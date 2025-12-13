Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Đại hội Bất thường, kiện toàn tổ chức

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như báo cáo hoạt động giai đoạn 2024-2025; Điều lệ sửa đổi; quy chế bầu cử; đồng thời bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2025-2030. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội cũng được công bố, hướng đến mô hình vận hành minh bạch, chuyên nghiệp và tự chủ.

Hội Doanh nhân Sài Gòn đặt mục tiêu trở thành tổ chức doanh nhân uy tín



Giai đoạn 2024-2025 được xem là thời kỳ hình thành nền móng của Hội với các hoạt động kết nối, phát triển hội viên và giao thương bước đầu.

Đại hội Bất thường được đánh giá là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển mình từ giai đoạn khởi tạo sang phát triển bài bản. Hội Doanh nhân Sài Gòn đặt mục tiêu trở thành tổ chức doanh nhân uy tín với bốn trụ cột chiến lược: phát triển mạng lưới, nâng cao năng lực doanh nghiệp, xúc tiến thương mại - đầu tư và đồng hành cùng cộng đồng, đóng góp cho an sinh xã hội.