17/01/2026 08:05

Giải pháp xử lý bề mặt tường, trần bền vững của Terraco

Keo bả Handycoat là giải pháp chuyên dụng trong xử lý che phủ và làm phẳng hiệu quả các vết nứt chân chim, tạo nền ổn định trước khi thi công lớp hoàn thiện

Xử lý nứt hiệu quả - tăng độ bền cho lớp hoàn thiện

Các vết nứt chân chim, nứt nhỏ trên bề mặt tường và trần là hiện tượng phổ biến tại nhiều công trình, xuất phát từ co ngót vật liệu, thay đổi nhiệt độ, độ ẩm hoặc rung động trong quá trình sử dụng. Nếu không được xử lý đúng cách, các vết nứt này không chỉ làm giảm tính thẩm mỹ mà còn là nguyên nhân khiến lớp sơn nhanh xuống cấp, bong tróc gây tốn kém trong công tác bảo hành, bảo trì hằng năm.

Keo bả Handycoat là giải pháp chuyên dụng trong xử lý che phủ và làm phẳng hiệu quả các vết nứt chân chim, tạo nền ổn định trước khi thi công lớp hoàn thiện. Với độ bám dính cao, keo bả Handycoat giúp liên kết tốt với bề mặt tường vữa, bê tông, mối nối tấm…, hạn chế tối đa tình trạng nứt tái phát sau thi công. 

Trước và sau khi xử lý nứt

Ít bụi hơn khi thi công

Trong quá trình xả nhám hoàn thiện bề mặt, keo bả Handycoat cho lượng bụi phát sinh thấp hơn đáng kể so với bột trét gốc xi măng, hạn chế bụi bay trong không khí, từ đó giữ khu vực thi công sạch sẽ và an toàn hơn cho người thi công cũng như không gian xung quanh. Đây là ưu điểm đặc biệt phù hợp với các công trình cải tạo, nhà ở và văn phòng đang sử dụng.

Giảm bụi khi xả nhám

Terraco, thành lập năm 1980, là nhà sản xuất vật liệu hoàn thiện thân thiện môi trường hàng đầu trong ngành xây dựng, nổi bật với sản phẩm Keo bả Handycoat.

Nhà máy Terraco Việt Nam được thành lập năm 1998 tại 666 Phú Lợi, Phú Lợi, TP HCM và 2 chi nhánh tại TP HCM và Hà Nội.

Thông tin liên hệ:

0938 962 306

sales_admin@terraco.com.vn

Website: terraco.com.vn

Như Ngọc
