FPT được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025

Những giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho năng lực công nghệ, mà còn phản ánh cam kết mạnh mẽ về tinh thần công-tư đồng kiến quốc của tập đoàn. FPT luôn đồng hành cùng Chính phủ, bộ ngành, tỉnh thành, doanh nghiệp và cộng đồng để kiến tạo tương lai số cho Việt Nam.

Giải thưởng do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) chủ trì, và thực hiện bởi Tạp chí điện tử VietTimes. Bước sang mùa thứ 8, Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (Vietnam Digital Awards – VDA) 2025 tiếp tục lựa chọn và vinh danh những sáng kiến xuất sắc nhất trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sau 6 tháng phát động, Ban tổ chức nhận được hơn 400 hồ sơ — con số kỷ lục trong lịch sử giải thưởng. Qua thẩm định kỹ lưỡng, Hội đồng Chung khảo đã chọn ra 49 tổ chức, sản phẩm, giải pháp và 3 cá nhân tiêu biểu để trao giải. Trong số đó, FPT là một trong những doanh nghiệp có số lượng sản phẩm/dịch vụ được vinh danh nhiều nhất, với 5 giải thưởng ở hạng mục "Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc".

Theo đó, ở hạng mục "Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc", các sản phẩm được vinh danh gồm: Hệ sinh thái số hóa di sản văn hóa - FPT Culture Tech; Nền tảng quản lý vòng đời giao kết và vận hành số toàn diện - Kyta Platform; Nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng thế hệ mới - FPT CX Suite; Giải pháp Internet toàn diện - Internet FPT; Giải pháp Giám sát thông minh ứng dụng AIoT cho bán lẻ - FPT Camera.

Trong đó, FPT Culture Tech là hệ sinh thái công nghệ toàn diện dành riêng cho việc số hóa, lưu trữ và phát huy di sản văn hóa. Giải pháp kết hợp nhiều công nghệ hiện đại như AI, quét 3D Laser, Video Volumetric, 3D Mapping, giúp tái hiện di tích, hiện vật và không gian văn hóa trong môi trường số một cách sinh động và tương tác. Trong năm qua, Culture Tech đã được ứng dụng tại dự án Trung ương Cục miền Nam với công nghệ 3D Mapping và thực hiện số hóa 450 hiện vật cùng toàn bộ không gian tại Bảo tàng Bình Phước. Đồng thời, FPT đang mở rộng triển khai tại các địa phương như Quảng Ninh, Gia Lai, Hà Giang... trong lộ trình thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, xã hội. Với hàng triệu lượt truy cập và tương tác trực tuyến, Culture Tech không chỉ góp phần bảo tồn mà còn phục hồi giá trị di sản trong kỷ nguyên số, thể hiện vai trò tiên phong của FPT trong chuyển đổi số văn hóa – xã hội.

Nền tảng quản lý vòng đời giao kết và vận hành số toàn diện – Kyta Platform giúp doanh nghiệp số hóa toàn bộ chuỗi quy trình từ giao kết hợp đồng đến phê duyệt và vận hành nội bộ, tích hợp AI và công cụ tự động hóa để nâng cao hiệu quả vận hành. Nền tảng đạt hiệu quả rút ngắn 80% thời gian xử lý, giảm 99% sai sót, tiết kiệm 85% chi phí lưu trữ. Hiện Kyta đang được sử dụng bởi hơn 4.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, logistics, bất động sản… Kyta thể hiện vị thế tiên phong của FPT trong chuẩn hóa và tự động hóa quy trình doanh nghiệp — góp phần nâng cao năng suất vận hành và giảm áp lực quản trị trong thời đại số.

Nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng thế hệ mới – FPT CX Suite tích hợp công nghệ AI và phân tích dữ liệu lớn (Big Data), giúp doanh nghiệp cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu tương tác và chiến dịch tiếp thị. Hiện nền tảng phục vụ hơn 50 triệu người dùng tại trên 100 doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, giúp doanh nghiệp tăng tỷ lệ chuyển đổi và giảm tới 60% chi phí vận hành chăm sóc khách hàng. FPT CX Suite khẳng định vị thế tiên phong trong trí tuệ nhân tạo ứng dụng thực tiễn, đưa trải nghiệm số của người dùng và doanh nghiệp Việt tiến sát chuẩn quốc tế.

Giải pháp Internet FPT trải qua hơn 28 năm phát triển đã trở thành dịch vụ kết nối mạng Internet quan trọng phục vụ hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp trên khắp Việt Nam. FPT là đơn vị tiên phong tại Việt Nam triển khai Wi-Fi 6 vào năm 2023, và đến năm 2025 đã cho ra mắt SpeedX – tích hợp XGS-PON và Wi-Fi 7, đạt tốc độ lên tới 10 Gbps, cho phép gần 100 thiết bị kết nối cùng lúc với hiệu suất ổn định. Dịch vụ được tích hợp AI, Big Data và bảo mật F-Safe nhằm bảo đảm tốc độ, trải nghiệm và an toàn cao. Với quy mô phục vụ hàng triệu hộ gia đình và doanh nghiệp, Internet FPT thể hiện cam kết tiên phong về hạ tầng số kết nối – nền tảng thiết yếu cho chuyển đổi số toàn diện.

Giải pháp giám sát thông minh ứng dụng AIoT – FPT Camera giúp giám sát – vận hành thông minh tích hợp AI và IoT, cung cấp các tính năng như nhận diện khách hàng, phân tích hành vi, giám sát an ninh, tự động hóa vận hành và tiết kiệm năng lượng. Hiện giải pháp đã được triển khai tại hơn 150 chuỗi bán lẻ và nhiều điểm ứng dụng đa lĩnh vực như giáo dục, y tế, đô thị thông minh. FPT Camera mang lại giá trị thực tiễn trong quản lý – vận hành thông minh, giảm chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả – thể hiện bước tiên phong trong ứng dụng AIoT quy mô lớn vào đời sống sản xuất, kinh doanh và đô thị.

Những giải pháp, sản phẩm, dịch vụ chủ lực của FPT được vinh danh tại VDA 2025 không chỉ minh chứng cho năng lực công nghệ và sự đổi mới liên tục của Tập đoàn, mà còn khẳng định vị thế hàng đầu dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Sản phẩm từ bàn tay và trí óc con người FPT sáng tạo hiện đã được triển khai rộng khắp trên toàn quốc, từ các tỉnh thành, tổ chức sự nghiệp công lập đến doanh nghiệp tư nhân, trường học, bệnh viện và cộng đồng. FPT không chỉ khẳng định năng lực công nghệ và uy tín của doanh nghiệp Việt, mà còn cho thấy mô hình hợp tác công tư kiến quốc đang phát huy hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Cũng tại sự kiện, ứng dụng Công dân số TP HCM thuộc Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM đạt giải thưởng tại hạng mục sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng. Ứng dụng do Trung tâm phối hợp cùng Tập đoàn FPT xây dựng và phát triển, đóng vai trò là kênh giao tiếp hai chiều giữa chính quyền thành phố và người dân bằng tương tác "một chạm" dễ dàng, thuận tiện.



