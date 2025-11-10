FPT được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho công nghệ phát hiện âm thanh bất thường

Công nghệ đột phá về mạng nơ-ron trong hệ thống phát hiện âm thanh bất thường của FPT đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, khẳng định cam kết tiên phong đổi mới sáng tạo AI và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ AI toàn cầu.

Mô hình AI này giúp các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất giải quyết một thách thức quan trọng trong bảo trì công nghiệp và giám sát âm thanh. Hệ thống có thể báo hiệu sự cố thiết bị, lỗi vận hành hoặc rủi ro an ninh nhờ nhận diện các mẫu âm thanh bất thường. Ngay cả trong môi trường có nhiều tạp âm, công nghệ này vẫn cho phép phát hiện những bất thường nhờ ứng dụng cấu trúc mạng nơ-ron encoder-decoder được huấn luyện chuyên sâu.

Mô hình AI tiên tiến này đã được FPT tích hợp vào giải pháp Intelligent Inspection (I2) SoundAI triển khai cho các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất và ô tô. Với khả năng phát hiện âm thanh bất thường chính xác đến 95%, SoundAI giúp doanh nghiệp chủ động bảo trì thiết bị và kiểm tra chất lượng sản phẩm, giảm phụ thuộc vào quy trình thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo FPT Software, Tập đoàn FPT, cho biết: "Với định hướng AI (AI-First), FPT tích hợp AI trong mọi giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu. Bằng sáng chế này tiếp tục chứng minh cho năng lực phát triển các công nghệ có bản quyền của FPT, giải quyết những bài toán thực tiễn phức tạp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong nghiên cứu và ứng dụng AI. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho chiến lược đầu tư của FPT nhằm đưa các nghiên cứu AI vào thực tiễn, tạo ra các giải pháp sẵn sàng triển khai cho doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực trọng yếu."

Tính ứng dụng cao là một trong những yếu tố quan trọng giúp các công nghệ lõi của AI như học máy, nhận diện và xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh, học sâu của FPT được cấp bằng sáng chế tại quốc gia tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản. Gần đây nhất là đầu năm 2025, FPT đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho Hệ thống mạng nơ-ron tạo sinh và xếp hạng mã nguồn, thể hiện năng lực công nghệ chuyên sâu và vị thế tiên phong trong đổi mới toàn cầu. Công nghệ này hiện đang được ứng dụng để phát triển AI4Code – trợ lý lập trình thông minh do FPT phát triển, giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên và cải thiện chất lượng sản phẩm cho khách hàng.

Danh mục bằng sáng chế ngày càng mở rộng của FPT được củng cố bởi năng lực và hạ tầng AI mạnh mẽ. Doanh nghiệp hiện vận hành các Nhà máy AI hiện đại tại Việt Nam và Nhật Bản, được trang bị GPU NVIDIA, và được xếp hạng trong Top 40 siêu máy tính nhanh nhất thế giới. Đây là nền tảng cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và triển khai AI quy mô lớn của FPT. Đến năm 2030, FPT đặt mục tiêu trang bị kỹ năng AI cho 500.000 người, phục vụ ít nhất 50% dân số Việt Nam, và cung cấp các giải pháp AI cho 300 triệu người trên toàn cầu.