EVNHCMC bảo đảm cấp điện liên tục, ổn định cho Intel

EVNHCMC cũng đã giao các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, hỗ trợ và phối hợp với đối tác để xử lý nhanh nhất các tình huống phát sinh.

Tổ công tác gồm Tổng Công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) và Công ty TNHH Intel Products Vietnam vừa có buổi họp định kỳ quý III về việc cung cấp điện tại nhà máy ở Khu Công nghệ cao TP HCM. Ngoài các nội dung làm việc định kỳ, hai bên đã trao đổi về các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Cấp điện ổn định cho nhà máy của Intel

Trong thời gian qua, đội ngũ vận hành của Intel và EVNHCMC đã phối hợp thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy và trạm 110 KV Intel một cách bài bản và chuyên nghiệp. Thực hiện đánh giá chuyên sâu về tình trạng vận hành của các thiết bị. Kết quả là đã phát hiện và xử trí kịp thời một số hiện tượng bất thường có khả năng tác động tiêu cực, gây sự cố ảnh hưởng đến vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện.

Căn cứ kế hoạch sản xuất của nhà máy Intel trong giai đoạn 2025-2026, hai bên đã thống nhất triển khai kế hoạch bảo trì và sửa chữa lớn nhà máy trong thời gian tới. Điều này giúp hai bên chủ động trong việc bố trí công tác, bảo đảm các thiết bị được kiểm tra, bảo dưỡng tối ưu để hạn chế tối đa những nguy cơ có thể gây sự cố làm gián đoạn cung cấp điện.

Ngoài ra, Intel cũng cho biết đã thực hiện kiểm tra định kỳ hằng tháng tại 6 trạm điện quan trọng và không ghi nhận điểm bất thường nào trong suốt 2 quý gần nhất. Hai bên vẫn duy trì phối hợp 100% trong công tác chuyển tải lưới điện của quý I và quý II vừa qua. "Chúng tôi mong muốn EVNHCMC tiếp tục hỗ trợ, phối hợp để ngày càng nâng cao chất lượng điện năng" - ông Kenneth Tse, Tổng Giám đốc nhà máy Intel tại Khu Công nghệ cao TP HCM, nói.

Ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC (giữa), giới thiệu với Tổng Giám đốc Nhà máy Intel về Trung tâm Điều độ hệ thống điện TP HCM

Đẩy mạnh hợp tác giữa EVNHCMC - Intel

Tại buổi làm việc, ông Kenneth Tse cũng cho biết Tập đoàn Intel hiện rất coi trọng và đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Sắp tới, Intel sẽ đầu tư và chuyển đổi sang dây chuyền sản xuất sản phẩm mới hiện đại hơn với quy mô lớn hơn. Vì vậy, việc bảo đảm công suất và chất lượng điện năng phục vụ cho nhu cầu sản xuất sẽ rất quan trọng.

"Chúng tôi hiểu, EVNHCMC cung cấp điện ổn định, liên tục cho một siêu đô thị như TP HCM sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Vì vậy, chúng tôi rất cảm kích vì sự hỗ trợ của EVNHCMC dành cho Intel" - ông Kenneth Tse nói. Bên cạnh việc phối hợp giữa hai bên, Tổng giám đốc nhà máy Intel cũng mong muốn hợp tác với EVNHCMC trong việc đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời.

Tại buổi làm việc, ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC cảm ơn sự hợp tác của Intel với ngành điện thành phố trong thời gian qua. Ông Hưng cho biết, TP HCM đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ 2025-2030. Sau khi đã đạt mục tiêu tăng trưởng 8,5% trong năm 2025, cần đạt tăng trưởng trên 10% vào cuối năm để tạo đà cho những năm tiếp theo. Thành phố hiện nay rất ưu tiên phát triển các khu công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Vì vậy, ngành điện cũng đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu về điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có Intel.

Sau khi cùng đối tác rà soát, làm rõ hơn về tình hình cung cấp điện cho Intel trong quý III, ông Hưng cho biết thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa nhằm bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định cho nhà máy Intel luôn hoạt động thông suốt. Đồng thời, giao các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, hỗ trợ và phối hợp với đối tác để xử lý nhanh nhất các tình huống phát sinh.

Tại cuộc họp, EVNHCMC cũng thông tin thêm về các chính sách giá điện, mua - bán điện. Theo đó, từ tháng 10-2025, sẽ áp dụng thí điểm giá điện 2 thành phần áp dụng cho khách hàng là doanh nghiệp sản xuất lớn, trong đó có nhà máy Intel. Theo tính toán ban đầu của EVNHCMC, nếu áp dụng chính sách giá điện 2 thành phần, chi phí mua điện của Intel dự kiến giảm được khoảng 10%, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí sản xuất, vận hành nhà máy.

Về việc đầu tư điện mặt trời mái nhà theo đề xuất của Intel, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC ủng hộ và cho biết hiện nay cơ chế chính sách để tư nhân có thể đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đã được quy định thông thoáng. Ngành điện thành phố sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn để Intel nghiên cứu tham gia tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp.