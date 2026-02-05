Hi Tech Hi Tết Gigamall 2026 - Đường hoa Tết Công Nghệ đầu tiên tại TP HCM

Đây không chỉ là nơi du Xuân, mà còn là không gian trải nghiệm Tết được làm mới bằng công nghệ, ánh sáng và tương tác số.

Đường hoa Tết Công Nghệ tại Gigamall - hơi thở Xuân trong kỷ nguyên số

Lần đầu tiên tại khu vực TP HCM, Đường hoa Tết Công Nghệ 2026 - "Hi Tech Hi Tết" chính thức ra mắt tại Gigamall Phạm Văn Đồng, TTTM Gigamall, phục vụ người dân phường Hiệp Bình và hàng ngàn du khách trong dịp Tết Nguyên đán.

Được ứng dụng các công nghệ trình diễn ánh sáng, hiệu ứng chuyển động của các tiểu cảnh trang trí, đường hoa mang đến cảm giác như bước vào một "Tết của tương lai" - nơi người dân được check-in và tương tác trực tiếp với cây mai khổng lồ chuyển sắc hologram, chuồn chuồn máy đập cánh giữa không trung, hoa hướng dương phiêu theo điệu nhạc… cùng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ suốt 10 ngày Tết.

Đường hoa Tết Công Nghệ như lời chào xuân rực rỡ dành cho khách tham quan khi đặt chân đến Gigamall, dẫn lối đến hành trình khám phá tiếp theo: Gigaversal - Công viên Công nghệ Giải trí Đa tầng lần đầu tiên xuất tại Việt Nam.

Hành trình Xuân 3 miền tại đường hoa Tết Công Nghệ giao thoa bản sắc truyền thống với công nghệ hiện đại

Bản sắc văn hóa 3 miền Bắc - Trung - Nam là linh hồn xuyên suốt của Đường hoa Tết Công Nghệ 2026. Mỗi không gian được thiết kế như một lát cắt ký ức, để mỗi người dân đều có thể tìm thấy hình ảnh quen thuộc của quê hương nơi mình sinh ra và trưởng thành.

Không gian miền Bắc nổi bật với biểu tượng chùa Một Cột, cầu Thê Húc…

Miền Trung là hình ảnh phố cổ Hội An với những dãy đèn lồng biểu tượng

Miền Nam mang đến cảm giác gần gũi với bến thuyền sông nước, biểu trưng cho sự trù phú, phóng khoáng của vùng đất phương Nam

Đặc biệt, toàn tuyến đường hoa được kết hợp những màn trình diễn pháo hoa liên tục từ 19 giờ trong suốt 10 ngày Tết, phục vụ đông đảo người dân phường Hiệp Bình nói riêng và người dân TP HCM nói chung. Không gian mở, hoàn toàn miễn phí, góp phần đưa trải nghiệm Tết Công Nghệ đến gần hơn với cộng đồng.

Ra mắt Gigaversal - Công viên Công nghệ Giải trí Đa tầng lần đầu tiên tại Việt Nam

Gắn liền với không gian đường hoa Tết Công Nghệ là sự ra mắt của Gigaversal - Công viên Công nghệ giải trí đa tầng đầu tiên tại Việt Nam, tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của Gigamall như một điểm đến Shoppertainment, kết hợp văn hóa - giải trí - công nghệ mới của Việt Nam.

Với quy mô hơn 12.000 m², trải dài từ tầng B1 đến tầng 8, Gigaversal mang đến hệ sinh thái giải trí đa dạng cho mọi lứa tuổi, gồm 5 khu chính:

Gigaversal - Công viên Công nghệ giải trí đa tầng

Khu Robot & AI Tương Lai mở ra không gian khám phá hàng loạt robot thông minh, trí tuệ nhân tạo và thế giới số đang định hình tương lai. Tiếp nối hành trình đó, Khu Vũ trụ trải nghiệm đa giác quan mang đến các trò chơi thực tế ảo 12D+ như Fly Over The World, Infinity World, The Lost World…, đưa người chơi bước vào những chuyến phiêu lưu vượt khỏi giới hạn cảm xúc.

Không khí sôi động tiếp tục được đẩy cao tại Khu Đấu trường VR & Thể thao Công Nghệ, nơi hội tụ các hoạt động giải trí tương tác cao, hiện đại và đầy năng lượng. Dành riêng cho các gia đình, Vương quốc Trẻ Em gây ấn tượng với khu game vận động liên hoàn, trường đua Go Kart F1 và thành phố khoa học Light City - nơi trẻ vừa học vừa chơi trong môi trường công nghệ.

Trong bối cảnh TP HCM không ngừng đổi mới để bắt nhịp xu hướng công nghệ và chuyển đổi số, Đường hoa Tết Công Nghệ 2026 - Hi Tech Hi Tết tại Gigamall không chỉ là một điểm du Xuân mới, mà còn là biểu tượng cho cách Tết Việt đang được làm mới trong kỷ nguyên AI toàn cầu.