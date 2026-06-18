Ngân hàng
18/06/2026 16:12

HDBank đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân qua gần 900 điểm giao dịch VNPT toàn quốc

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Mô hình ngân hàng đại lý góp phần đưa các dịch vụ tài chính - ngân hàng hiện đại đến gần hơn với người dân.

HDBank đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân qua gần 900 điểm giao dịch VNPT toàn quốc - Ảnh 1.

HDBank đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân qua thông qua các điểm giao dịch VNPT trên toàn quốc

Chương trình được triển khai theo Thỏa thuận hợp tác giữa HDBank và Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) - chi nhánh Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) - đơn vị được VNPT giao nhiệm vụ triển khai dịch vụ đại lý thanh toán trong hệ thống điểm giao dịch trên toàn quốc.

Thông qua dịch vụ đại lý thanh toán - mô hình ngân hàng đại lý, người dân có thể thực hiện nhiều dịch vụ ngân hàng của HDBank ngay tại các điểm giao dịch của VNPT như: tìm hiểu mở tài khoản thanh toán và phát hành thẻ, nộp - rút tiền mặt, thanh toán thẻ tín dụng, chuyển tiền và các dịch vụ ngân hàng khác theo quy định tại Thông tư 07/2024 của Ngân hàng Nhà nước.

Mô hình này tiếp tục cụ thể hóa chiến lược mở rộng các kênh tiếp cận dịch vụ tài chính của HDBank, qua đó góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện và nâng cao khả năng phục vụ người dân, đặc biệt tại khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa.

HDBank đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân qua gần 900 điểm giao dịch VNPT toàn quốc - Ảnh 2.

Khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ Đại lý thanh toán tại điểm giao dịch VNPT sẽ nhận những phần quà tiện dụng từ HDBank

Trước đó, HDBank cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tài chính số và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Ngân hàng đã hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (RAR) - Bộ Công an để tích hợp định danh điện tử VNeID vào ứng dụng HDBank, cho phép khách hàng mở tài khoản trực tuyến nhanh chóng, an toàn và không cần giấy tờ.

Sự kết hợp triển khai dịch vụ đại lý thanh toán của HDBank - một ngân hàng số hiện đại - tại hệ thống điểm giao dịch trực tiếp của VNPT cũng mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai bên trong việc phát triển các giải pháp tài chính - công nghệ số, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam.

Mai Anh
từ khóa : công nghệ số, Dịch vụ tài chính, ngân hàng số
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