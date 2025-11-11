FPT mở rộng hợp tác với E.ON, ứng dụng AI đổi mới quản lý năng lượng

Sự kiện mở ra giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên được thiết lập từ năm 2022, khẳng định tầm nhìn chung trong việc khai thác sức mạnh công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong lĩnh vực năng lượng.

FPT và E.ON Optimum ký kết mở rộng hợp tác về quản lý năng lượng ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo thỏa thuận mới, FPT sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển và vận hành nền tảng giải pháp của E.ON Optimum. Đây là một hệ thống quản lý năng lượng trên nền tảng đám mây, mang đến cho các doanh nghiệp sử dụng năng lượng khả năng phân tích dữ liệu linh hoạt và kịp thời, giúp đưa ra các quyết định nhanh hơn và hiệu quả hơn, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không.

Sắp tới, hai bên sẽ tập trung duy trì, nâng cấp các tính năng ứng dụng web, đồng thời tích hợp công nghệ AI do FPT phát triển nhằm dự báo mức tiêu thụ và giá năng lượng. Thỏa thuận này cũng mang lại cơ hội mở rộng hợp tác công nghệ với Tập đoàn E.ON, hướng đến mục tiêu thúc đẩy đổi mới số và quản lý năng lượng xanh của hai bên.

Trong ba năm qua, FPT đã đóng vai trò then chốt trong việc phát triển và vận hành toàn diện nền tảng Optimum. Công ty tham gia vào toàn bộ quy trình từ phát triển ứng dụng web, thiết kế kiến trúc hệ thống, bảo trì tính năng, đến xây dựng các mô hình dự báo tiêu thụ năng lượng. Các mô hình này phân tích dữ liệu thời tiết, ứng dụng công nghệ AI và học máy. FPT đã hỗ trợ E.ON tăng cường năng lực số và nâng cao trải nghiệm khách hàng tại Anh cũng như các khu vực khác ở châu Âu.

Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Công ty FPT châu Âu, Tập đoàn FPT, khẳng định: "Quan hệ hợp tác giữa FPT và E.ON Optimum cũng như Tập đoàn E.ON nói chung thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc tiên phong chuyển đổi số cho ngành năng lượng toàn cầu. Kết hợp thế mạnh về AI, điện toán đám mây, nền tảng dữ liệu và hệ thống quản lý năng lượng của hai bên, chúng tôi cùng nhau xây dựng nên những nền tảng số giúp tối ưu vận hành và tăng tính bền vững. Mục tiêu của chúng tôi là tiếp tục mở rộng hợp tác nhằm giúp E.ON đạt được các mục tiêu đề ra, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng và kiến tạo một tương lai bền vững hơn".

Ông Jamie Rodd, Trưởng bộ phận Sản phẩm số Optimum của E.ON Optimum, cho biết: "Hợp tác với FPT mang lại sự sáng tạo và mới mẻ cho các sản phẩm số của chúng tôi. Cách tiếp cận linh hoạt và chuyên môn công nghệ của FPT giúp chúng tôi triển khai các giải pháp nhanh hơn, thông minh hơn để mang tới lợi ích rõ rệt cho khách hàng. Những cải tiến mà FPT hỗ trợ đã giúp nâng cao đáng kể mức độ hài lòng và tương tác của người dùng. Là một đối tác dịch vụ mới, FPT đã cho thấy khả năng thích ứng ấn tượng và cam kết mạnh mẽ để mang lại thành công cho khách hàng. Đội ngũ FPT luôn duy trì tính chuyên nghiệp và linh hoạt, đồng thời phản ứng nhanh trước những yêu cầu thay đổi liên tục của E.ON. Chúng tôi tin rằng FPT sẽ tiếp tục phát triển và tạo ra nhiều đột phá trong thời gian tới".

Trước đó, FPT và E.ON đã xây dựng mối quan hệ hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực như SAP, ServiceNow, Sitecore, DevOps, phát triển ứng dụng, kiểm thử và điện toán đám mây. Hai bên đã cùng nhau triển khai các dự án quy mô lớn, trong đó có dự án phân quyền SAP cho hơn 60.000 người dùng tại châu Âu, và hỗ trợ E.ON One phát triển các giải pháp năng lượng bền vững. Năm 2023, hai bên tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác thông qua việc nghiên cứu thành lập một trung tâm dịch vụ tại Việt Nam, nhằm tăng cường năng lực vận hành linh hoạt, liên tục và khả năng cung ứng toàn cầu.

Tập đoàn FPT hoạt động trong ba lĩnh vực chính: Công nghệ, Viễn thông và Giáo dục. Trong hơn ba thập kỷ phát triển, FPT luôn cung cấp các sản phẩm thực tiễn và hiệu quả cho hàng triệu người dùng và hàng chục nghìn doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới. Cam kết khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới và cung cấp các giải pháp AI đạt chuẩn quốc tế cho doanh nghiệp toàn cầu, FPT tập trung vào ba chuyển đổi trọng tâm: Chuyển đổi số, Chuyển đổi thông minh và Chuyển đổi xanh. Trong năm 2024, FPT ghi nhận tổng doanh thu 2,47 tỷ USD và sở hữu hơn 54.000 nhân viên trong các lĩnh vực cốt lõi.

E.ON là một trong những nhà cung cấp giải pháp năng lượng và mạng lưới năng lượng sạch hàng đầu thế giới, phục vụ khoảng 47 triệu khách hàng tại 17 quốc gia. Tại Vương quốc Anh, E.ON là nhà cung cấp điện lớn nhất cho các khách hàng công nghiệp, và cung cấp dịch vụ tới một phần bảy số hộ gia đình và doanh nghiệp. E.ON đặt mục tiêu đảm bảo quá trình chuyển đổi năng lượng mang lại lợi ích cho tất cả. Các giải pháp E.ON Next, E.ON Energy và Npower Business của E.ON giúp năng lượng trở nên bền vững và có chi phí hợp lý hơn cho các hộ gia đình, doanh nghiệp, thành phố và cộng đồng.