Ngân hàng
18/06/2026 17:54

ABBank thông báo thay đổi tên viết tắt tại giấy phép thành lập và hoạt động

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ABBank thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP An Bình

ABBank thông báo thay đổi tên viết tắt tại giấy phép thành lập và hoạt động - Ảnh 1.

Căn cứ theo Quyết định số 38/QĐ-QLGS5 ngày 09/6/2026 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Cục Quản lý, Giám sát tổ chức tín dụng về việc sửa đổi nội dung tên viết tắt tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, ABBank trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP An Bình như sau:

1. Thông tin trước khi thay đổi:

- Tên viết tắt: Ngân hàng An Bình

2. Thông tin sau khi thay đổi:

- Tên viết tắt: ABBank

3. Ngày hiệu lực: 9-6-2026

* Toàn văn Quyết định chấp thuận: Quyết định số 38/QĐ-QLGS5

Minh Quân
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