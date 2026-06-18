Doanh nghiệp
18/06/2026 16:52

HEINEKEN Việt Nam và Trường ĐH Bách Khoa TP HCM hợp tác phát triển ứng dụng công nghệ

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HEINEKEN Việt Nam và Trường ĐH Bách Khoa TP HCM cùng triển khai dự án nghiên cứu ứng dụng robot hình người

Ngày 18-6, tại Nhà máy HEINEKEN Việt Nam - Vũng Tàu, HEINEKEN Việt Nam và Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Quốc Gia TP HCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong 5 năm, tập trung vào 3 lĩnh vực: Phát triển ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và trao đổi kiến thức.

Chương trình đánh dấu nỗ lực và cam kết của hai bên trong việc tiên phong kết nối năng lực nghiên cứu học thuật của nhà trường với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại diện HEINEKEN Việt Nam và Trường ĐH Bách Khoa ký kết hợp tác chiến lược

Để khởi động cho hợp tác, HEINEKEN Việt Nam và Trường ĐH Bách Khoa cùng triển khai dự án nghiên cứu ứng dụng robot hình người. Dự án sẽ phát triển các giải pháp, đưa mẫu robot hình người Unitree G1 thực hiện các tác vụ như bốc xếp thùng hàng, dỡ kiện hàng nặng từ pallet và thao tác gắp nắp lon trên dây chuyền sản xuất của nhà máy. Việc ứng dụng robot hình người trong các tác vụ nặng nhọc và mang tính lặp lại sẽ giải phóng sức lao động và trao quyền cho nhân viên trong những công việc ý nghĩa hơn, đồng thời góp phần kiến tạo môi trường làm việc thông minh, linh hoạt và an toàn.

Robot hình người Unitree G1 thực hiện các tác vụ như bốc xếp thùng hàng

Từ nhà máy đầu tiên tại TP HCM năm 1991, đến nay HEINEKEN Việt Nam đã có 5 nhà máy với gần 3.000 nhân viên trên khắp cả nước. Với phương châm con người là yếu tố trung tâm trong hành trình phát triển, HEINEKEN Việt Nam đang tạo ra 167.000 việc làm trong toàn chuỗi giá trị và đóng góp 0,5% GDP quốc gia. HEINEKEN Việt Nam cũng nằm trong số các doanh nghiệp đóng góp thuế nhiều nhất cho ngân sách nhà nước trong nhiều năm liền.

N. Khôi
từ khóa : ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, Robot, Trường ĐH Bách khoa TP HCM, Heineken
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