Gần 15.000 ca tử vong mỗi năm vì ung thư dạ dày

Phát hiện ung thư dạ dày muộn - "Án tử" của gần 15.000 bệnh nhân mỗi năm

Theo thống kê Globocan 2020 do Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC- WHO) công bố, Việt Nam ghi nhận gần 15.000 trường hợp tử vong do ung thư dạ dày, đưa căn bệnh này vào nhóm những bệnh ung thư có tỉ lệ tử vong cao nhất trong nước. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do người bệnh chỉ phát hiện ung thư ở giai đoạn muộn, thậm chí có trường hợp chỉ phát hiện khi ung thư đã di căn, không còn chỉ định phẫu thuật.

Tại hội thảo "Nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư đường tiêu hóa trên giai đoạn sớm bằng kỹ thuật ESD tiên tiến", Bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn, Phó khoa Tiêu hóa - BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh lý giải: "Ung thư dạ dày giai đoạn sớm hầu như không có triệu chứng rõ ràng, các dấu hiệu như đau bụng, rối loạn tiêu hóa thường bị nhầm với bệnh lý thông thường, khiến người bệnh chủ quan và bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả nhất".

Ảnh 1: Bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn báo cáo tại hội thảo Nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư đường tiêu hóa trên giai đoạn sớm bằng kỹ thuật ESD tiên tiến

Giữ vai trò chủ tọa tại hội thảo, PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình – Trưởng khoa Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc – Yên Ninh cho biết: "Nếu phát hiện sớm, ung thư dạ dày có thể điều trị triệt để với tỷ lệ sống sau 5 năm đạt khoảng 90%; ngược lại, khi phát hiện muộn, tỷ lệ này giảm xuống rất thấp do khối u đã xâm lấn hoặc di căn."

Cũng theo các chuyên gia, ung thư dạ dày nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm sẽ có nhiều lựa chọn điều trị hiệu quả, ít xâm lấn, quản lý bệnh tốt. Trong đó, kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD) được đánh giá là một trong các giải pháp điều trị tối ưu, cho phép loại bỏ triệt để tổn thương ung thư ngay trong nội soi, giúp người bệnh tránh được can thiệp cắt một phần dạ dày.

Ảnh 2: PGS.TS.BS Nguyễn Cảnh Bình & các chuyên gia thảo luận về kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc ESD

ESD - Tầm soát và loại bỏ ung thư sớm chỉ trong 1 lần nội soi

Chia sẻ tại hội thảo, TS.BS Kohei Takizawa – Giám đốc Khoa Tiêu hóa, Trung tâm Ung Bướu Kanagawa (Nhật Bản) cho biết: "ESD được phát triển tại Nhật Bản từ cuối những năm 1990 và hiện là phương pháp điều trị tiêu chuẩn cho ung thư dạ dày giai đoạn sớm, nhờ hiệu quả cao và mức độ xâm lấn tối thiểu."

Cụ thể, ESD là kỹ thuật nội soi can thiệp tiên tiến cho phép bóc tách và loại bỏ trọn khối tổn thương ung thư trong lớp niêm mạc và dưới niêm mạc dạ dày mà không cần phẫu thuật mở. Phương pháp này giúp loại bỏ triệt để khối u, bảo tồn cấu trúc dạ dày, đồng thời giảm đau, rút ngắn thời gian nằm viện và mang lại hiệu quả điều trị tối ưu.

Ngay trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia BVĐK Hồng Ngọc đã trực tiếp thực hiện ba ca can thiệp cắt bỏ khối u ung thư dạ dày giai đoạn sớm bằng kỹ thuật ESD. Các ca phẫu thuật đều thành công trọn vẹn, khối u được loại bỏ hoàn toàn, giúp người bệnh phục hồi nhanh, ít đau và bảo tồn tối đa chức năng tiêu hóa.

Ảnh 3: Chuyên gia thực hiện nội soi cắt tách dưới niêm mạc ESD loại bỏ ung thư dạ dày

"Tuy có yêu cầu cao về chuyên môn, tay nghề bác sĩ cũng như trang thiết bị, nhưng ESD có ưu thế vượt trội khi cho phép lấy trọn khối tổn thương trong 1 lần, giúp đánh giá chính xác mô bệnh học, đồng thời giảm đáng kể nguy cơ tái phát tại chỗ và nâng cao hiệu quả điều trị triệt để" - BS Nguyễn Tiến Sơn cho biết.

Cũng theo bác sĩ Sơn, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc, kỹ thuật ESD hiện đã được triển khai thường quy trong điều trị các tổn thương ung thư sớm thực quản - dạ dày - đại trực tràng, mang lại kết quả khả quan cho nhiều bệnh nhân.

Trường hợp ông V.N.T (73 tuổi, Hà Nội) là minh chứng điển hình cho hiệu quả của kỹ thuật ESD. Trong lần khám định kỳ, ông được phát hiện hai khối u lớn (5cm) ở hang vị và thân vị dạ dày. Để điều trị cho người bệnh, ê-kíp nội soi tiêu hóa BVĐK Hồng Ngọc đã thực hiện cắt tách dưới niêm mạc trong 3 giờ liên tục, loại bỏ triệt để toàn bộ tổn thương.

Kết quả mô bệnh học sau đó xác định một trong hai khối u là ung thư giai đoạn sớm, đã được loại bỏ hoàn toàn trong nội soi. Sau thủ thuật, bệnh nhân không đau, không chảy máu hay khó chịu, hồi phục nhanh như một ca nội soi thông thường.

Ảnh 4: Bệnh nhân V.N.T hồi phục nhanh chóng ngay sau cắt bỏ tổn thương ung thư sớm bằng kỹ thuật ESD

Từ trường hợp trên, bác sĩ Sơn khuyến cáo, những người trên 40 tuổi hoặc nhóm người bệnh có nguy cơ cao như nhiễm HP, có tiền sử viêm loét dạ dày, hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên, có người thân từng mắc ung thư tiêu hóa… nên đi nội soi định kỳ để được phát hiện và chẩn đoán sớm, không bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.

