".

Trong nhiều năm qua, INschool đã không ngừng nỗ lực xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, nơi mỗi học sinh biết rõ mình là ai, mình muốn gì, có thể đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì và có thể sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới này - Một thế hệ công dân toàn cầu luôn mang theo trong mình bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

Việc INschool Việt Nam được vinh danh tại một diễn đàn giáo dục quốc tế uy tín không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, mà còn cho thấy những nỗ lực xây dựng "Trường học hạnh phúc" tại INschool đã được cộng đồng giáo dục quốc tế ghi nhận.

INschool là ngôi trường lý tưởng cho các bạn học sinh (k12 – Từ bậc Mầm non đến lớp 12) muốn theo học chương trình văn hóa quốc gia, phát triển năng lực ngôn ngữ (Anh, Việt, Hoa) và công nghệ - cùng các chương trình Liên kết quốc tế: lấy song bằng (tốt nghiệp THPT Quốc Gia và Diploma QTS Australia) hoặc chuyển tiếp chương trình Đại Học PSB Singapore (hết lớp 9 - không cần học THPT). Với cơ sở vật chất tiên tiến cùng đội ngũ nhân viên và giáo viên nhiệt huyết, có chuyên môn cao, INschool tin tưởng rằng đây sẽ là nơi các em có những trải nghiệm học tập hạnh phúc.

