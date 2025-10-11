Thị trường
HONOR Magic V5 - smartphone gập mỏng nhẹ, bền bỉ chính thức ra mắt tại Việt Nam

Ngày 10-10, HONOR chính thức giới thiệu HONOR Magic V5 tại Việt Nam – smartphone gập mỏng nhẹ nhưng vẫn bền bỉ, có pin dung lượng lớn và tính năng AI toàn diện.

HONOR Magic V5 gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng chỉ 8,8mm khi gập và 4,1mm khi mở, trọng lượng 217g (ở phiên bản Trắng Ánh Trăng). Các phiên bản Vàng Bình Minh, Đỏ Đôn Hoàng, Đen Tuyệt Tác có độ mỏng khi mở/gập khoảng 4,2mm/9mmvà nặng khoảng 222g.

HONOR Magic V5 chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam

Dù mỏng nhẹ, sản phẩm vẫn sở hữu độ bền ấn tượng với bản lề khớp mộng và hệ thống giảm chấn đạt kỷ lục Guinness, chịu lực tới 104kg, chịu được 500.000 lần gập mở, cùng khung kim loại hàng không vũ trụ có khả năng chống va đập gấp 40 lần so với kính.

HONOR Magic V5 trang bị pin silicon–carbon thế hệ mới với dung lượng 5.820mAh – là một trong những mức cao nhất trong phân khúc điện thoại gập tại Việt Nam, chip Snapdragon 8 Elite, màn hình LTPO OLED kích thước 6,43 và 7,95 inch, độ sáng tối đa 5.000 nits, tần số quét 120Hz, hỗ trợ PWM dimming 4.320Hz và khả năng giảm say tàu xe.

Đặc biệt, tính năng Phát Hiện Giả Mạo AI giúp phân tích cuộc gọi theo thời gian thực, nhận diện nguy cơ giả mạo bằng AI Deepfake chỉ trong 3 giây và đưa ra cảnh báo tức thì. HONOR Magic V5 còn sở hữu nhiều tính năng AI khác.

Sản phẩm có bốn màu: Vàng Bình Minh, Trắng Ánh Trăng, Đỏ Đôn Hoàng và Đen Tuyệt Tác, giá bán chính thức 44.990.000 đồng.

