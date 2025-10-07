Sản xuất - Kinh doanh
07/10/2025 15:54

FPT đồng hành Cà Mau hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác về khoa học – công nghệ và chuyển đổi số

Chiều 6-10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp Tổ Điều phối nhằm triển khai Thỏa thuận hợp tác đã ký kết với Tập đoàn FPT giai đoạn 2025-2030.

Cuộc họp do ông Nguyễn Minh Luân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì. Về phía Tập đoàn FPT có ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT cùng đại diện Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp Tổ Điều phối Thỏa thuận hợp tác với FPT về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030.

Đây là hoạt động tiếp theo sau lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa UBND tỉnh Cà Mau và FPT vào ngày 17-9-2025, với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với FPT, thống nhất giải pháp để đạt hiệu quả cao nhất.

Theo nội dung thỏa thuận, FPT sẽ hỗ trợ tỉnh Cà Mau xây dựng nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030 bám sát tinh thần các nghị quyết, kế hoạch của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương. Tập đoàn phối hợp cùng các sở, ngành cụ thể hóa các mục tiêu thành nhiệm vụ, dự án hằng năm, tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: phát triển hạ tầng số, chính quyền số, dữ liệu số, ứng dụng số cho người dân và doanh nghiệp, cùng chuyển đổi số trong các lĩnh vực ưu tiên.

Tổng Giám đốc FPT chia sẻ "Tập đoàn tham gia phát triển nền tảng số, dữ liệu số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Cà Mau. Bên cạnh đó, FPT sẽ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng "bình dân học vụ số" cho cán bộ cấp xã, phường; tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý, vận hành dành cho cán bộ quản lý, cán bộ nguồn của tỉnh."

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ kế hoạch và lộ trình thực hiện kế hoạch một cách tốt nhất.

Về phía tỉnh, các sở, ngành sẽ phối hợp, tạo điều kiện cho Tổ chức Giáo dục FPT xúc tiến đầu tư hệ thống trường phổ thông liên cấp (Tiểu học, THCS, THPT) và cơ sở giáo dục nghề nghiệp (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng). Việc đầu tư này được kỳ vọng tạo nền tảng cho môi trường giáo dục và đào tạo hiện đại, thu hút các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên và chuyên gia công nghệ thông tin, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo tại Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau cũng sẽ bố trí nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp, đồng thời lồng ghép các nhiệm vụ liên quan và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để thực hiện hiệu quả các nội dung hợp tác.

Mai Anh
từ khóa : thỏa thuận hợp tác, nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số, tỉnh cà mau, đổi mới, sáng tạo, tập đoàn FPT
