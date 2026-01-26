Video review ghi nhận trải nghiệm đeo thực tế, độ bám khi chạy bộ, chất lượng cuộc gọi, khả năng kháng nước IP57 và thời lượng pin dài ngày.
HUAWEI FreeClip 2: tai nghe open-ear nhẹ, dễ đeo, pin đến 38 giờ
Video review ghi nhận trải nghiệm đeo thực tế, độ bám khi chạy bộ, chất lượng cuộc gọi, khả năng kháng nước IP57 và thời lượng pin dài ngày.
HUAWEI FreeClip 2: tai nghe open-ear nhẹ, dễ đeo, pin đến 38 giờ
Trong 15 năm qua, Liên doanh PVD Baker Hughes (26.1.2011-26.1.2026) đóng vai trò quan trọng trong chuỗi dịch vụ “ONE PVD” của Tổng công ty.
ATP Challenger 50 lượt thứ nhất khép lại với chức vô địch thuộc về tay vợt Hàn Quốc Soonwoo Kwon tại NovaWorld Phan Thiet.
Trong môi trường kinh doanh biến động không ngừng, các nhà quản lý hiểu rằng hiệu suất không chỉ đến từ chuyên môn mà từ cách họ làm chủ thời gian.
Trong bối cảnh dòng kiều hối đang chảy mạnh về Nghệ An dịp cận Tết, ROX Living Diễn Châu được xem là dự án khẳng định năng lực của đơn vị phát triển
Đây không chỉ là điểm đến, mà là nhịp đập phồn vinh khởi nguồn cho những giá trị sống và đầu tư vượt trội chưa từng có.
(NLĐO) - Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu TP Hà Nội.
Mô hình “đổi xe tại chỗ” cùng loạt chính sách hỗ trợ đang giúp người dân TP HCM tiếp cận xe máy điện VinFast dễ dàng hơn