28/05/2026 15:28

HEINEKEN Việt Nam được vinh danh trong top nơi làm việc hàng đầu Việt Nam

HEINEKEN Việt Nam vừa được Great Place to Work® vinh danh trong Top 10 Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam ở hạng mục Doanh nghiệp lớn.

Giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc nơi nhân viên được trao quyền, gắn kết, nuôi dưỡng tài năng phát triển và cùng nhau tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

HEINEKEN Việt Nam tự hào góp mặt trong Top 10 Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam (Best Workplaces in Vietnam 2026)

Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026) là kết quả phân tích chặt chẽ dữ liệu từ cuộc khảo sát trực tuyến với gần 75.000 phản hồi, đại diện cho tiếng nói của hơn 111.000 người lao động tại các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Kết quả khảo sát cho thấy điểm nổi bật ở môi trường làm việc tại HEINEKEN Việt Nam là mức độ gắn kết và tự hào cao của nhân viên, cũng như những chương trình hỗ trợ phát triển sự nghiệp đặc sắc. Cụ thể, 95% nhân viên cho biết họ cảm thấy tự hào khi nhìn lại những thành quả cùng công ty đạt được, đồng thời đánh giá tích cực về những đóng góp của doanh nghiệp cho cộng đồng. Bên cạnh đó, 94% nhân viên cảm thấy được trao quyền để cân bằng công việc và cuộc sống, cũng như nhận được sự hỗ trợ cần thiết để phát triển trong công việc.

HEINEKEN Việt Nam luôn ưu tiên đi đầu trong mục tiêu xây dựng môi trường làm việc với con người làm trọng tâm

Những kết quả này phản ánh cam kết dài hạn của HEINEKEN Việt Nam trong việc xây dựng một môi trường làm việc với con người làm trọng tâm, ưu tiên thúc đẩy cân bằng giới và xây dựng văn hóa đa dạng, dung hợp nơi mọi nhân viên được tạo điều kiện phát huy hết tiềm năng của mình. Doanh nghiệp không ngừng thúc đẩy các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo, xây dựng văn hóa đối thoại cởi mở và khuyến khích tinh thần học hỏi liên tục thông qua nhiều sáng kiến nội bộ - điển hình như nền tảng học tập mở cho nhân viên, hay chương trình phát triển lãnh đạo tại các nhà máy và văn phòng trên toàn quốc.

