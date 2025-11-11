Grab tăng tốc phủ sóng dịch vụ sâu rộng khắp cả nước

Việt Nam, ngày 11.11.2025 – Grab Việt Nam vừa thông báo phủ sóng dịch vụ thêm tại 9 tỉnh, thành và khu vực mới phía Bắc, bao gồm Lào Cai (khu vực Lào Cai), Bắc Ninh (khu vực Từ Sơn, Bắc Giang), Phú Thọ (khu vực Vĩnh Yên, Việt Trì), Ninh Bình (khu vực Ninh Bình, Nam Định), Hưng Yên (khu vực Hưng Yên, Thái Bình).

.

Việc mở rộng phạm vi hoạt động này sẽ góp phần mang dịch vụ số an toàn, tiện lợi và đáng tin cậy đến gần hơn với người dân địa phương, đặc biệt là người dân thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc

Đây là bước tiến tiếp theo của Grab trong việc tăng cường năng lực kinh tế cho nhiều người dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của cả nước.

Trước mắt, hai dịch vụ được Grab phủ sóng sẽ là GrabBike - giải pháp di chuyển bằng xe máy an toàn, tiết kiệm, đáng tin cậy và GrabFood - dịch vụ đặt đồ ăn với những món ngon đa dạng, giúp người dân có những bữa ăn trọn vẹn bên gia đình và bạn bè. Người dân cũng có thể trở thành đối tác của Grab để tăng thêm cơ hội thu nhập và tối ưu hiệu quả vận hành.

Các dịch vụ Grab cũng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ số của khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tham quan các điểm đến có tiềm năng lớn về du lịch này. Du khách có thể đặt GrabBike di chuyển giữa các danh thắng, đồng thời thưởng thức ẩm thực và đặc sản bản địa tiện lợi qua GrabFood, từ đó có hành trình khám phá văn hóa địa phương thuận tiện hơn.

Việc phủ sóng dịch vụ số của Grab sẽ giúp phổ biến kiến thức số và nâng cao kỹ năng số cho người dân địa phương. Đối tác tài xế GrabBike có thể tiếp cận các khóa học và chương trình đào tạo trực tuyến miễn phí trên GrabAcademy, tính năng điều hướng trên bản đồ, chương trình đào tạo Microsoft. Đối tác nhà hàng GrabFood có thể ứng dụng các công cụ quản lý tiếp thị, kiểm soát doanh thu, tối ưu vận hành mà Grab đang cung cấp miễn phí, đặc biệt là tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả kinh doanh.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: "Đây không chỉ là hoạt động mở rộng phạm vi hoạt động về mặt địa lý. Điều chúng tôi hướng tới là đưa dịch vụ Grab phủ sóng sâu và rộng đến từng thôn xóm, bản làng, để sự hiện diện của Grab có thể mang đến giá trị thực chất và lâu dài cho người dân địa phương. Người dân giờ đây có thể khai thác thế mạnh của công nghệ và nền tảng Grab để có thêm cơ hội kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho mình, từ đó được tận hưởng những lợi ích của nền kinh tế số. Đây cũng là cách Grab đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam theo chiến lược dài hạn."

Để đánh dấu sự mở rộng hoạt động, từ nay đến hết ngày 31.12.2025, Grab sẽ triển khai loạt ưu đãi đặc biệt dành cho người dùng mới tại các địa phương mới. Người dùng lần đầu trải nghiệm dịch vụ GrabBike sẽ được đồng giá 6.000đ cho chuyến xe có cước phí dưới 25.000đ. Trong khi đó, người dùng nhập mã SIEURE sẽ được giảm 25.000đ cho đơn hàng GrabFood đầu tiên. Ngoài ra, cũng trong thời gian trên, GrabFood còn mang đến ưu đãi phí giao hàng chỉ từ 6.000đ khi chọn giao Tiết Kiệm trong bán kính dưới 3km, giúp người dùng dễ dàng tận hưởng những bữa ăn yêu thích với chi phí tiết kiệm hơn.

Grab là một trong những siêu ứng dụng hàng đầu tại Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ giao nhận, di chuyển và các dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Grab đang cung cấp dịch vụ tại hơn 800 thành phố thuộc 8 quốc gia khu vực Đông Nam Á bao gồm Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Mỗi ngày, Grab hỗ trợ hàng triệu người dùng đặt thức ăn, đi chợ hộ, gửi hàng hóa, đặt xe ô tô hoặc xe taxi, thanh toán trực tuyến hoặc tiếp cận với các dịch vụ cho vay, bảo hiểm, tất cả thông qua một ứng dụng duy nhất. Tại Malaysia, Grab vận hành các chuỗi siêu thị thuộc Jaya Grocer và Everrise, từ đó mang dịch vụ mua sắm hàng hóa, nhu yếu phẩm trực tuyến tiện lợi đến với nhiều người dùng hơn. Là một phần trong danh mục sản phẩm tài chính kỹ thuật số, Grab cũng cung cấp các dịch vụ ngân hàng số thông qua GXS Bank tại Singapore và GXBank tại Malaysia. Grab được thành lập vào năm 2012 với sứ mệnh đưa Đông Nam Á tiến về phía trước thông qua việc tạo thêm cơ hội kinh tế cho mọi người. Grab nỗ lực hướng đến ba mục tiêu cốt lõi: mang đến hiệu quả tài chính cho các cổ đông; đồng thời tạo ra tác động xã hội tích cực, trong đó có việc tăng cường năng lực kinh tế cho hàng triệu người dân trong khu vực; và giảm thiểu tác động đến môi trường.




