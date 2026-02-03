Global Pathways 2026: Du học chuyển tiếp trong bối cảnh giáo dục quốc tế biến động

Chương trình Global Pathways 2026 tiếp tục mở ra những điểm đến du học hấp dẫn tại Việt Nam

Chương trình Global Pathways chính thức bước vào năm tuyển sinh 2026 trong bối cảnh bức tranh du học quốc tế đang có nhiều thay đổi nhanh chóng, từ chi phí học tập, yêu cầu học thuật cho đến khả năng thích ứng của sinh viên trong môi trường toàn cầu.

Trước những biến động đó, mô hình du học chuyển tiếp đang được nhiều gia đình và người học xem là một hướng đi thực tế, giúp cân bằng giữa chất lượng đào tạo, chi phí và lộ trình phát triển dài hạn.

Sinh viên theo học Global Pathways bắt đầu hành trình học tập quốc tế ngay tại Việt Nam, tại Viện Đào tạo quốc tế ISB (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh). Ở giai đoạn này, người học được trang bị kiến thức nền tảng, tiếng Anh học thuật và các kỹ năng học tập bậc đại học, tạo tiền đề cho quá trình chuyển tiếp sang môi trường học tập quốc tế trong giai đoạn tiếp theo.

Bước sang giai đoạn hai, sinh viên Global Pathways có cơ hội chuyển tiếp sang 17 đại học đối tác tại Úc, Canada và New Zealand, đều là những quốc gia có hệ thống giáo dục phát triển và môi trường học tập đa văn hóa. Các đại học đối tác này đều thuộc top 1% các trường đại học tốt nhất thế giới, với thế mạnh đào tạo trải dài từ khối ngành kinh doanh, công nghệ đến khoa học ứng dụng.

Tại Úc, sinh viên có thể chuyển tiếp vào những đại học lớn và quen thuộc trên bản đồ giáo dục quốc tế như Monash University, Adelaide University, University of Technology Sydney, Macquarie University hay Western Sydney University. Đây đều là những cơ sở đào tạo có uy tín, gắn đào tạo với nghiên cứu và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Trong khi đó, tại Canada và New Zealand, chương trình kết nối với các đại học có thế mạnh đào tạo theo định hướng ứng dụng và thực hành như Dalhousie University, University of New Brunswick, University of Waikato hay Massey University. Mạng lưới đối tác này mang lại cho sinh viên Global Pathways nhiều lựa chọn về điểm đến, ngành học và môi trường học tập phù hợp với định hướng cá nhân.

Về lộ trình học tập, Global Pathways cho phép sinh viên lựa chọn nhiều phương án linh hoạt như 1+2, 1.5+1.5, 2+2, 2+1, cùng các mô hình mở rộng dành cho những người có định hướng học tiếp lên bậc cao hơn. Đáng chú ý, chương trình chú trọng cá nhân hóa lộ trình học tập, thông qua tư vấn 1-1, dựa trên năng lực học tập, ngành học lựa chọn và mục tiêu nghề nghiệp của từng sinh viên, thay vì áp dụng một khuôn mẫu chung.

Global Pathways hiện đang mạng lưới đối tác rộng lớn tại Úc, New Zealand và Canada. Trong ảnh là University of Waikato ở New Zealand

Bên cạnh chương trình học, sinh viên Global Pathways còn tham gia các hoạt động học thuật, hội thảo, workshop kỹ năng và định hướng nghề nghiệp. Khi chuyển tiếp ra nước ngoài, sinh viên tiếp tục được đồng hành thông qua các hoạt động hỗ trợ hòa nhập, kết nối cộng đồng và mạng lưới sinh viên, cựu sinh viên, nhằm giúp người học nhanh chóng thích nghi với môi trường mới.

Xét về chi phí, mô hình du học chuyển tiếp của Global Pathways được đánh giá là giúp gia đình tối ưu đáng kể chi phí so với du học toàn phần, nhờ giai đoạn đầu học tập tại Việt Nam. Đồng thời, sinh viên còn có cơ hội tiếp cận các chính sách học bổng ở giai đoạn chuyển tiếp, tùy theo trường, ngành học và lộ trình cụ thể.

Trong năm 2026, Global Pathways tổ chức tuyển sinh với ba kỳ nhập học mỗi năm, vào tháng 1, tháng 5 và tháng 9, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên chủ động lựa chọn thời điểm bắt đầu lộ trình du học chuyển tiếp phù hợp với kế hoạch học tập cá nhân.