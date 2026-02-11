HEINEKEN Việt Nam 35 năm tiên phong vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

Hiện diện và phát triển tại Việt Nam hơn ba thập kỷ, HEINEKEN đã đồng hành, lớn mạnh cùng Việt Nam xuyên suốt các thời kỳ phát triển của đất nước với tầm nhìn dài hạn và những đóng góp bền bỉ cho kinh tế, môi trường và cộng đồng.

Từ doanh nghiệp sản xuất đến một phần của hệ sinh thái kinh tế - xã hội

Là một trong những doanh nghiệp (DN) FDI sớm đầu tư vào Việt Nam từ năm 1991, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết liên tục đầu tư, mở rộng quy mô, thúc đẩy các mô hình hợp tác đa bên, đặc biệt là hợp tác công – tư, nhằm tìm kiếm những giải pháp thiết thực cho các thách thức chung, hướng đến giá trị dài hạn.

Với 5 nhà máy bia trên toàn quốc, DN trực tiếp tuyển dụng 3.000 nhân sự và tạo ra hơn 170.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi giá trị trên khắp cả nước. Năm 2022, nhà máy Vũng Tàu - nhà máy bia HEINEKEN lớn nhất tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương khánh thành, được xem như một trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi nhiều sản phẩm mới và giải pháp quản trị tiên tiến được nghiên cứu, triển khai và tối ưu hóa. Dự án này là minh chứng cho niềm tin của HEINEKEN vào tiềm năng phát triển của thị trường và con người Việt Nam.

Hướng đến phát triển bền vững, HEINEKEN Việt Nam triển khai chiến lược "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" với ba trụ cột: Môi trường - Xã hội - Uống có trách nhiệm.

Với trụ cột môi trường, HEINEKEN Việt Nam đặc biệt chú trọng bảo tồn nguồn nước - yếu tố gắn liền với đặc thù hoạt động sản xuất của DN. Bên cạnh nỗ lực không ngừng nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong sản xuất, HEINEKEN Việt Nam hướng đến tham vọng bù hoàn nước cho thiên nhiên tại những khu vực đối mặt với nhiều thách thức về nguồn nước, thông qua các sáng kiến bảo tồn và cải thiện nguồn nước cho cộng đồng.

Một dấu mốc đáng chú ý là trong năm 2025, HEINEKEN Việt Nam đã đạt mục tiêu bù hoàn nước tại lưu vực sông Tiền sớm hơn 5 năm so với kế hoạch, hoàn trả hơn 690 triệu lít nước mỗi năm cho thiên nhiên – nhiều hơn tổng lượng nước trong sản phẩm và bốc hơi trong quá trình sản xuất tại nhà máy Tiền Giang. Kết quả này đến từ các chương trình hợp tác bảo tồn nguồn nước triển khai cùng cơ quan quản lý và các tổ chức đối tác, kết hợp với các sáng kiến nước sạch vì cộng đồng tại địa phương.

Song song đó, HEINEKEN Việt Nam tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong toàn bộ hoạt động, như một phần trong nỗ lực hướng đến đến tham vọng tác động môi trường bằng 0 và đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Dự án bảo tồn nguồn nước HEINEKEN Việt Nam nhận giải thưởng “Dự án Bền vững” tại Human Act Prize

Phát triển bền vững dài hạn cùng Việt Nam

Cùng với môi trường, trụ cột xã hội được HEINEKEN Việt Nam ưu tiên triển khai với hoạt động hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt tại những thời điểm quan trọng, trong bối cảnh thiên tai, bão lũ, hay những giai đoạn nhiều thách thức. Các chương trình cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ sinh kế, tặng quà Tết cho người dân khó khăn đã trở thành hoạt động thường niên. Đồng thời, DN không ngừng thúc đẩy xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm trong cộng đồng thông qua những sáng kiến thiết thực, được triển khai cùng các cơ quan quản lý và đối tác liên quan, nhằm tạo ra tác động xã hội tích cực và bền vững.

Từ năm 2020, HEINEKEN Việt Nam đã giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm thức uống đại mạch Heineken® 0.0 như một lựa chọn thức uống phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới - khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố trách nhiệm, an toàn và lối sống cân bằng. DN hợp tác với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và lực lượng CSGT TP HCM triển khai các chiến dịch truyền thông về an toàn giao thông, đặc biệt trong các dịp cao điểm lễ, Tết, như chương trình "Uống 0 lái", "An toàn giao thông - Đã uống rượu bia, không lái xe"...

Trong nội bộ DN, HEINEKEN Việt Nam chú trọng xây dựng văn hóa đa dạng, bình đẳng và hòa nhập. Việc đầu tư vào đào tạo và nâng cao kỹ năng cho người lao động Việt Nam được xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững của DN, đồng thời đóng góp vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.

Thông qua những nỗ lực bền bỉ và cam kết đầu tư dài hạn, HEINEKEN Việt Nam đã và đang mang lại nhiều giá trị thiết thực cho kinh tế - xã hội. DN tạo ra hơn 170.000 việc làm trong toàn bộ chuỗi giá trị, đóng góp tương đương 0,5% GDP quốc gia trong năm 2024, đồng thời liên tục nằm trong nhóm DN đóng góp ngân sách và thuế hàng đầu. Bên cạnh đó, hoạt động thu mua nội địa quy mô lớn tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của các DN Việt Nam và chuỗi cung ứng trong nước.

Hành trình của HEINEKEN Việt Nam đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín. Năm 2025, DN được vinh danh "Ngôi sao CSI" bởi VBCSD - VCCI, đánh dấu 8 năm liên tiếp nằm trong Top 10 DN Bền vững nhất Việt Nam và nhiều đóng góp nổi bật vào các sáng kiến bền vững chung. Cũng trong năm, DN nhận giải "Dự án Bền vững" cùng dự án bảo tồn nguồn nước tại Human Act Prize - một giải thưởng tôn vinh các sáng kiến tạo tác động tích cực cho xã hội.

Cam kết phát triển bền vững 35 năm không chỉ là một cột mốc thời gian, mà là nền tảng để HEINEKEN Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn với Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Khi tăng trưởng đòi hỏi gắn liền với tính bền vững, kinh tế tuần hoàn và trách nhiệm xã hội ngày càng trở thành tiêu chuẩn, hành trình của HEINEKEN Việt Nam cho thấy một hướng tiếp cận tiên phong: phát triển bền vững không phải là lựa chọn, mà trở thành trọng tâm được gắn chặt xuyên suốt mọi hoạt động để doanh nghiệp liên tục đưa ra những sáng kiến và mô hình hiệu quả, nhân rộng hơn nữa những tác động tích cực song hành với phát triển kinh doanh.





