Hợp tác triển khai chương trình “Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025"

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-2025), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS), Mastercard và nền tảng thanh toán Payoo nhằm triển khai chương trình an sinh xã hội "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025".

Đồng thời, mở ra định hướng hợp tác dài hạn giai đoạn 2025-2030 giữa Hội và các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nâng cao năng lực phụ nữ và thúc đẩy phát triển bền vững.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc NAPAS; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị đối tác.

Việc ký kết đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động hợp tác toàn diện giữa Hội và khối doanh nghiệp, hướng đến việc ứng dụng công nghệ thanh toán trong các sáng kiến vì cộng đồng, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ yếu thế. Năm 2025, chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng" sẽ là hoạt động trọng tâm, mở đầu cho chiến lược hợp tác lâu dài, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, thúc đẩy bình đẳng giới và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại sự kiện

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cho biết: Theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng chục ngàn ca ung thư mới, trong đó tỉ lệ phụ nữ mắc ung thư vú, ung thư cổ tử cung chiếm tỉ lệ cao và có xu hướng trẻ hóa. Bởi vậy, tầm soát sớm ung thư không chỉ là một biện pháp y tế, đó là cách thể hiện sự quan tâm sâu sắc, là hành động sẻ chia đầy nhân văn dành cho phụ nữ, nhất là những chị em yếu thế, còn gặp khó khăn trong cuộc sống.

Do đó, chương trình "Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025" được triển khai với mục tiêu chăm sóc sức khỏe phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thông qua hoạt động tầm soát miễn phí các bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới như ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng và xét nghiệm HPV. Dự kiến trong năm 2025, chương trình sẽ hỗ trợ 2.010 phụ nữ ngoại tỉnh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội và TP HCM được tầm soát miễn phí, góp phần nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư sớm và khuyến khích phụ nữ chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng các đại biểu chứng kiến hoạt động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chương trình "Chạm sẻ chia, trao hy vọng" năm 2025

Để đảm bảo chương trình được triển khai hiệu quả và đúng đối tượng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đóng vai trò nòng cốt trong việc phối hợp cùng các địa phương như tại TP Hà Nội, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh xác minh, lập danh sách phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

Các tổ chức NAPAS, Mastercard và Payoo giữ vai trò quan trọng trong việc lan tỏa giá trị nhân văn của chương trình. Thông qua mỗi giao dịch thanh toán bằng hình thức chạm thẻ qua hệ thống đối tác của Payoo, 2.010 đồng sẽ được NAPAS, Mastercard đóng góp vào hoạt động tầm soát ung thư cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn - một hình thức hiện đại, dễ tiếp cận, gắn liền với hành vi tiêu dùng hằng ngày của người dân.

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam – NAPAS phát biểu tại sự kiện

Ông Nguyễn Đăng Hùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam - NAPAS chia sẻ: Đến với chương trình "Chạm sẻ chia - Trao hy vọng" năm 2025, chúng tôi mong muốn là cầu nối yêu thương, giúp lan tỏa niềm tin và hy vọng đến những phụ nữ đang cần được hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe và tiếp thêm nghị lực sống. Qua đó, NAPAS và các đối tác cùng nhau tiếp nối thành công của "Chạm sẻ chia - Trao hy vọng" dành tặng các mẹ, các chị những món quà ý nghĩa, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Phụ nữ Việt Nam.

Bà Vũ Thị Hằng - cư ngụ tại xã Đại Xuyên, Hà Nội - một trong hơn 2.000 phụ nữ đã nhận được suất tầm soát ung thư năm 2024

Trong giai đoạn 2025-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng NAPAS, Mastercard và Payoo sẽ tiếp tục mở rộng hành trình đồng hành vì phụ nữ Việt Nam, từ chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức cộng đồng đến thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển bền vững. Sự kết nối giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các doanh nghiệp không chỉ mang đến những chương trình thiết thực, mà còn góp phần tạo nên những thay đổi tích cực, bền bỉ trong đời sống của phụ nữ và cộng đồng.