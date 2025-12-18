Doanh nghiệp
18/12/2025 16:42

EVNHCMC được đề nghị tặng bằng khen của UBND TPHCM

Sáng 18-12-2025, Khối Trưởng Khối Thi đua 6 thành phố đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2025 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo - Vững bước tương lai”.

Hội nghị có sự tham dự của bà Nguyễn My Loan, Phó Trưởng phòng Phong trào, Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ TP HCM, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên Khối Thi đua 6 gồm: Viễn thông, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC), Bưu điện, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist, Cục Thống kê TP HCM và Sở Ngoại vụ.

Bà Nguyễn My Loan, Phó Trưởng phòng Phong trào, Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ TP HCM phát biểu tại hội nghị

Năm 2025 là năm bản lề, khép lại Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và diễn ra trong bối cảnh thành phố tổ chức nhiều sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các đơn vị trong Khối đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch được giao.

Các đơn vị thành viên Khối Thi đua 6 đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, gắn với chuyển đổi số, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, tạo động lực thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, người lao động.

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC báo cáo tại hội nghị

Đối với EVNHCMC, báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhã, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết, năm 2025 EVNHCMC bảo đảm nhiệm vụ cấp điện liên tục và an toàn, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân thành phố. Các phong trào thi đua được EVNHCMC triển khai sâu rộng, gắn chặt với nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là phong trào "100 ngày nước rút", góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất đề xuất Viễn thông TP HCM nhận Cờ thi đua của UBND TP HCM. Năm đơn vị còn lại, trong đó có EVNHCMC, được đề nghị tặng Bằng khen của UBND TP HCM.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Nguyễn My Loan ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Khối Thi đua 6 trong năm 2025. Bà đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường phối hợp liên ngành.

Yến Xuân
từ khóa : Sở Nội vụ, EVNHCMC, Cục thống kê
