FPT song hành cùng Bộ Tư pháp ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia, bước tiến chiến lược cho chuyển đổi số

Hà Nội, ngày 7-11-2025, tại sự kiện Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, Bộ Tư Pháp công bố Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức tại địa chỉ phapluat.gov.vn với nhiều tính năng mới nổi bật, thuận tiện cho doanh nghiệp và người dân. Đây là nền tảng pháp lý số trọng điểm, được Bộ Tư pháp chủ trì xây dựng với sự đồng hành của Tập đoàn FPT, nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thể chế, thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền trong kỷ nguyên số, hiện thực hóa tinh thần các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật; đại diện các ban, sở, ngành, đoàn thể, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, thành phố; đại diện cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu ấn nút ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức

Với định hướng không chỉ là một trang thông tin mà còn là một không gian làm việc, tra cứu, trải nghiệm số về pháp luật, Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức được Bộ Tư pháp chỉ đạo thực hiện cùng sự đồng hành của Tập đoàn FPT với sáu đột phá trọng tâm: (1) Giao diện Cổng được thiết kế hiện đại, tối ưu cho đa nền tảng, liên tục cập nhật các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cùng các tiêu điểm chính sách; (2) Tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số; (3) Kho dữ liệu mở được kết nối với nhiều bộ, ngành, địa phương, hỗ trợ phân tích, so sánh và theo dõi hiệu lực văn bản; (4) Trang tiếng Anh được phát triển riêng, hướng tới nhà đầu tư và cộng đồng quốc tế, với nguồn tin chính thống từ Thông tấn xã Việt Nam; (5) Kết nối với mạng xã hội để lan tỏa thông tin pháp lý chuẩn xác đến cộng đồng rộng hơn; (6) Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong vận hành, trợ lý AI pháp luật phân tích, tóm tắt và hỗ trợ người dùng tiếp cận thông tin pháp luật hiệu quả.

Cổng Pháp luật quốc gia được tích hợp trên VNeID

Các tính năng mới nổi bật như đánh giá mức độ hài lòng, công cụ xử lý văn bản, trích xuất và tóm tắt tự động, cùng cẩm nang nghiệp vụ tư pháp điện tử cũng được bổ sung nhằm hỗ trợ cán bộ chuyên môn và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với những tính năng nổi bật, Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức là nền tảng pháp lý thống nhất cấp quốc gia, cung cấp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chính thống, diễn giải và hỗ trợ tra cứu theo thời gian thực. Trong bối cảnh tập trung chuyển đổi số và nhu cầu minh bạch hóa chính sách ngày càng tăng, với tinh thần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW, Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, nền tảng đóng vai trò then chốt trong việc giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật, chủ động tìm hiểu và cập nhật chính sách mới, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp kịp thời nắm bắt quy định điều chỉnh hoạt động sản xuất và kinh doanh. Đối với cơ quan Nhà nước và đội ngũ cán bộ, Cổng góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, hỗ trợ công tác quản lý, đào tạo nghiệp vụ tư pháp, qua đó tăng cường chất lượng phục vụ hành chính công và thúc đẩy xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên số.

Cổng Pháp luật quốc gia được được giới thiệu tại sự kiện

Đại diện Tập đoàn FPT khẳng định khi pháp luật được tiếp cận dễ dàng, minh bạch và thuận tiện hơn, đó không chỉ là thành tựu công nghệ, mà còn là một bước tiến nhằm củng cố và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong đời sống.

Việc ra mắt Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức khẳng định quyết tâm của Bộ Tư pháp nói riêng và Chính phủ nói chung trong cải cách thể chế, phục vụ người dân và doanh nghiệp, và tạo dựng nền tảng quản trị hiện đại, minh bạch, hội nhập quốc tế.

Trước đó, ngày 31/5/2025, phiên bản thử nghiệm của Cổng đã được triển khai, tạo nền tảng pháp lý mở với định hướng "lấy người dùng làm trung tâm". Chỉ sau 5 tháng vận hành thử, hệ thống ghi nhận hơn 1 triệu lượt truy cập, 200.000 câu hỏi được AI Pháp luật giải đáp và hàng nghìn góp ý từ các bộ, ngành và địa phương. Đáng chú ý, trong giai đoạn các địa phương triển khai mô hình chính quyền hai cấp, Cổng Pháp luật quốc gia đã hỗ trợ kịp thời việc phân cấp, phân quyền theo cơ cấu tổ chức mới, bảo đảm quyền lợi của người dân trong các lĩnh vực then chốt như quốc tịch và hộ tịch, góp phần củng cố niềm tin vào hệ thống pháp luật minh bạch, hiện đại.

Trong năm 2025, hệ thống sẽ tiếp tục kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, mở rộng khả năng ứng dụng AI theo ngữ cảnh, bao gồm công cụ hỗ trợ tra cứu hơn 1,4 triệu án lệ, và phát triển bộ công cụ phân tích tác động chính sách, phục vụ công tác hoạch định và thẩm định văn bản của Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Cổng Pháp luật Quốc gia được tích hợp với VNeID, cho phép người dùng đăng nhập định danh điện tử và theo dõi nội dung pháp luật trên ứng dụng công dân số hoặc truy cập cổng từ ứng dụng VNeID

Cổng Pháp luật quốc gia phiên bản chính thức có nhiều tính năng đột phá về công nghệ

Cổng Pháp luật quốc gia không chỉ là một nền tảng công nghệ, mà còn là cây cầu kết nối người dân và doanh nghiệp với hệ thống pháp luật một cách thuận tiện, minh bạch và dễ tiếp cận hơn, từ đó thúc đẩy niềm tin và tăng cường năng lực thực thi pháp luật trong xã hội. FPT cam kết đồng hành cùng Chính phủ, bộ ngành và địa phương trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, bám sát Nghị quyết 57-NQ/TW, hướng tới một hệ sinh thái pháp lý minh bạch, hiện đại và lấy người dân làm trung tâm, cùng Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên số.