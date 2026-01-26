Thị trường
26/01/2026 07:12

HUAWEI FreeClip 2: tai nghe open-ear nhẹ, dễ đeo, pin đến 38 giờ

(NLĐO)-Với thiết kế không nhét tai, HUAWEI FreeClip 2 hướng đến nhóm người dùng thường xuyên nghe nhạc, họp trực tuyến hoặc vận động nhưng ngại cảm giác bí tai.

Video review ghi nhận trải nghiệm đeo thực tế, độ bám khi chạy bộ, chất lượng cuộc gọi, khả năng kháng nước IP57 và thời lượng pin dài ngày.

Lê Tỉnh

TIN LIÊN QUAN

Trải nghiệm OPPO Watch S: Theo dõi sức khỏe 60 giây, pin đến 10 ngày, tích hợp nhiều chế độ thể thao

AI 365 15:05

(NLĐO) - Video review tập trung vào trải nghiệm thực tế OPPO Watch S, độ thoải mái khi đeo và thời lượng pin trong quá trình sử dụng hằng ngày.

HUAWEI FreeBuds 7i: Chống ồn, nghe gọi và thời lượng pin đều được cải thiện

AI 365 10:00

(NLĐO) - So với thế hệ trước, FreeBuds 7i được nâng cấp về chất âm, công nghệ khử ồn Intelligent Dynamic ANC 4.0, micro dẫn truyền xương hỗ trợ đàm thoại rõ hơn

Trải nghiệm đồng hồ thể thao Garmin Forerunner 165

Tiêu dùng 14:50

(NLĐO) - Garmin Forerunner 165 tập trung vào cảm giác đeo, khả năng hiển thị màn hình AMOLED, độ chính xác cảm biến và thời lượng pin khi sử dụng cường độ cao.

từ khóa : Huawei, tai nghe, review
Liên doanh PVD Baker Hughes: 15 năm làm chủ khoan công nghệ cao

Liên doanh PVD Baker Hughes: 15 năm làm chủ khoan công nghệ cao

Doanh nghiệp 18:23

Trong 15 năm qua, Liên doanh PVD Baker Hughes (26.1.2011-26.1.2026) đóng vai trò quan trọng trong chuỗi dịch vụ “ONE PVD” của Tổng công ty.

Soonwoo Kwon giành chức vô địch giải ATP Challenger 50 tại NovaWorld Phan Thiet

Soonwoo Kwon giành chức vô địch giải ATP Challenger 50 tại NovaWorld Phan Thiet

Thị trường 18:23

ATP Challenger 50 lượt thứ nhất khép lại với chức vô địch thuộc về tay vợt Hàn Quốc Soonwoo Kwon tại NovaWorld Phan Thiet.

SkyBoss – Bí quyết tối ưu hiệu suất di chuyển của các nhà quản lý hiện đại

SkyBoss – Bí quyết tối ưu hiệu suất di chuyển của các nhà quản lý hiện đại

Doanh nghiệp 18:21

Trong môi trường kinh doanh biến động không ngừng, các nhà quản lý hiểu rằng hiệu suất không chỉ đến từ chuyên môn mà từ cách họ làm chủ thời gian.

Đón sóng kiều hối cuối năm: ROX Living Diễn Châu ghi điểm tuyệt đối nhờ pháp lý chuẩn

Đón sóng kiều hối cuối năm: ROX Living Diễn Châu ghi điểm tuyệt đối nhờ pháp lý chuẩn

Cơ hội an cư 16:36

Trong bối cảnh dòng kiều hối đang chảy mạnh về Nghệ An dịp cận Tết, ROX Living Diễn Châu được xem là dự án khẳng định năng lực của đơn vị phát triển

Da Nang Downtown – “Tâm điểm của tâm điểm” – Biểu tượng mới của Đà Nẵng bên sông Hàn

Da Nang Downtown – “Tâm điểm của tâm điểm” – Biểu tượng mới của Đà Nẵng bên sông Hàn

Điểm đến hấp dẫn 13:48

Đây không chỉ là điểm đến, mà là nhịp đập phồn vinh khởi nguồn cho những giá trị sống và đầu tư vượt trội chưa từng có.

Madame Chủ tịch Nguyễn Thị Nga tham dự Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu TP Hà Nội

Madame Chủ tịch Nguyễn Thị Nga tham dự Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu TP Hà Nội

Doanh nghiệp 11:15

(NLĐO) - Madame Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG, đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp tiêu biểu TP Hà Nội.

Người dùng TP HCM hào hứng trải nghiệm, quyết định lên đời xe điện VinFast ngay trong ngày

Người dùng TP HCM hào hứng trải nghiệm, quyết định lên đời xe điện VinFast ngay trong ngày

Sản phẩm 22:28

Mô hình “đổi xe tại chỗ” cùng loạt chính sách hỗ trợ đang giúp người dân TP HCM tiếp cận xe máy điện VinFast dễ dàng hơn


