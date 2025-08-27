FPT SpeedX: Trải nghiệm XGS-PON, Wi-fi 7 10Gbps, kết nối cùng lúc gần 100 thiết bị

Trong nhịp sống hiện đại, hầu hết các hoạt động quan trọng của mỗi gia đình từ học tập, làm việc, họp trực tuyến, xem phim 4K, chơi game đến trò chuyện video call... đều diễn ra trên nền tảng online. Cùng với đó, xu hướng smarthome ngày càng phổ biến với nhiều thiết bị thông minh được kết nối đồng thời. Để tránh tình trạng giật lag, nghẽn mạng hoặc tải dữ liệu chậm. FPT vừa mới chính thức ra mắt giải pháp internet SpeedX tích hợp công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 tiên tiến hàng đầu hiện nay, với tốc độ lên đến 10Gbps, mang tới tận tay người dùng.

Tải game, phim chỉ trong vài giây

Tốc độ tải xuống và tải lên của SpeedX đều đạt tới 10Gbps, mở ra trải nghiệm hoàn toàn mới cho người dùng yêu thích giải trí số. Khi lắp Wi-Fi 7 FPT, các game thủ không còn phải chờ hàng giờ để tải một tựa game bom tấn dung lượng 20 - 30GB, bởi toàn bộ quá trình giờ chỉ tính bằng giây. Việc chơi game online cũng trở nên ổn định hơn nhờ độ trễ thấp, mang lại lợi thế rõ rệt trong những trận đấu đối kháng đòi hỏi tốc độ phản xạ.

Không chỉ dành cho game thủ, SpeedX còn mang đến trải nghiệm vượt trội cho "mọt phim" và những người yêu thích nội dung hình ảnh chất lượng cao. Một bộ phim 8K dung lượng hàng chục GB có thể được tải về ngay lập tức, sẵn sàng thưởng thức tại nhà với chất lượng hình ảnh và âm thanh không thua kém rạp chiếu phim. Việc xem phim trực tuyến trên các nền tảng streaming cũng trở nên mượt mà, không giật, không lag, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập internet.

Các streamer, YouTuber hay những người sáng tác nhạc, dựng video có thể tải lên clip 4K/8K, phát sóng trực tiếp với chất lượng cao, hoặc sao lưu kho dữ liệu hàng trăm GB lên nền tảng đám mây một cách dễ dàng. Nhờ đó, không chỉ người xem mà cả những nhà sáng tạo nội dung cũng được nâng cao trải nghiệm, tối ưu năng suất và tận hưởng trọn vẹn không gian sáng tạo của mình.

Đảm bảo ổn định cho gia đình đa thiết bị

Một gia đình hiện đại có thể sở hữu hàng chục thiết bị thông minh: từ tivi, điện thoại, laptop, camera an ninh cho đến hệ thống smarthome. Trên đường truyền thông thường, việc kết nối đồng thời dễ gây nghẽn mạng, SpeedX giải quyết hiệu quả tình trạng này nhờ sự kết hợp XGS-PON và Wi-Fi 7.

SpeedX có khả năng kết nối cùng lúc gần 100 thiết bị mà vẫn duy trì hiệu suất tối ưu cho từng thiết bị. Nhờ Wi-Fi 7, tín hiệu được phủ sóng rộng khắp, ổn định và chống nhiễu, giúp các thành viên trong gia đình có thể học tập, làm việc, giải trí ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà. Các thiết bị smarthome như: đèn, điều hòa, rèm cửa, robot hút bụi hay hệ thống an ninh đều phản hồi nhanh chóng, vận hành trơn tru.

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, Tập đoàn FPT giới thiệu SpeedX

SpeedX là sự kết hợp của hai công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay: XGS-PON và Wi-Fi 7. Trong đó, XGS-PON - mạng quang thụ động hỗ trợ tốc độ 10 Gigabit - cho phép truyền tải dữ liệu đối xứng lên tới 10Gbps, vượt trội so với chuẩn GPON truyền thống vốn giới hạn ở mức 2.5Gbps/1.25Gbps. Đây là công nghệ được đánh giá sẽ đáp ứng nhu cầu băng thông ngày càng tăng trong 5 - 10 năm tới.

Wi-Fi 7 có khả năng khai thác tối đa sức mạnh của XGS-PON nhờ khả năng hỗ trợ đồng thời ba băng tần 2.4GHz, 5GHz và 6GHz, mang lại tốc độ gấp 10 lần so với các thế hệ trước và gấp 4 lần khả năng chịu tải. Vì vậy, giải pháp này là nền tảng quan trọng để các hộ gia đình sẵn sàng cho kỷ nguyên ứng dụng công nghệ mới như AR/VR, smarthome, điện toán đám mây hay streaming 8K.

Ông Lê Trung - Giám đốc Trung tâm phát triển và quản lý hạ tầng FPT Telecom, Tập đoàn FPT chia sẻ những ưu điểm về FPT SpeedX tại sự kiện ra mắt ngày 22-8

Hiện FPT cung cấp 2 gói cước FPT SpeedX với mức giá chỉ từ 999.000 đồng gồm: FPT SpeedX2, FPT SpeedX10 Pro tương ứng với tốc độ 2Gbps và 10Gbps.