MSB khẳng định vị thế dẫn đầu cuộc đua số với bộ đôi nền tảng ngân hàng thế hệ mới

Đây là sản phẩm minh chứng cho quyết tâm thực hiện chiến lược chuyển đổi số toàn diện giai đoạn 5 năm của MSB đồng thời là dấu ấn trong dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 năm (12.8.1991 - 12.8.2026).

Nền tảng công nghệ chuẩn quốc tế và hiệu suất vượt trội

Cả hai ứng dụng mới đều được xây dựng trên Backbase - nền tảng ngân hàng số hiện đại được nhiều định chế tài chính lớn trên thế giới tin dùng. Thông qua đó, khách hàng có cơ hội trải nghiệm những dịch vụ tài chính thông minh, an toàn và nhanh chóng mang đẳng cấp quốc tế.

Nền tảng này đảm bảo hiệu suất cao cho ứng dụng, giúp giao dịch thông suốt mọi lúc, mọi nơi, ngay cả trong điều kiện đường truyền không ổn định. Khả năng xử lý khối lượng giao dịch lớn tại cùng một thời điểm với tốc độ nhanh chóng giúp tối ưu hóa thời gian và quy trình vận hành cho người dùng.

Để giải quyết bài toán an toàn thông tin trong kỷ nguyên số, MSB Business Banking và MSB Digital Bank tích hợp đa tầng bảo mật hiện đại bao gồm: Xác thực giao dịch FIDO, Face authentication, giải pháp Bshield bảo vệ ứng dụng di động cho hệ điều hành IOS, Adroid; kết hợp cùng các đối tác ePay, Trusting social, Bộ công an. Sự kết hợp này không chỉ rút ngắn thời gian giao dịch mà còn thiết lập một "lá chắn" vững chắc, bảo vệ tối đa tài sản và dữ liệu của khách hàng, đảm bảo môi trường giao dịch ổn định và đáng tin cậy.

MSB Digital Bank: Cá nhân hóa dịch vụ và tối ưu hóa dòng tiền

MSB Digital Bank được phát triển với mục tiêu trở thành trợ lý tài chính cá nhân thông minh, hướng đến việc nâng tầm trải nghiệm để đồng hành cùng người dùng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống hiện đại. Không chỉ nâng cấp về giao diện và trải nghiệm người dùng, phiên bản MSB Digital Bank hoàn toàn mới còn được bổ sung nhiều tính năng, tiện ích hấp dẫn được khách hàng đón chờ như: mở tài khoản online, mở thẻ siêu tốc, tín dụng số không tài sản đảm bảo, sinh lời không ngừng, hệ sinh thái tiện ích Market place, bảo hiểm trực tuyến, MSB Rewards dành riêng cho Khách hàng thân thiết…

Một trong những điểm nổi bật ấn tượng khác của MSB Digital Bank là khả năng cá nhân hóa hành trình khách hàng. Giao diện ứng dụng có thể thay đổi linh hoạt và đặc quyền theo từng phân hạng khách hàng (Khách hàng ưu tiên & Khách hàng thường). Bên cạnh đó, dựa trên thông tin nhân khẩu học và hành vi tài chính, hệ thống sẽ chủ động gợi ý các sản phẩm, tính năng và ưu đãi phù hợp nhất với từng cá nhân.

Hướng tới hệ sinh thái tài chính "all in one", ứng dụng nhanh chóng kết nối với các đối tác thứ ba để mở rộng tiện ích từ thanh toán, đầu tư đến tín dụng. Khách hàng có thể tiếp cận gói tín dụng số không tài sản bảo đảm với thủ tục 100% online, phê duyệt tự động và giải ngân trong 3 phút. Ngoài ra, giải pháp tài chính thông minh tích hợp còn giúp dòng tiền trong tài khoản sinh lời liên tục mỗi ngày với lợi suất hấp dẫn. Khách hàng có thể linh hoạt rút tiền 24/7, giúp việc quản lý tài chính cá nhân trở nên hiệu quả và chủ động hơn bao giờ hết.

MSB Business Banking: Số hóa toàn diện giao dịch tài chính cốt lõi

Đối với khách hàng doanh nghiệp, nền tảng MSB Business Banking khẳng định năng lực đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu tài chính thiết yếu như: Tài khoản online doanh nghiệp, giao dịch thanh toán, chuyển tiền trong và ngoài nước, thanh toán quốc tế, tiền gửi sinh lời trực tuyến, vay vốn online,... Hệ thống cho phép thực hiện thông suốt các giao dịch thanh toán đa kênh, từ chuyển tiền nội bộ đến liên ngân hàng 24/7 không giới hạn giá trị giao dịch.

Đặc biệt, mảng giao dịch ngoại thương và thanh toán quốc tế nay đã được số hóa 100%, giúp doanh nghiệp chủ động bán ngoại tệ và thực hiện các lệnh chuyển tiền xuyên biên giới hoàn toàn trực tuyến. Bên cạnh đó, các tác vụ quản trị như chi trả lương, thanh toán theo lô đến 5.000 tài khoản cũng được hệ thống xử lý tự động với độ chính xác tuyệt đối.

Nhằm bảo toàn quyền lợi cho doanh nghiệp, MSB cam kết chuyển đổi đầy đủ và chính xác mọi thông tin tài khoản, số dư và lịch sử giao dịch từ nền tảng cũ. Để khuyến khích trải nghiệm sớm, MSB triển khai chương trình tặng 1 năm sử dụng miễn phí dịch vụ chữ ký số cho doanh nghiệp tham gia. Toàn bộ điểm M-Point tích lũy cũng được hệ thống lưu trữ đầy đủ để khách hàng chủ động đổi quà và hưởng đặc quyền.

Theo đại diện MSB: Để đảm bảo quá trình chuyển dịch thuận lợi, MSB triển khai lộ trình cụ thể: khách hàng mới có thể trải nghiệm ngay nền tảng từ thời điểm ra mắt, trong khi khách hàng hiện hữu sẽ được chuyển đổi dần theo giai đoạn (KHDN từ tháng 3 đến 12-2026 và KHCN từ tháng 6 đến 8-2026).

Chi tiết về các sản phẩm dịch vụ MSB xem tại đây hoặc liên hệ hotline 1900 6083 (Khách hàng cá nhân)/ 1800 6260 (Khách hàng doanh nghiệp).