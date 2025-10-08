F88 mang “cây ATM” đến tận tay người lao động bình dân

Với người lao động bình dân, những tình huống cần tiền gấp như đóng viện phí, học phí hay những khoản chi đột xuất khác thường đẩy họ vào thế khó. Khi ấy, việc vay được một khoản tiền nhỏ, chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng, cũng có thể giúp họ thoát khỏi khó khăn. Nhưng việc tiếp cận khoản vay nhỏ, linh hoạt từ điều kiện, thủ tục vay đến cách thức giải ngân lại không hề dễ.

Chị Trần Thị Thúy Nga (57 tuổi, xã Đức Trọng, Lâm Đồng) làm nghề thu gom ve chai, chia sẻ: "Khi con trai bị tai nạn, tôi cần gấp 5 triệu đồng để đóng viện phí. Sau đó, cũng cần thêm tầm 5 triệu nữa để thuốc thang, trị liệu. Lúc bấy giờ, người ta cho vay là quý rồi, nhưng cầm cả cục tiền cũng lo, sợ tiêu hết rồi không trả nổi". Trường hợp của chị Néang Diêm (33 tuổi, An Giang), đang làm trợ giảng bán thời gian song song với việc theo học thạc sĩ, cũng tương tự: lương bị chậm, chị cần 3 triệu đồng để đóng học phí và một khoản nhỏ khác để duy trì sinh hoạt nhưng không tìm được nơi cho vay ít, nhanh và rõ ràng.

Theo ước tính, có cả triệu người lao động bình dân, lao động có việc làm phi chính thức đang có nhu cầu giống chị Nga, chị Diêm. Nhưng khi nhìn vào thị trường cung cấp dịch vụ tài chính truyền thống, lại chỉ có mỗi hình thức vay tiền từ thẻ tín dụng ngân hàng là có thể đáp ứng phần nào những mong muốn đó - mong muốn vay tiền nhiều lần, mỗi lần một khoản nhỏ, nhận tiền ngay lập tức và chỉ trả lãi cho phần tiền đã sử dụng. Tuy nhiên, điều kiện mở thẻ tín dụng mà ngân hàng đưa ra lại khá cao - đòi hỏi thu nhập ổn định và điểm tín dụng tốt. Đây chính là rào cản khiến phần lớn người lao động bình dân có thu nhập không ổn định chẳng thể đăng ký sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng. Trong khi đó, các khoản vay tiêu dùng phổ biến trên thị trường hiện nay lại thiếu tính linh hoạt: giải ngân một lần, tính lãi toàn bộ, thủ tục phức tạp nếu muốn vay thêm. Nhận thấy khoảng trống giữa hai hình thức này - linh hoạt như thẻ tín dụng nhưng gần gũi với người lao động phổ thông - F88 đã phát triển cho gói vay cầm cố Hạn mức tuần hoàn trên nền tảng số.

Với gói vay Hạn mức tuần hoàn này, người vay chỉ cần đăng ký trên ứng dụng My F88, điền thông tin cá nhân, thông tin tài sản là đã có thể xác định hạn mức vay. Nếu đồng ý, người vay cần đến cửa hàng F88 gần nhất, bàn giao tài sản rồi công ty sẽ xác nhận hạn mức vay được trên ứng dụng. Lưu ý, khi khách bàn giao tài sản, F88 sẽ chỉ giữ lại giấy tờ xe và bàn giao phương tiện cho người vay sử dụng. Muốn rút tiền, khách hàng chỉ cần chuyển từ ứng dụng My F88 vào tài khoản ngân hàng của mình để chi dùng. Tiền có thể rút thành nhiều lần và F88 chỉ tính lãi phí trên số tiền đã rút. Số tiền còn lại trên ứng dụng My F88 sẽ không bị tính lãi phí.

Bà Trần Thu Huyền, Giám đốc Phát triển sản phẩm F88, cho biết: "Cách cấp hạn mức và tính lãi phí trong gói vay Hạn mức tuần hoàn được thiết kế gần giống sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng nhưng được thiết kế đơn giản hơn để phù hợp với người lao động phổ thông. Vay trên My F88 có thể giúp khách hàng rút ngắn 90% thời gian làm thủ tục và giờ đây người dùng có thể rút tiền trực tiếp qua ứng dụng, gần như có một cây ATM riêng trong ví".

Sau 9 tháng triển khai, My F88 đã thu hút hơn 251.500 khách hàng đăng ký, với 346.579 hợp đồng điện tử và 990 tỉ đồng giải ngân. Những con số trên phần nào phản ánh nhu cầu vay nhỏ, nhanh và minh bạch là rất lớn. F88 kỳ vọng đến năm 2026, 80% giao dịch cho vay của đơn vị sẽ được thực hiện trên nền tảng số, giảm phụ thuộc vào mô hình cửa hàng truyền thống. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược số hóa hoạt động cho vay, mở rộng tiếp cận tài chính đến nhóm khách hàng là người lao động bình dân.

Giới quan sát đánh giá gói vay Hạn mức tuần hoàn là sản phẩm thuộc phân khúc tài chính bình dân nhưng tích hợp được nhiều tính năng cao cấp của ngân hàng. Với hàng triệu người lao động bình dân, việc có thể vay tiền gấp, rút tiền nhanh và minh bạch thông qua ứng dụng sẽ là giải pháp giúp họ chủ động hơn trước những biến cố trong cuộc sống.