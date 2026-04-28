Giữa Hương vị Úc 2026, một góc học tập níu chân người trẻ

Nhiều bạn trẻ đã đến trải nghiệm tại gian hàng Western Sydney Việt Nam tại Taste of Australia 2026

Bản đồ trải nghiệm đa sắc màu và một gian giáo dục thu hút

Taste of Australia 2026 diễn ra ngày 18-4 tại The Reverie Saigon, khép lại chuỗi hoạt động kéo dài nhiều tuần với sự tham gia của hơn 90 đối tác. Không gian sự kiện được thiết kế như một "bản đồ trải nghiệm", nơi khách tham quan có thể thưởng thức ẩm thực, khám phá các sản phẩm cao cấp từ Úc và kết nối với doanh nghiệp, tổ chức quốc tế.

Trong bức tranh sinh động đó, Western Sydney Việt Nam - nhà tài trợ Bạc của chương trình - góp một màu sắc độc đáo khi là một trong những gian thuộc nhóm giáo dục, thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh và khách mời quốc tế đến tham quan, tìm kiếm thông tin và trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị.

Phụ huynh đến tìm hiểu thông tin tại gian hàng của Western Sydney Việt Nam

Theo thống kê từ ban tổ chức, gian hàng của Western Sydney Việt Nam đón nhận hàng ngàn lượt khách tham quan, trò chuyện trực tiếp với đội ngũ tư vấn, đặt câu hỏi về lộ trình học, môi trường đào tạo và những trải nghiệm thực tế trong quá trình học tập. Nhiều bạn trẻ dành thời gian tìm hiểu kỹ hơn về cách học, cách làm việc trong môi trường quốc tế, cũng như những lựa chọn phù hợp với định hướng cá nhân.

Không khí tại gian hàng được làm mới bằng các hoạt động tương tác như minigame bốc thăm câu hỏi, tạo cơ hội để khách tham quan vừa tìm hiểu thông tin vừa tham gia trải nghiệm. Các vật phẩm lưu niệm như móc khóa, thú bông hình kangaroo, sổ, nón… cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng, luôn sẵn sàng trao tặng đến khách tham dự, đặc biệt là những bạn trẻ đang tìm hiểu lộ trình học tập phù hợp cho mình.

Đáng chú ý, gian hàng của Western Sydney Việt Nam cũng đón bà Sarah Hooper - Phó tổng lãnh sự Úc tại TP HCM - đến tham quan và chào hỏi, trở thành một điểm nhấn trong dòng chảy kết nối tại sự kiện. Sự hiện diện và trao đổi trực tiếp tại gian hàng góp phần làm nổi bật vai trò của giáo dục trong các hoạt động giao lưu giữa Việt Nam và Úc.

Bà Sarah Hooper - Phó tổng lãnh sự Úc tại TP HCM - đến tham quan gian của Western Sydney Việt Nam tại sự kiện Taste of Australia

Một dấu ấn quen thuộc của giáo dục Úc tại TP HCM

Trong nhiều năm qua, Western Sydney Việt Nam đã trở thành một hiện diện quen thuộc của giáo dục Úc tại TP HCM, được nhiều bạn trẻ biết đến khi tìm kiếm các lựa chọn học tập quốc tế ngay trong nước.

Từ năm 2022 đến nay, Western Sydney University giữ vững vị trí đứng đầu bảng xếp hạng Times Higher Education Impact Rankings về mức độ ảnh hưởng toàn cầu.

Western Sydney Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình trên nhiều cấp học từ đại học, sau đại học đến các lộ trình chuyển tiếp, mở ra thêm rất nhiều lựa chọn hợp lý cho mong muốn tiếp cận môi trường học tập chuẩn quốc tế trong bối cảnh chi phí du học ngày càng tăng.

Đặc biệt, chương trình Cử nhân Western Sydney Việt Nam được thiết kế theo lộ trình rút gọn 2 năm 8 tháng, với ba học kỳ mỗi năm, giúp sinh viên chủ động hơn trong kế hoạch học tập và sớm bước vào môi trường làm việc. Đi cùng với đó là cách tiếp cận đào tạo gắn với thực tế, khi sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động thực nghiệm với doanh nghiệp từ sớm, từng bước định hình kỹ năng và định hướng nghề nghiệp.

Không khí sôi động tại gian hàng của Western Sydney Việt Nam

TS Douglas Foster - Provost của Western Sydney Việt Nam - cho biết lộ trình học tập được thiết kế trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, khi nhiều sinh viên mong muốn hoàn thành chương trình hiệu quả hơn và sớm tích lũy kinh nghiệm làm việc. Chương trình cũng tích hợp các hoạt động gắn với thực tiễn như nghiên cứu tình huống, mô phỏng và kết nối doanh nghiệp, giúp người học tiếp cận bối cảnh nghề nghiệp ngay trong quá trình học.

Bên cạnh đó, mô hình đào tạo còn mở rộng theo hướng liên ngành với lựa chọn song bằng "4 năm - 2 bằng", cho phép sinh viên tiếp tục học để nhận thêm bằng Cử nhân Khoa học dữ liệu ứng dụng.

Theo đại diện nhà trường, đây là hướng đi phù hợp với xu thế khi kỹ năng phân tích dữ liệu ngày càng trở thành lợi thế trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh, truyền thông hay tài chính.

Với chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, lộ trình linh hoạt và sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn với kỹ năng thực tiễn, Western Sydney Việt Nam hướng đến việc giúp sinh viên từng bước chuẩn bị cho môi trường làm việc quốc tế trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.

Sinh viên có thể tìm hiểu thông tin chương trình Cử nhân Western Sydney tại đây: https://westernsydney.edu.vn/dang-ky-tu-van/