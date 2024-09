Him Lam Thường Tín: Tâm điểm đầu tư tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội

Theo báo cáo của Savills về thị trường bất động sản quý 2-2024, tại Hà Nội nguồn cung mới của phân khúc biệt thự/nhà phố đạt 128 căn, giảm 2% theo năm. Nguồn cung mới chủ yếu đến từ Hà Đông, Hoài Đức và Thường Tín. Kho hàng sơ cấp giảm 9% theo quý và 24% theo năm xuống còn 608 căn trên 16 dự án.

Trước sự khan hiếm nguồn cung, phân khúc nhà ở thấp tầng nội đô ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Đặc biệt, sau khi 3 luật về bất động sản có hiệu lực từ 1-8-2024 mang đến nhiều tín hiệu tích cực và củng cố niềm tin cho khách hàng, nhà đầu. Điều này giúp những dự án có pháp lý chuẩn chỉnh, vị trí đắc địa, hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ... được săn đón.

Thừa hưởng hạ tầng giao thông phát triển, cùng quy hoạch lên quận vào năm 2030, huyện Thường Tín đang trên đà phát triển và từng bước thể hiện vị thế trong lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội. Thị trường bất động sản tại đây trở nên "nóng" hơn bao giờ hết khi giá đất các vùng lân cận liên tục tăng cao, trong khi Thường Tín quỹ đất còn dồi dào, gần trung tâm Hà Nội nhưng giá lại đang khá thấp.

Là dự án tiên phong kiến tạo nên phố thương mại kiểu mẫu ngay trung tâm huyện Thường Tín, Him Lam Thường Tín đang là tâm điểm đầu tư tại cửa ngõ phía nam Thủ đô. Với những ưu thế vượt trội, Him Lam Thường Tín ghi nhận lượng giao dịch liên tục tăng cao so với đầu năm 2024.

Thị trường khát nguồn cung nhà ở thấp tầng.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa giao nhau giữa 2 trục đường chính huyết mạch là Quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với tỉnh lộ 427B, cộng hưởng với hệ thống giao thông đang liên tục được nâng cấp, hoàn thiện trong tương lai sẽ giúp Him Lam Thường Tín kết nối giao thông thuận tiện, dễ dàng di chuyển đến trung tâm Hà Nội, các cụm công nghiệp, làng nghề, các khu vực lân cận…

159 căn shophouse Him Lam Thường Tín được thiết kế 5 tầng 2 mặt tiền theo kiến trúc Tân cổ điển mang đến không gian sống đẳng cấp "2 trong 1" giúp tối đa công năng vừa đáp ứng nhu cầu ở thực và kinh doanh lâu dài. Bao quanh dự án là khu dân cư đông đúc với hệ tiện ích đa dạng trong bán kính 2km, giúp cư dân có thể tận hưởng một cuộc sống hoàn hảo với đầy đủ tiện nghi.

Him Lam Thường Tín, "điểm sáng" của thị trường bất động sản phía nam Thủ đô.

Him Lam Thường Tín là một trong số ít dự án được xây dựng gần như hoàn thiện mới mở bán và có tốc độ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vượt tiến độ. Đây chính là yếu tố then chốt tạo nên sức hút đặc biệt của dự án Him Lam Thường Tín.



Hiện đơn vị kinh doanh và phát triển Trường Sơn Land đang có nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn cho khách hàng khi mua Him Lam Thường Tín với mức chiết khấu đến 9,5%, cùng chính sách cam kết thuê lại lên đến 95 triệu đồng/tháng. Điều này giúp khách hàng có thể giảm áp lực tài chính, tối ưu hóa nguồn vốn và đầu tư sinh lời hiệu quả.

Với quy hoạch bài bản cùng hệ tiện ích đa dạng, Him Lam Thường Tín cho thấy những chuẩn mực của một biểu tượng phố thương mại kiểu mẫu đầu tiên tại Thường Tín. Dự án không chỉ kiến tạo nên không gian sống đẳng cấp mà còn được đánh giá là kênh đầu tư trung và dài hạn hiệu quả khi Thường Tín đang có sự phát triển vượt bậc về hạ tầng đô thị. Điều này tạo nên sức nóng biến Him Lam Thường Tín trở thành tâm điểm đầu tư tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.